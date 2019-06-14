【焦點院線】《X戰警：黑鳳凰》：平淡而無味，建議改名《X戰警：黑歷史》

做為被迪士尼收購前的最後一部英雄電影，總覺得《X戰警：黑鳳凰》是福斯故意惡搞的作品，就是有種卡卡的、想快轉的感覺，平淡而無味，或許可以改名《X戰警：黑歷史》。

《X戰警》系列是漫威虛構的超級英雄電影，也是帶起2000年代超級英雄電影的先驅，主要描述人類與變種人合作與爭鬥等交織的各種關係與不同理念的碰撞，「非我族類，其心必異」的意識傾向，變種人作為被歧視、迫害的少數者，藉由雙方之間的紛爭探討種族議題，金鋼狼、X教授與萬磁王為代表人物。

雖說作為系列電影的《X戰警》在劇情連接方面常有複雜混亂狀況，但看完最後一部的《X戰警：黑鳳凰》，心情卻是五味雜陳、百感交集，有些無言以對，雖然感嘆系列已經終結，但也覺得收尾實在草率了點⋯⋯

在已上映的12部《X戰警》電影系列（包含死侍）中，個人最喜歡的還是2011年的《X戰警：第一戰》，私心以為可說是最具代表性的神片，不但重新開起電影的世界觀與新氣象，並將變種人編入真實歷史事件，劇情、演員、導演、配樂都是上乘之作——雖然金鋼狼應該只是來喝酒順便客串的吧！而年輕版的詹姆斯麥艾維（X教授）與萬磁王（麥可法斯賓達）二人之間的化學效應實在太吸引人了！

變種人在世界風起雲湧19年之後，2016年的《X戰警：天啟》開始慢慢走下坡了，然後2019年，多災多難的《X戰警：黑鳳凰》終於上映了，如果抱著不期不待的心態去看電影，打鬥部份還算可以，雖然沒有到非常爛，但也不能算很好；若對比之前的系列標準而言，應該算是爛尾了，也可說是隨便拍攝了，或許該讓死侍大大地吐槽一番。

（以下有小雷，尚未觀影者慎入）

先從劇情談起，在故事結構方面，《X戰警：黑鳳凰》其實可以在有限的時間內說好一齣完整的故事，黑鳳凰的絕望感更強，完整敘述其黑化過程，但電影採流水線的敘述方法，從黑鳳凰小時候開始，到被拐進「X學院」，然後突然覺醒引發混戰，再投奔萬磁王未果，最後忽然良心發現⋯⋯

整部片由一個主軸貫穿，沒什麼劇情轉折波浪，也沒什麼特別的記憶點。坦白說，劇情呈現、情節架構、角色刻劃、運鏡剪輯、光影特效等都太隨意了，實在浪費了電影魔力的敘事技巧與拍攝手法，許多極具人性與故事性的角色，都失去了原本角色的魅力與吸引人的樣貌。

導演賽門金柏格訪問時曾透露，本片將是有史以來最緊張刺激的《X戰警》電影，也是系列的集大成之作，就這段故事與這群演員來說，要像《權力遊戲》或是《復仇者聯盟：終局之戰》一樣正式結束，「讓它面對一個前所未有的挑戰，然後以某種方式活下來一同看著夕陽離開。」

賽門金柏格之前的作品好壞參半，作為編導的處女作，他似乎忘記了X戰警系列的中心主題，在最終的列車戰特別強調敵人並非變種人，似乎只要將一切過錯都推給外星人就好了，而不在乎是因為人類與變種人的薄弱信任關係才導致這個結果。看完電影後再回顧這段訪談，反而開始讓人擔憂起他的導演之路，也許乖乖回去單純當個編劇或製片就好了。

既然談到《權力遊戲》，就不能不談到本片的主角：飾演年輕版琴葛雷的蘇菲特納。蘇菲特納在電視劇《冰與火之歌：權力遊戲》中扮演珊莎史塔克，雖然從2011年至今，身型似乎大了一號，角色演譯與人物個性的轉換也讓人滿意，但以主演的第一部電影而言，她的表現並不算出色，私以為就像龍后艾蜜莉亞克拉克一樣，在電影圈的成果遠遠不如戲劇。

當然，或許是因為《權力遊戲》的原著太過於強大（雖然從第六季失去原著後開始變調走味，更到讓人憤慨的第八季結局）、HBO肯放手讓劇組拍攝，而福斯或迪士尼「可能」有下指導棋。身為像驚奇隊長一般，擁有無比強大超能力的最強變種人，因不被世人所容而無助、憤怒、悲傷與不解的掙扎，在正邪之間的交織拉扯。

黑鳳凰是很沉重的角色，雖然角色敘述完整，但無論是情緒轉換、心態變化與內心抵御的演技，珊莎都沒有詮釋或挖掘出渲染觀眾的深度與感動。

Photo Credit：福斯

麥可法斯賓達與詹姆斯麥艾維都是演技精湛又富魅力的優秀演員，但單薄的劇情、角色的張力、情緒的傳達都顯得非常無力而流於表面，失去該有的信仰悸動。以往萬磁王負責《X戰警》的特效場面，走大規模的破壞路線，抬金門大橋、潛水艇、棒球場，甚至掀起整個地球，但這集的萬磁王卻可有可無，雖然打鬥戲依然帥氣，捏爆火車那段觸動心臟，感覺似乎是因為要終結了，人物輪流出來亮個相。

其它角色的人設也是嚴重崩壞，X教授變弱能，快銀依舊討喜，魔形女的結尾有些馬虎，反派的登場與收戲則很莫名奇妙，角色塑造非常平面無趣，白白浪費了氣場超強的奧斯卡影后潔西卡崔絲坦。

而整部片最好看的部份，竟是退休的X教授與萬磁王在街頭重逢，萬磁王說：「你曾經給了我一個家，現在讓我幫你實現夢想。」然後伸出緊握的雙手，手掌心放著西洋棋⋯⋯這根本是隱藏版的告白求婚吧！也許粉絲就靠這一場戲得到安慰了。

責任編輯：游千慧

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