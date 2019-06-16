朝鮮冷麵的故事（下）：吃冷麵為何要有剪刀在旁「伺候」著？

►朝鮮冷麵的故事（上）：在飄著白雪的冬季，才能嚐出正宗冷麵的美味

韓式的蕎麥（冷）麵和平壤冷麵的製麵方式相差不遠，首先兩者麵糰內的蕎麥粉與麵粉的比重，多以3：7抑或4：6的比例下去製作，然而，這跟蕎麥麵起源的日本當地蕎麥粉與麵粉8：2比例的「八割蕎麥麵」（하치와리소바，はちわりそば；或又稱「二八蕎麥麵」니하치소바，にはちそば）有所相落差，甚至在日本曾經獲得米其林美食指南評鑑推薦，廣被日本人或觀光客認為最具代表的日本蕎麥麵餐廳，東京銀座的「蕎麥・流石」的純蕎麥麵大不相同。

在「蕎麥・流石」的招牌菜單內，就有一碗強調耗工費時，由師傅親手拍打削切麵糰製作「十割蕎麥麵」（쥬와리소바，じゅうわりそば），每一碗蕎麥麵的麵條為100％蕎麥粉製成，其中沒有使用小麥粉來增加麵條黏性，也不在其中加入任何「雜質」或添加物來加強麵條嚼勁的「冷清湯蕎麥麵」（ひやかけそば），雖然費時費工，但端上桌後，總能讓客人感受到滿滿的蕎麥香與口感。

也因此，許多來到韓國當地食用蕎麥麵的美食者、饕客，就曾眼尖地發現到，相較起日本當地的傳統蕎麥麵顏色，與韓式蕎麥冷麵偏暗黑色的麵條較為相近，而與平壤冷麵偏灰白色的麵條色差就較大了。而之所以蕎麥冷麵麵條偏暗黑色，主因恐怕不似像日本傳統蕎麥麵那般，使用純蕎麥下去製作，而是在裡面加入了一些蕎麥殼來「增色」，至於平壤冷麵則是因為沒有加入蕎麥殼，故麵條呈現偏灰白色。

耐人尋味的是，麵糰內加入磨好蕎麥殼，有任何好處嗎？一般而言，除了會增加廚師事前準備揉麵糰工作時，微微「刺手」難度外，麵條起鍋端上客人餐桌，理當也並不會增添特別風味，甚至還有可能會造成客人在吸吃咬麵時些微「卡卡」感，萬一沒有處理乾淨蕎麥殼，可能會弄巧成拙，降低口感美味。

既然如此，為什麼韓國蕎麥麵店家還要加入蕎麥殼？主因在於純粹為了「增色」，讓這碗蕎麥麵「看起來」更為健康。

根據韓國當地美食家、料理研究者黃教益（황교익）觀察，之所以會造成此現況的產生，在於許多加工業者和餐廳業者紛紛表示，蕎麥冷麵內加入蕎麥殼之舉，完全是為了滿足消費者，因為上門吃麵的饕客，多數認為蕎麥冷麵麵條顏色愈深，代表含蕎麥量愈多愈高，讓人覺得吃的健康。甚至他還曾聽說過，有些店家用純蕎麥揉出白色的麵條，「卻」被客人抗議，疑似店家使用的不是純蕎麥食材，因為跟消費者印象中偏暗黑色、健康的蕎麥麵連不上來，讓人哭笑不得。

但耐人尋味的是，就商家角度而言，這樣的消費者「偏見」反而成為獲利點，因為在麵條內加入蕎麥殼，多少可以增加麵條重量外，製作成本也較為低廉，而消費者錯誤認知，對於店家來說，反而成為一場美麗的誤會，雙方互贏的局面。消費者或饕客偏執於蕎麥麵的顏色，其情況演變迄今越演越烈，甚至許多韓國蕎麥麵製造廠商，認為只要在麵條內加入一點點蕎麥粉，然後再費些功夫，將麵條顏色調深，就可以打造出符合韓國消費者心目中的「純蕎麥麵」加以販賣，而有的食品加工廠到最後，還偷工減料地，不再是加入純蕎麥殼，而是添加炒過的大麥，抑或人工色素，打造出顏色偏暗黑的蕎麥麵呢，而這樣「增色」的韓式蕎麥麵真的值得消費者，抑或店家注意。（註）

