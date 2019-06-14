房價太高「小宅建案」正夯，別漏掉這五個常見的規畫問題
我們想讓你知道的是
以下這些問題，不只是小宅，有些較大坪數可能因為基地的問題也看得到。
文：章定煊
因為現在房價太高，所以現在有許多小宅的建案。我看了一些案子的規畫圖，有一些小宅常見的規畫問題提出來參考。
以下這些問題，不只是小宅，有些較大坪數可能因為基地的問題也看得到。也不是說不能買，就看這些缺陷消費者是否能接受。像暗廳、暗房這些，很多人不在乎的。不太開伙的小家庭，也不會太在意廚房規劃問題。收納空間不足，有些可以透過室內設計克服。
一、規劃戶數過多的問題：以小宅為主的建案，規劃的戶數一定偏多。造成兩個常見的問題，一層太多戶，電梯可能不夠使用；出入的人也比較複雜。
二、單面採光通風的問題：許多小宅的建案，邊間是留給較大坪數，所以經常出現只有單面採光通風的情況。現在小宅規劃又傾向多隔間的規劃來吸引消費者（兩房兩廳一廚兩衛一陽台），等於是有些隔間勢必會面臨沒有採光通風的情況。暗房、暗廳、廚房無法排煙、廁所無對外窗……這些缺陷經常看得到。
三、無法區分前後的問題：一個小宅中硬是要塞進許多隔間，又要遷就採光通風，過去住宅很強調的要區分前後就很難顧及。一般住宅設計，與其他人接觸的客廳會置於大門處，接下來是餐廳，比較屬於私人空間的臥房、廚房、工作陽台會置於房屋的後方。現在許多小宅一開門進來經常是餐廳、甚至是廁所、廚房或臥室，整個前後就完全混亂。至於穿堂煞則是司空見慣。
四、隔間機能不全與缺少：小宅被隔了太多的隔間，導致每個隔間過小，表面上家具放得進去，但是收納空間則非常不足。也有個案甚至連一些必要機能的空間直接省略，比如說餐廳或工作陽台。
五、樑柱問題嚴重：自從雨遮不能計價登記後，有些建案又把樑柱外露的設計改回樑柱於牆面內，就可以偷室內的坪數。這樣的設計原本就會導致室內稜角過多，對於本就空間不足的小宅來說，更是雪上加霜。至於壓樑卡柱問題則難以避免。
最後建議，小宅不要買預售屋，被漂亮的家配圖騙去下訂，交屋後經常會很痛苦。如果一定要買預售屋，建議把相關圖面交給有經驗或專業的人士幫忙檢查並提建議，真的會有許多從業人員會熱心地提出良心的建議。
以下為分類的檢查點。
總規劃類：
- 一層十幾戶，僅有兩支電梯
- 用大支的內梁柱偷坪數（不能用雨遮就來這招）
- 挑高過低
廚房餐廳：
- 一進門就是廚房與餐廳
- 開放式廚房無排煙口
- 廚房太小，沒收納空間
- 廚房在房屋正中央
- 廚房接不了天然瓦斯
- 沒有餐廳規劃（蹲在沙發吃飯？）
客廳：
- 客廳無採光，無通風
陽台：
- 沒工作陽台，萬國旗得晾在客廳前
- AC空間不足，日後冷氣設有困難
臥室：
- 陽台比房間大，不是陽台太大，是房間太小只有一坪
- 臥室放不進正常深度的衣櫃
- 主臥衣櫃放不進兩人衣物
- 房間無對外窗
廁所：
- 廁所無對外窗
- 開門見廁所（廁所迎客）
周圍環境：
- 鄰近宮廟
- 鄰近工廠
- 開窗見基地台
- 開窗見大電塔
- 下面樓層商務使用，出入複雜
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航