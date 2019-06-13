香港警方鎮壓反送中抗爭用的「豆袋彈」是什麼彈藥？

文：新‧二七部隊 軍事雜談

6月12日香港民眾聚集在立法會前，抗議港府不顧民意的反對，強硬執行「送中法案」的審查，並與警方爆發激烈衝突。網路上已經傳出警方動用武器攻擊民眾，多人流血掛彩，媒體也目擊到香港警方使用鎮暴武器，除煙霧彈驅散民眾聚集，也使用橡皮子彈和「豆袋彈」（Bean bag round，又稱布袋彈），卻也讓各界批判香港警方的「執法過當」和「惡意傷害」。

其中這次港警使用豆袋彈攻擊民眾，引發外界痛批，雖然警方說不致命卻無法讓人採信。「豆袋彈」在台灣很少人聽過這樣的東西，但是國外已經有不少警察單位包含台灣軍警自己，已經有裝備此款彈藥。由於在城市區域會遇到不可預測的暴民衝突，警方在維安中面對可能造成的傷亡壓力下，不能無期限使用武力奪取他人性命，因此豆袋彈就可以用來清理戰場、制止暴亂、壓制歹徒，並且維持治安穩定。

使用的豆袋彈可能為2581型12號休珀－索克（Super-Sock）豆袋彈，由CTS公司開發的新產品，由一個小型袋裝物質，內部可填裝約40公克的9顆鉛彈，並包覆在霰彈槍的塑膠彈殼內由12號霰彈槍發射。全彈總重約56公克，長度約6.1公分，發射時可產生約每秒70到90公尺的初速射出，有效射程約18公尺。此款豆袋彈在飛行過程中不會翻轉或自轉，彈道非常穩定，射擊精度高，可以讓一般人受到傷害且不至於發生射穿致死的危險，會產生肌肉痙攣和留下疤痕，達到對方無法行動的目的。

使用豆袋彈的槍械，都以綠色、橙色槍托標示，以方便辨識，避免被誤加其他致命性彈藥在其中，並經過改裝減少無意間造成致命的可能，但既使如此，也有不少民眾因為此款彈藥造成的致死案例。例如2013年，位於美國伊利諾州的派克佛瑞斯鎮（Park Forest），一名95歲的男子因為在一次衝突事件中被警方使用豆袋彈射中腹部，導致腹部受傷內出血嚴重，送醫後已死亡，檢調驗屍時也證實豆袋彈為致死因素。

美國每年都會有因豆袋彈攻擊而致死的案例，美國國家司法部曾經公布一篇研究報告指出，當攻擊人體腹部、胸腔時，容易造成骨折、氣胸、呼吸困難、腹腔神經叢傷害和腹部內出血，攻擊頭部可造成頭骨破裂、內出血、壓碎喉部甚至眼睛可能會失明。因此豆袋彈在使用上被要求只能攻擊人體四肢部位，減少可能的傷害擴大。

目前使用的豆袋彈有12號豆袋彈、37公厘豆袋彈、40公厘豆袋彈、37/40公厘豆袋彈等，依據不同危機處理設定彈藥壓制程度。但是這種彈藥現在在美國社會引起爭議，每當示威衝突的爆發，豆袋彈所造成的傷害後遺症，比起強調非致命性武器的需求已經讓民眾有安全質疑，曾經也有民眾呼籲禁止使用豆袋彈，但是比起橡膠子彈的威力算是較低。

事實上，這並非港警首度用豆袋彈向抗議群眾開槍，香港早在2004年購入數量的豆袋彈，在2006年世貿會議的示威當中，香港警察機動部隊曾對外國示威者使用豆袋彈。2014年佔中示威後，港府緊急增購彈藥因應，並加強鎮暴訓練，如今這些非致命性子彈開始對著自己家的民眾「流血鎮壓」，這讓民眾對港府的態度更加不滿。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航