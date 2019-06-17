倫敦滿滿文青潮店是商業榮景，還是排擠窮人的「仕紳化」？

「Frank's Cafe」又開放了。

這個曾號稱倫敦最酷、最次文化的屋頂酒吧，我不只一次耐著性子排起長長的隊，等門口保全點頭，才順著被漆成粉色的樓梯往上，穿越了不斷搔首弄姿擺拍的人群，拐個彎踏上屋頂台階，剎那間，倫敦市景在眼前展開來。

說來浮誇，畢竟倫敦屋子矮，要看到市景並非難事，然而人們依舊樂此不疲地前來。Frank's Cafe的運營團隊Bold Tendencies聰明絕頂，除了找來曾在Herzog & de Meuron團隊（代表作為Tate Mordern新館改建案）工作的Oliver Cooke和Francis Fawcett合作設計屋頂建築，每年還以當紅主題策展，邀請藝術家在屋頂安放裝置藝術，並開辦藝術講座與實習，非常正統、非常討巧，大人小孩在藝術裝置中穿梭擺拍尖叫，夕陽西下，遠方的倫敦眼閃爍著金黃色的光芒，此景美好。

Frank's Cafe位於Peckham Levels的頂樓，其大樓原型為電影院暨空蕩蕩的停車塲，所在地Peckham的主管機構Southwark行政區政府認為這個空間該被妥善利用而公開招標。2015，Make Shift團隊標下此大樓，除了一樓仍保留電影院功能外（由於Peckham是非裔移民為主的區域，這間電影院的看板上滿滿都是非裔影星，無一例外），其餘樓層在團隊進駐後改造成複合式的Crazy Golf、餐廳、瑜伽教室、藝術家工作室和屋頂酒吧，只差餐廳改成全素食外就一網打盡所有倫敦潮流，極其陰險。

從交友軟體上每二十個人裡就有一個人的照片是在這拍的，你就知道Peckham Levels有多紅。

年輕人越來越多，當地居民的樣貌越來越模糊

其實這是Make Shift的第二個閒置區域改造計畫，第一個則是著名的「Pop Brixton」，同樣都是在地價不高的移民區，Make Shift和他的團隊喊出「offer lasting opportunities to small businesses and local people（提供微型企業與在地居民長久的機會）」的口號，雖然成功吸引了大票年輕人爭先恐後在這鬼混，但在地居民的面貌在其中似乎不甚清晰。

尤其是Brixton，這個地區的居民許多都是二戰後搭著帝國疾風號（HMT Empire Windrush）從加勒比海移民英國協助復甦，他們落腳破舊而凌亂Brixton，發展起自己獨有的文化。

如今，人們還是能從這買到大量新鮮的洛神花、多香果、肉豆蔻、Aji辣椒醬，他們的街頭市場是倫敦其他地方少見的鮮明火辣，白晃晃的蹄膀吊在燈下、豬頭兩眼無神地擺在攤前，無論下不下雨都滿地濕漉漉，魚腥菜臭肉騷，視覺嗅覺雜陳，這一切活色生香多麽不倫敦，多麽的生氣蓬勃的映照著英國這個虛偽的文明世界。

Photo Credit: Reuter／達志影像

這個市場的另一頭就是Pop Brixton，貨櫃屋層層架高的co-working space，裡面妝扮性格的人們各抱著一台筆電埋頭忙碌，外頭形形色色小店賣著古著、手作陶碗、生活選品、蔬食、啤酒，甚至還有日本拉麵，每個週末都有樂團和DJ伴著大型派對，其中還有個社區菜園，提倡永續經營與社區交流，和Peckham levels 一樣活生生被操作成倫敦時下最受歡迎的場所大彙總。隱藏在繁華之後，卻是倫敦都市仕紳化（gentrification）的問題。

原本「暴亂區」的治安變好了，但原本的住戶去了哪裡？

2015年起，都市仕紳化的議題在倫敦直達高峰，東倫敦著名的穀片早餐店Cereal Killer Café被砸，抗議民眾認為這類開價高昂的文青小店，開在人均收入最貧窮地區之一的Shoreditch實在諷刺，同時也抗議Shoreditch區的房價正隨著這類型店家的蓬勃發展而攀升，趕走原來窮困的居民。

都市仕紳化（Gentrification）並非一個新有的概念，1964社會學家Ruth Glass便以Islington在文章中討論倫敦的都市仕紳化。我曾居住的Islington區在我遷入時已經是倫敦中產雅痞區的代名詞，週遭充滿品味精良的肉舖、酒吧、餐廳與設計小店，石頭丟出去隨便砸都能丟到建築師或設計師。

Islington最早是倫敦市旁的小莊園，隨著城市擴張，工人階級搬進Islington，此區的獨棟房屋被隔成一間一間狹窄的公寓，以每間房為單位，勞動者一家子擠在狹窄的房裡度日。隨著二戰後倫敦復甦，Islington的房價飆升，工人階級不再負擔得起租金，只好移動到更東邊的Shoreditch，由中產階級取而代之，城市地景也隨之改變。



半個世紀過後，倫敦的發展已使得Shoreditch的居民高聲怒吼，曾經以次文化與廢墟自豪的東倫敦已經深深地被都市仕紳化的影響，人們口口聲聲地說著現在的次文化重鎮該是南邊的Brixton，然而該區的人可不一定如此樂觀。

2016年時，衛報便以專題探討Brixton的都市仕紳化。某種程度上，都市仕紳化與地區再造緊密連結，有些人回憶著過去Brixton的街道居民緊密來往，鄰人相互照看和睦往來，如今卻充滿新來的陌生臉孔；但也有人認為中產文化的入住使Brixton不再是個滿街癱著毒販、賭徒、幫派成員和醉醺醺的青少年，治安也顯著提升。

至少，Brixton這個在1981年成為倫敦暴亂中心的城市，今日住在這裡人們再也不用幫自己的車和房子額外保險，因為已不會有人隨意地亂丟汽油彈或放火。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航