美國國會將提《香港人權與民主法案》，英德澳都回應了香港「反送中」

香港政府欲修訂《逃犯條例》引發香港人擔憂，引發百萬人上街遊行，原訂要二讀法案的昨（12）日更有萬人包圍立法會爆發激烈警民衝突，震驚國際，除了英國、歐盟、德國、澳洲等都對此表達關注之外，美國國會跨黨派議員將提出《香港人權與民主法案》，明定涉及鎮壓香港民主自由的香港與中國官員將禁止進入美國境內，且將凍結其在美國的資產，更可能影響到香港目前的特殊關稅地位。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也發表聲明，聲援香港的英勇示威抗議者，並說：

此引渡法案危及繁盛長達20年的強大美國-香港關係，倘若獲通過，美國國會毫無選擇餘地，不得不重新評估香港在「一國兩制」架構下是否擁有「充分自治」，她並和參議院多數黨領袖麥康奈爾皆發表聲明，譴責「危險的」逃犯條例，「美國與香港人民站在一起。」

《彭博》報導，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）發表了類似的聲明，稱香港居民將「引渡法案」視為對法治的另一種侵蝕，以及北京政權對其危害自治的控制權的緊縮是正確的。

這些聲明是國會根據去年美中經濟與安全審查委員會發布的建議採取行動，以重新考慮香港對某些敏感美國技術進口的特殊貿易，此舉將嚴重打擊香港作為投資目的地的聲譽。

根據1992年《美國- 香港政策法》的規定，即使中國在1997年重新取回香港的控制權，美國同意將香港視為完全自主的貿易和經濟地區，這意味著香港免於現在美中貿易戰中美國對中國的懲罰性關稅，並享有美國支持其參與世界貿易組織等國際機構。

《BBC》報導，美國時間12日下午或13日上午，兩黨議員將重新提出《香港人權及民主法案》，該法案將提高評判香港是否享有充分自治的標凖。

民主黨眾議員吉姆．麥高文（Jim McGovern）表示，美國國會已目睹香港情勢的緊迫性，認為香港民主已迅速惡化。參眾兩院、民主共和兩黨多位議員就這一立場達成共識，麥高文在推文中公開表示，將與共和黨參議員盧比歐（Marco Antonio Rubio）、共和黨眾議員克里斯．史密斯（Chris Smith）共推《香港人權與民主法案》。

《風傳媒》報導，還有12位跨黨派議員也提出一份聯合聲明，指出：「引渡法由香港效忠於北京當局的人士所提出，將允許在香港的政治異議人士、少數族裔和外國遊客被偷偷帶到中國秘密警察那裡，香港人民走上街頭抗議，反抗這種對他們自由的威脅，並向中國共產黨發出信息。香港示威者知道1989年天安門廣場發生了什麽，與中國許多人都不清楚很不同，他們知道他們正冒著風險公開向中國共產黨挑戰。示威者的勇氣是全世界效仿的榜樣，我們支持這些示威者為爭取自由而鬥爭，並呼籲香港和中國當局尊重他們和平抗議的權利」

《衛報》報導，美國總統川普則是在白宮發表談話時表示，香港示威活動規模真的很龐大：「那是一百萬人，是我見過最大的示威」，不過在記者追問下，川普並沒有針對此法案表達立場，僅說他可以理解示威的原因，「我希望對中國和香港來說，所有事情都能解決。我相信都會解決的。」

《香港人權及民主法案》是什麼？

《自由時報》報導，《香港人權與民主法案》將設置懲罰機制，涉及鎮壓香港民主自由的香港與中國官員，將禁止進入美國境內，也將凍結其在美國的資產。

《BBC》報導，《香港人權及民主法案》並非一個全新的法案。在2017年，國會跨黨派議員就曾經提出過一個該法案的版本。

其中載明，在美國制定任何給予香港不同於中華人民共和國的待遇的法律和協議前，國務卿需要向國會確認「香港享有充分的自治」。除此之外，國務卿每年都要向國會報告涉及美國利益的香港情況。這一條文把主動權交予國務院。

《風傳媒》報導，預計國會參眾兩院最快今天就會提出更新版本的法案，法案將提升判定香港是否足夠自治的標準，這也將決定香港是否能獲得現在所享有的特殊的經濟和貿易優惠。

《BBC》報導，不過何為「充分自治」呢？這一提案並未說明具體評判標凖。2017年的這一版本在參眾兩院都只被提出，未經過所屬委員會和國會全體投票，並未正式成為法律。

在大批香港市民上街抗議、警民爆發暴力衝突之後，外界估計國會此時會對《香港人權及民主法案》加以更大關注。然而，美國的立法程序曠日費時，提案首先要通過相關委員會的討論與投票，再到參眾兩院投票。是否能通過成為法律，目前還言之尚早。

其他各國還有什麼回應？

綜合《明報》和《中央社》報導，英國首相梅伊（Theresa May）表示，英國政府關注修例的潛在效應，特別是考慮到有大批英國公民還居住在香港，她也提到，《逃犯條例》的安排是否符合《中英聯合聲明》定訂的各種權利與自由，至關重要。英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）發表聲明說：「香港當前的示威抗議，是大眾對擬議中引渡法律修訂案有重大疑慮的明確徵象，我呼籲各方保持冷靜及和平。」

歐盟也在發布聲明，香港政府擬修訂《逃犯條例》引發市民憂慮，歐盟對此也有同感，並指這個議題「相當敏感，對香港及其市民、歐盟和外國公民，以及企業對香港的信心都將有深遠的影響」，歐盟呼籲港府諮詢公眾意見，找尋解決方法，歐盟也表達聲援香港人民行使自由和平地聚集和表達自己的基本權利，支持尊重人民權利，但呼籲各方都應該克制，避免暴力及情勢進一步升溫。



綜合《中央社》和《NOW新聞》報導，德國理梅克爾（Angela Merkel）的發言人則表示，德國相當關注香港的情勢，香港的言論自由和法治有悠久的傳統，可是最近的情勢發展讓人想到基本法的相關規定。發言人說，德國對多數示威群眾用和平方式表達意見表示肯定，呼籲所有參與的人保持冷靜。

德國外交部一名官員則說，香港出現大規模抗議，可見多數香港民眾擔心法治受到侵蝕和香港從此失去自治，反對港府修訂逃犯條例，德支持示威民眾訴求。德國與香港簽有引渡協定，如果港府仍決定修訂逃犯條例，德國將考慮廢止與香港的引渡協定。她強調，法律專家、業界人士和國際社會也持同樣的看法。

另外德國多名國會議員也關注港府修訂逃犯條例，德國國會轄下的人權及人道救援委員會成員表示，疑犯被引渡到中國後，可能要面臨死刑、酷刑或勞改營，如果德國政府本身都承認修訂逃犯條例，會在法律上引起相當大的憂慮，德國政府必須採取行動。若修訂案獲通過，德國應終止跟香港的引渡協議。

《衛報》報導，澳洲政府對於此法案也表示關切，並支持公民和平抗議的權利，並敦促各方自我克制，外交部長Marise Payne表示，澳洲政府認為，對香港引渡安排的任何改變，都必須以充分尊重香港高度自治，維護香港的權利和自由的方式解決，包括一國兩制框架下的《基本法》。

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核稿編輯：羊正鈺