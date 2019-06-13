讉責「反送中」的人，你沒有多少立場可以批判他們為暴徒

文：蘇俊濠（哈理斯的精神分析躺椅）

面對社會或政治議題，我們最常聽見的是「表達意見也要合法吧？」、「不是『和理非』（和平、理性、非暴力）的示威都是暴徒，年輕人都是被煽動的」、「那些破壞社會秩序的青年都是社會敗類，都應該被抓走」……

一般發出這種聲音的，主要是自認守法、支持執政黨、愛國的成年、老年人。事實上，社會大眾對青少年的各種不解與憤怒，常常是被一些關鍵政客或人物的公開聲明所激發，比如當香港行政長官林鄭月娥和警務處所長盧偉聰把一些「反送中條例」上街頭的市民，定性為「暴徒」，而違抗行為都稱作「騷亂」時，就會得到一群自認好市民附和，順勢踩上道德高臺，把青少年看作是社會問題的禍根。

然而，英國精神分析師Winnicott提出另一種聲音：即便是看似暴力的青少年，其實他們都走在發展成為負責任、有社會智慧的成熟成年人的路上。然而往往他們如此努力的訴求、背負了什麼、追求著什麼，都會被社會忽略，只被簡化為動亂份子。在Winnicott的觀點下，青少年一時的「偏執」，其實只是對被傷害的回應，是被迫害的結果──為此，他們只能用激進的方式，來凸顯社會虧欠了他們的事實。

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It is distressing for adults who have been themselves defrauded of adolescence to watch the boys and girls all around them in a state of florid adolescence.



對於那些自己的青春期受到欺騙的成年人來說，看著身邊的男孩女孩們處在絢麗的青少年狀態中，是一件非常痛苦的事。

這句話可以解讀為，那些成年人過早被規訓為聽話的乖小孩，他們當年對權力者的違抗未曾成功過，為滿足別人而壓抑了許多內心的自由與熱情，最後不論得到怎樣的結果，他們都欺騙了自己。可是今天，當那些成年人看見為追求自由而滿腔熱血的青少年能夠違抗、能夠不順從、能夠表達真我的想法時，他們就潛意識地發現自己當年是怎樣被「欺騙」的。因此他們把內在的忿恨，投射到這群青少年身上，動用那群同樣被欺騙、被規訓為只會執行上級指令的國家兵器，本能般地排除任何非我的生命可能性。

從2019年6月12日晚上林鄭月娥的影片中，她只把這次「反送中示威」視為「破壞社會安寧，罔顧法紀的暴動行為」；再從被授予權力的香港警察如何殘暴地對準遊行示威人士的頭部開槍、追擊手無寸鐵的市民一事可見，這個社會對「青少年」（指各年齡層中追求民主自由價值的公民）的無法容忍，與它走向不成熟與獨裁的方向是一致的。

最後，如果您就是那位讉責青少年的成年人，也許是您只看到他們的「違抗」，覺得他們快將沖毀您的安全及道德觀，危害到您所信仰的生活方式。然而，我相信您沒有看到他們對您的「依賴」。是的，他們依賴著那些持反對意見的成年人，因為掌權、有地位、能發揮影響力、做決定的，正正是從小告訴他們「未來是屬於青年」的成年人。今天走上街頭的香港人，他們要求的不過是對話、期望聲音被聽見、暫緩或撤回法案，而從不是像紅衛兵或六四的坦克車般，要把對立者殺死（事實上，兵和車都在「成年人」手上）。

您可以不認同他們的行徑，但您沒有多少立場可以批判他們為暴徒。因為他們今天不只是走上街頭，更是走在成為負起社會與個人責任的成熟成年人道路上，那條也許您被欺騙而沒有走過的路。

參考資料：Winnicott, D. W. (1961). Adolescence: struggling through the doldrums.

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航