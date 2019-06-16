孫維民散文〈誤認〉：我應該如何認識一個人，或者一條街道？

文：孫維民

〈誤認〉

1

七○年代，一個初冬的下午，我走進街角的租書店裡，將看完的幾冊武俠小說還給老闆，隨即又租了另外幾本。老闆的年紀已經大了——我稍後更加確定他是——他像多數年紀大了的人一樣，掛上老花眼鏡，一筆一劃地（多像初學寫字的孩童）在破舊的記事本上登錄著。然後，他抬起頭——午後三點的陽光已經跨進敞開落漆的木門，再走幾步，它即將要碰觸坐在板凳上的兩名中學生。屋內嗡嗡作響，依稀不斷滲入的車聲，或是亢奮盤旋的蒼蠅——他抬起頭，把書遞給我。突然，他像發現什麼似的，指著我說：「你長得這麼高了！」顯然他已經從午夢般的慵睏氛圍裡醒轉。「以前——」他伸出手，在空氣中比畫一個高度。

我想我知道他的意思：上一次我看到你時，你只有這麼高吧。什麼時候……啊，歲月。我對他點頭笑笑，帶著小說離開他和他的小店。七○年代的生活情調是有些鬱悶的，離家北上念書的日子有時也極為孤獨單調。我走完一小段紅磚路，向巷口的攤販買了一點水果，回到租屋。接下來的兩三天，我竟然因為那位老闆的誤認，心底浮泛著一絲異鄉巧遇親戚長輩的暖意。

不過，大多數的時刻，我卻必須不斷地澄清。這項工作似乎永無止境，雖然我已經非常疲憊。

一名女子固執而絕望地要求解釋。為了讓她明瞭她認錯人了，我放棄徒然無力的語言，以沉默及行動為自己辯白。她終於茫然憤怒地承認，我已經不是她從前認識的那個人了。她甚至斷言我自始至終都在偽裝。一個男人在初次見到我時——正確地說，在見到我的最初的幾秒鐘裡——便已經完整地認識我了。他已經為我找好職業、食物、書籍、運動項目；當然，他更為我備妥了襪子與妻子。

不，你不使用打火機。縱然飲酒，也是充滿節慶氣味和笑語泡沫的香檳吧。你喜歡花間商籟甚於毫無道理的自由體。巴哈、莫札特、蕭邦，或許還有一點拉赫曼尼諾夫。至於查普曼和U2，噢不。你沉思的題材多半是藝術和宗教，那些蟲豸與元素無法朽壞的財寶。在鬧區的騎樓下不容易看到你的身影，那裡市聲如虎，況且沒有禽鳥與窸窣的落葉……。

他不停地對我說話，雖然大部分的時間他以眼睛和動作發聲。他這樣子對我說話，讓我猶豫著是否應該駁斥他。就讓他遊蕩在自己的意識半徑內，繼續將我當做另一個人吧。我沒有義務驚擾他。但是，我又不甘心，只因我仍然把他當成朋友。可是如果我反駁他呢，他也許就會變成敵人了。

不（我吐出一個煙圈），你認錯人了，先生。其實如果你仔細一些，你便會發現我與你所認識的那個人——無論他究竟是誰——之間的不同。我不喜歡貓狗，即使我很清楚牠們遠比人類善良。不要誤會我的無言和微笑了，我還能夠如何應對生命裡的憂傷怖懼？謝謝你，給我一籠花素蒸餃，請將蝸牛和奶油刀拿走。選擇一支好筆是最重要的，但不要以為我會與任何一支長相廝守。對我來說，夜是無盡的甬道，枕是鹽田，不過最辛勤的還是時鐘。啊，你看過哪些美麗或醜陋的窗景呢？我看到覆滿塵埃的葉片，樹枝無法承受重壓一一折斷，還有積雪下的墓穴，棺木旁一顆不能甦醒的種子……。

請原諒我，我無法更為精確地描述。

當我搭乘著電動扶梯，朝向機場的出口處移動時，大廳裡早已經聚集著一群等候的人了。其中一個男子高高地舉起一塊寫著姓名的牌子，而在另一邊，一個女人向我揮手。「好久不見。」她走向我。「你絲毫沒有改變。我一眼就認出是你了。」我們經過幾名正在調整表情準備拍照的日本旅客，走向停駐在街旁的黃色計程車。司機坐在雨刷來回擺盪的擋風玻璃後面，奇異的臉孔忽而溶蝕，忽而凝結。

