房價太高「小宅建案」正夯，別漏掉這五個常見的規畫問題

文：章定煊

因為現在房價太高，所以現在有許多小宅的建案。我看了一些案子的規畫圖，有一些小宅常見的規畫問題提出來參考。

以下這些問題，不只是小宅，有些較大坪數可能因為基地的問題也看得到。也不是說不能買，就看這些缺陷消費者是否能接受。像暗廳、暗房這些，很多人不在乎的。不太開伙的小家庭，也不會太在意廚房規劃問題。收納空間不足，有些可以透過室內設計克服。

一、規劃戶數過多的問題：以小宅為主的建案，規劃的戶數一定偏多。造成兩個常見的問題，一層太多戶，電梯可能不夠使用；出入的人也比較複雜。

二、單面採光通風的問題：許多小宅的建案，邊間是留給較大坪數，所以經常出現只有單面採光通風的情況。現在小宅規劃又傾向多隔間的規劃來吸引消費者（兩房兩廳一廚兩衛一陽台），等於是有些隔間勢必會面臨沒有採光通風的情況。暗房、暗廳、廚房無法排煙、廁所無對外窗……這些缺陷經常看得到。

三、無法區分前後的問題：一個小宅中硬是要塞進許多隔間，又要遷就採光通風，過去住宅很強調的要區分前後就很難顧及。一般住宅設計，與其他人接觸的客廳會置於大門處，接下來是餐廳，比較屬於私人空間的臥房、廚房、工作陽台會置於房屋的後方。現在許多小宅一開門進來經常是餐廳、甚至是廁所、廚房或臥室，整個前後就完全混亂。至於穿堂煞則是司空見慣。

四、隔間機能不全與缺少：小宅被隔了太多的隔間，導致每個隔間過小，表面上家具放得進去，但是收納空間則非常不足。也有個案甚至連一些必要機能的空間直接省略，比如說餐廳或工作陽台。

五、樑柱問題嚴重：自從雨遮不能計價登記後，有些建案又把樑柱外露的設計改回樑柱於牆面內，就可以偷室內的坪數。這樣的設計原本就會導致室內稜角過多，對於本就空間不足的小宅來說，更是雪上加霜。至於壓樑卡柱問題則難以避免。

最後建議，小宅不要買預售屋，被漂亮的家配圖騙去下訂，交屋後經常會很痛苦。如果一定要買預售屋，建議把相關圖面交給有經驗或專業的人士幫忙檢查並提建議，真的會有許多從業人員會熱心地提出良心的建議。

以下為分類的檢查點。

總規劃類：

一層十幾戶，僅有兩支電梯

用大支的內梁柱偷坪數（不能用雨遮就來這招）

挑高過低

廚房餐廳：

一進門就是廚房與餐廳

開放式廚房無排煙口

廚房太小，沒收納空間

廚房在房屋正中央

廚房接不了天然瓦斯

沒有餐廳規劃（蹲在沙發吃飯？）

客廳：

客廳無採光，無通風

陽台：

沒工作陽台，萬國旗得晾在客廳前

AC空間不足，日後冷氣設有困難

臥室：

陽台比房間大，不是陽台太大，是房間太小只有一坪

臥室放不進正常深度的衣櫃

主臥衣櫃放不進兩人衣物

房間無對外窗

廁所：

廁所無對外窗

開門見廁所（廁所迎客）

周圍環境：

鄰近宮廟

鄰近工廠

開窗見基地台

開窗見大電塔

下面樓層商務使用，出入複雜

本文經章定煊授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航