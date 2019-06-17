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倫敦滿滿文青潮店是商業榮景，還是排擠窮人的「仕紳化」？
我們想讓你知道的是
都市仕紳化在倫敦直達高峰，在文青潮店林立的同時，也出現抗議民眾認為價格高昂的文青小店開在人均收入最貧窮地區實在諷刺，而逐步提高的房價也慢慢的趕走原來窮困的居民。
「Frank's Cafe」又開放了。
這個曾號稱倫敦最酷、最次文化的屋頂酒吧，我不只一次耐著性子排起長長的隊，等門口保全點頭，才順著被漆成粉色的樓梯往上，穿越了不斷搔首弄姿擺拍的人群，拐個彎踏上屋頂台階，剎那間，倫敦市景在眼前展開來。
說來浮誇，畢竟倫敦屋子矮，要看到市景並非難事，然而人們依舊樂此不疲地前來。Frank's Cafe的運營團隊Bold Tendencies聰明絕頂，除了找來曾在Herzog & de Meuron團隊（代表作為Tate Mordern新館改建案）工作的Oliver Cooke和Francis Fawcett合作設計屋頂建築，每年還以當紅主題策展，邀請藝術家在屋頂安放裝置藝術，並開辦藝術講座與實習，非常正統、非常討巧，大人小孩在藝術裝置中穿梭擺拍尖叫，夕陽西下，遠方的倫敦眼閃爍著金黃色的光芒，此景美好。
Frank's Cafe位於Peckham Levels的頂樓，其大樓原型為電影院暨空蕩蕩的停車塲，所在地Peckham的主管機構Southwark行政區政府認為這個空間該被妥善利用而公開招標。2015，Make Shift團隊標下此大樓，除了一樓仍保留電影院功能外（由於Peckham是非裔移民為主的區域，這間電影院的看板上滿滿都是非裔影星，無一例外），其餘樓層在團隊進駐後改造成複合式的Crazy Golf、餐廳、瑜伽教室、藝術家工作室和屋頂酒吧，只差餐廳改成全素食外就一網打盡所有倫敦潮流，極其陰險。
從交友軟體上每二十個人裡就有一個人的照片是在這拍的，你就知道Peckham Levels有多紅。
年輕人越來越多，當地居民的樣貌越來越模糊
其實這是Make Shift的第二個閒置區域改造計畫，第一個則是著名的「Pop Brixton」，同樣都是在地價不高的移民區，Make Shift和他的團隊喊出「offer lasting opportunities to small businesses and local people（提供微型企業與在地居民長久的機會）」的口號，雖然成功吸引了大票年輕人爭先恐後在這鬼混，但在地居民的面貌在其中似乎不甚清晰。
尤其是Brixton，這個地區的居民許多都是二戰後搭著帝國疾風號（HMT Empire Windrush）從加勒比海移民英國協助復甦，他們落腳破舊而凌亂Brixton，發展起自己獨有的文化。
如今，人們還是能從這買到大量新鮮的洛神花、多香果、肉豆蔻、Aji辣椒醬，他們的街頭市場是倫敦其他地方少見的鮮明火辣，白晃晃的蹄膀吊在燈下、豬頭兩眼無神地擺在攤前，無論下不下雨都滿地濕漉漉，魚腥菜臭肉騷，視覺嗅覺雜陳，這一切活色生香多麽不倫敦，多麽的生氣蓬勃的映照著英國這個虛偽的文明世界。
這個市場的另一頭就是Pop Brixton，貨櫃屋層層架高的co-working space，裡面妝扮性格的人們各抱著一台筆電埋頭忙碌，外頭形形色色小店賣著古著、手作陶碗、生活選品、蔬食、啤酒，甚至還有日本拉麵，每個週末都有樂團和DJ伴著大型派對，其中還有個社區菜園，提倡永續經營與社區交流，和Peckham levels 一樣活生生被操作成倫敦時下最受歡迎的場所大彙總。隱藏在繁華之後，卻是倫敦都市仕紳化（gentrification）的問題。
原本「暴亂區」的治安變好了，但原本的住戶去了哪裡？
2015年起，都市仕紳化的議題在倫敦直達高峰，東倫敦著名的穀片早餐店Cereal Killer Café被砸，抗議民眾認為這類開價高昂的文青小店，開在人均收入最貧窮地區之一的Shoreditch實在諷刺，同時也抗議Shoreditch區的房價正隨著這類型店家的蓬勃發展而攀升，趕走原來窮困的居民。
都市仕紳化（Gentrification）並非一個新有的概念，1964社會學家Ruth Glass便以Islington在文章中討論倫敦的都市仕紳化。我曾居住的Islington區在我遷入時已經是倫敦中產雅痞區的代名詞，週遭充滿品味精良的肉舖、酒吧、餐廳與設計小店，石頭丟出去隨便砸都能丟到建築師或設計師。
Islington最早是倫敦市旁的小莊園，隨著城市擴張，工人階級搬進Islington，此區的獨棟房屋被隔成一間一間狹窄的公寓，以每間房為單位，勞動者一家子擠在狹窄的房裡度日。隨著二戰後倫敦復甦，Islington的房價飆升，工人階級不再負擔得起租金，只好移動到更東邊的Shoreditch，由中產階級取而代之，城市地景也隨之改變。
半個世紀過後，倫敦的發展已使得Shoreditch的居民高聲怒吼，曾經以次文化與廢墟自豪的東倫敦已經深深地被都市仕紳化的影響，人們口口聲聲地說著現在的次文化重鎮該是南邊的Brixton，然而該區的人可不一定如此樂觀。
2016年時，衛報便以專題探討Brixton的都市仕紳化。某種程度上，都市仕紳化與地區再造緊密連結，有些人回憶著過去Brixton的街道居民緊密來往，鄰人相互照看和睦往來，如今卻充滿新來的陌生臉孔；但也有人認為中產文化的入住使Brixton不再是個滿街癱著毒販、賭徒、幫派成員和醉醺醺的青少年，治安也顯著提升。
至少，Brixton這個在1981年成為倫敦暴亂中心的城市，今日住在這裡人們再也不用幫自己的車和房子額外保險，因為已不會有人隨意地亂丟汽油彈或放火。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航