然而，橫越在人們之間的無形曠野也沒有改變。在那一片廣袤的荒地上，在諸多岩塊和石南之間，我們重複地玩著捉迷藏。這一場遊戲已經足夠冗長，而且毫無結果。「我找到你了。現在，輪到你來找我。」可是我們始終未曾找到對方。

若干年後，當我正在寫信，或者拿起電話，按下一組號碼時，我有時仍會突然想起那個在機場出口高舉著牌子的男人。他最後接到正確的人了嗎？如果有人假冒呢？如果在眾多的旅客當中，有人的名字剛好和牌子上的名字相同，卻不是他被交代要找的人呢？他極可能接錯人的。或許他有對方的照片可以指認，或者他會禮貌地查驗對方的證件，那又如何？他把符合一切條件的客人送到某個地點，然後有人前來迎接會面。雙方久別重逢，或者仰慕多時。無論如何，他們依然可能都錯認了對方。

裸裎相見的情人們據說是最熟悉彼此的：氣味，隱匿的痣或胎記，只有對方才能理解的低微呼喚……。情人們熱中於為彼此製造小名。除了他們自己，外人無法藉著那些祕密的暱稱相認。他們不太可能認錯人的。可是，依據《新約》的記載，有一次耶穌曾對門徒說道，末日來臨時，「兩個人在一張床上，要取去一個，撇下一個。」原來同床共枕的兩個人之間，相隔竟然如此遙遠。那是天堂與地獄的距離。如果他們真的認識對方——啊，原來對方屬於另一個君王，另一種對立的永恆——彼此還會輕易交換「愛」這個字，甚至激烈地纏綿嗎？

2

其實我是準時的，只是一陣突如其來的大雨，將我逼到了路邊的騎樓下。我把機車停放在廊柱旁邊，摘下潮濕的眼鏡，然後找到一支公共電話。「我不知道它什麼時候停止。」由於雨聲，我必須放大音量。而在一場如此肆意淋漓且又雷電交纏的陣雨那端，對方彷彿也是焦急不安的。破碎的字語隨著雨水，流進街旁的排水溝裡。

站在灰白厚重的雨幕外面，原先的行程必須暫時中斷了，像停頓的鐘錶，傷病的肉體。

躲雨的人不是只我一個。平常光影忙亂的騎樓，此刻反倒安靜沉穩不少。左側的男人斜靠著牆壁抽煙，他的視線掉落在馬路黃線上，一輛濺著細小水珠的藍色汽車。右方的女人兩手交疊於胸前，像一隻收攏雙翅的雀鳥，棲止於隱密的思緒，無聲地轉動著頭頸。紅磚道上幾株花木身軀搖顫，原本披覆灰塵市聲的葉片，此時閃亮如星。花盆底下滲出黑褐色的碎泥，隨著地勢造就的小小渠道，小魚似地游進一攤擴張的積水中。

由於天色變化，騎樓下的商家紛紛打開大燈小燈，時間彷彿忽然晚了。隔著一條顯然已經狹窄的老街，我看到對面一家商行刻在店門頂端牆上的古樸字跡：「義豐針車行 電話2805號」。四位數字的電話號碼，那是什麼時代的事了？

其實我很熟悉這一條街道。不過幾年以前，它還相當熱鬧繁華。從小我便常和母親到這裡來，購買白米、壁紙、球鞋、制服等等東西。每家商店都有自己獨特清楚的氣味，不容混淆。即使是這幾年，我也經常走進這條街，因為它是我上下班的捷徑。可是，我卻從來沒有發現那家針車行的招牌，那些養著一層薄薄綠苔的浮凸字體。

不僅是那一家針車行，其他商店的招牌，此刻也都一塊接著一塊，像新大陸般浮現在我的視界之內：裕統西裝、賴瑞成青果店、泰興農藥、嘉傑電腦、金玉山銀樓、元利行、PENSEE、周眼科、雞鴨肉飯、松涼衛生冰塊……那些彼此極不相同的顏色、字形、材質，各自擁有鮮明的個性。它們如喧嘩互異的聲響，對著我的眼睛說話歌唱。

幾年以前，我也曾經在台灣南部的一條縣道旁躲雨。我緊偎著一棵大樹，初次發現樹木的枝幹竟然這般樸素、堅實、美麗。那些彷彿乾枯的樹皮紋理之間，蟲蟻忙碌地奔走工作著。濕黑的樹幹向上愉悅地挺舉，無數顏色深淺不一的葉片附著其間，撐開了整片天空。而從天空飄落的，除了晶冷的雨珠，還有細碎的花瓣。當時，我戲謔地想著：這就是所有哲學的本體了吧，赫拉克利圖斯的Logos，柏拉圖的觀念世界，莊子的道。道在樹幹、枝條、花葉。