顏色偏白的蕎麥麵｜Photo Credit: DryPot@Flickr CC BY 2.5

然而，我們在上方介紹完許多韓國當地冷麵的麵條、醬汁與製作方式些微差異、口感不同外，我想大家對韓國冷麵吃法印象最深刻的就是「食用器具」了——有時我們來到韓國冷麵餐廳點碗冷麵後，服務生隨餐會附上一把大剪刀，方便客人用來剪斷碗內的麵條，這樣的大剪刀少見於蕎麥冷麵餐點上，而它也並非是憑空出現，反倒是它出現的時機，是從有著肉汁高湯的「咸興冷麵」（함흥냉면，咸興冷麵起源已久，直到1953年首爾市內才有店家直接使用此名稱，開始販賣）才開始的，而會用到這把大剪刀吃麵，也與麵條有關。

我們提到不論是平壤冷麵、蕎麥（涼）麵，抑或日式蕎麥麵，多以「蕎麥」為主體製作麵條，然而最早的咸興冷麵為「鄉土飲食」（향토음식）其中的一種——此語為1970年代出現，當時都市化與工業化急速開發，許多離鄉背井的人，懷念家鄉味，透過鄉土飲食成為慰藉、自我與地域認同，簡單地說，鄉土飲食是利用特定地區所生產的食材，再加上該地區特有的料理方式所製成的食物，如韓國當地便以慶尚道、全羅道、忠清道等地做為大分類，也可以用晉州、全州、清州等市郡單位做為小分類，相較於都會區首爾的都市化飲食。

而咸興冷麵麵條是以馬鈴薯澱粉（녹말가루）加以製成，之後在麵內加入辣椒粉調味攪拌，再舀入明太魚醬，或配上生魚片等一起食用；而近年來，也常見以蕃薯澱粉製成麵條，且除了搭配明太魚醬外，也會加入涼拌斑鰩和涼拌明太魚乾一起吃，這些也都被稱之為咸興冷麵，且其特色多為湯汁較少，碗內麵條多為上述紅通通的魚醬，以及佐料的小黃瓜片。

正因為咸興冷麵麵條主體是以馬鈴薯或蕃薯澱粉製成，麵條相當硬，十分富有「咬」勁，不容易用牙齒咬斷，因此店家為了方便客人食用，剪刀就派上了用場，而這樣的剪刀挺大一把，著實銳利，除了可以剪斷麵條外，有時候連同店家一起上的泡菜、水醃蘿蔔等小菜，也可以用這把大剪刀加以剪割。

咸興冷麵｜Photo Credit: Jinho Jung@Flickr CC BY 2.0

迄今，時代在變，人們對於涼麵的區分，似乎不再講究是否真的要遵循古法在冬天好好品嚐「高雅平素」冷麵，人們只要肚子餓，隨時都可以走入專門販賣冷麵餐廳內（諸如首爾乙支路區冷麵街，抑或經營數十年的專門冷麵店），點上碗爽口的冷麵，而搭配的食材也越來越豐富，諸如冷麵中加入各式各樣肉片、魚鮮醬料外，可以單點做為正餐吃；若是來到非專門販賣冷麵餐廳，冷麵也常做為一餐的結束，即現今忙碌的韓國人，大多為大伙聚餐吃完「正餐」烤肉，抑或生菜包白切（豬）肉（보쌈）等「昂貴」食物後，習慣再加點碗冷麵做結，當然在烤肉店所販賣的冷麵，不論價錢、口感跟專賣店有所極大落差外，但韓國人之所以習慣吃上碗冷麵，認為這樣冰冷的冷麵高湯中添加點食醋，可以達到化解油膩、果腹等效果。

在現今的韓國當地，種類眾多的冷麵大多以有無湯汁來做簡單區分，諸如有湯的冷麵稱為「水冷麵」（물냉면，諸如平壤冷麵便是其中代表），而湯汁較少，外加搭配上紅通通醬料，偏乾稱為「拌冷麵」（비빔냉면，諸如咸興冷麵便是其中代表），而早先讓顧客使用剪刀，剪斷麵條加以食用的多是後者，但今日來到首爾餐廳一看，其實水冷麵旁，也可見其剪刀在一旁「伺候」著。

下次讀者到韓國旅行，在動筷剪刀吃冷麵時，也許可以觀察看看，端上桌的這碗冷麵，究竟是屬於何種樣貌。

註釋：此採訪對談，請參閱황교익著，한국음식문화박물지，2011年出版，中文繁體本《韓國飲食的素顏》由幸福文化引進。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航