事後回想，那一場計畫之外的大雨，才是那趟旅途中最值得紀念的情節。這是多麼奇怪的結論！在樹下躲雨？它就像是正文裡的標點符號，有什麼值得大驚小怪的呢？

簷滴時急時緩，可是毫無停歇的跡象。坐在五金行內的老人此時搬出一只臉盆，將它擱在屋簷底下接水。有人不耐久候，發動機車衝出騎樓。車輪在路面上拖曳著小條軟白的水花。

在我的身後是一家布店，裡面擺置著許許多多各種花色的布匹。一名顯然也是被雨圍困的婦人走進店裡，閒閒地張望著。後來，她竟然真的買了兩種布料。她回到騎樓下時（手裡多了一只印著商店字號的紙袋），雙眼發亮，神情愉快，似乎頗為滿意自己在這場大雨中的意外收穫。

以前，我騎車經過這條街道時，始終以為它是筆直的。現在站在騎樓下看它，才知道原來它有相當明顯的弧度。無論向左向右，我都可以看見和它交叉的第一條街口，但是看不到第二個。店面和招牌遮擋了我的視線。冒雨前行的人車通過第一個街口，不久，就被兩邊陳舊的建築包夾吞沒，全然失去了蹤影。

3

我應該如何認識一個人，或者一條街道？何者更為容易一些？古希臘的哲學家早就說過，這是一個「萬物流轉」的世界，我又如何能為其中的事物顯影造像？後結構主義者認為自我是不連貫且充滿矛盾的。這樣的一種自我，又如何能夠正確地觀照外在，或者理解他人與自己？

在某個特定的時刻，以某個偶然的角度，世界便會顯露全然不同的面貌。然而，人類脆弱的肉體與意識無法負擔完全的真實，種種認知因此也是殘缺和錯誤的。

既然在時間的世界裡，完整的真實是不可得的，我們便可以放棄追尋，不再堅持了嗎？

在一首宗教意味濃厚的長詩裡，艾略特（T.S. Eliot）曾經反覆催促人們「向前」，進入「另一種強度」，以便和真實進行更深切的交通。我也忽然想到從前讀過的一篇短短的散文：一隻蛀蟲在黑暗的木頭裡辛勤地啃蝕著，有一天，牠終於蛀穿了木材。而在小小的洞口外面，是令人目盲的巨大的光。

（本文獲第九屆梁實秋文學獎散文首獎）

相關書摘 ►孫維民散文〈紅蟳〉：君自橫行儂自淡，昇沉不過一秋風

書籍介紹

本文摘錄自《格子舖》，聯合文學出版

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作者：孫維民

重讀這些散文，我還是很高興它們曾經出現。經驗告訴我：總有一些讀者清楚我寫了什麼，甚至還會喜歡，雖然我們並不相識。──孫維民

孫維民的散文不依恃觀念，而多源自尋常生活風景之素描，或火車上，或街巷中，或房室窗外──婆娑而舞的火車女服務員、書寫李苦禪詩句的賣蟳者、沉鬱呼鳴的候鳥……幽默傷感交織，知性抒情，筆隨意至，鬱鬱閃爍，宛如奇光閃逝的電影畫格，疊印成一道人生圖景，俱收擺於格子舖中。

輯一：意外之旅

那年秋天，我已經過了三十歲，依稀了解一點快樂與恐怖。然而經驗的領域何其遼闊，一班普通列車就能讓我變成啟蒙小說裡的少年男女。

輯二：誤認

一個男人在初次見到我時──正確地說，在見到我的最初的幾秒鐘裡──便已經完整地認識我了。他已經為我找好職業、食物、書籍、運動項目；當然，他更為我備妥了襪子與妻子。

輯三：火車快飛

每晚，坐在乘客稀疏的平快火車內，黯淡的燈光彷彿骯髒黏稠的液體，我偶爾還能目睹一些令人驚愕的景象。例如一尾巨大的三葉蟲，或者魚蠣，悄悄地游入我所在的這一節車廂……。

輯四：窗口

所謂的「一件事」和「陶醉」，應該就是煩勞愁苦的生命之屋裡，那一扇打開的窗子罷。

輯五：紅蟳

它們想念大海的體溫、節奏和聲響嗎？在漆黑的絕望裡，它們是否經常喃喃默禱，向一位掌管水族的神祇──或許擁有蟳的形象──申訴祈求？在它們的禱詞裡，是否也有諸如此類的句子：「我們日用的飲食，今日賜給我們。免了我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡……」？

Photo Credit: 聯合文學出版

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核稿編輯：潘柏翰