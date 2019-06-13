民進黨初選民調出爐：蔡英文贏了賴清德8%，柯和韓也都輸她

民進黨經歷將近3個月的總統初選，歷時3天的電話民調結果今（13）日出爐，民進黨中央黨部在中午12時30分召開記者會，由黨主席卓榮泰宣布，蔡英文以以35.67%比27.48%大勝，將代表民進黨參與2020年的總統大選。

民進黨總統初選3月18日開放領表登記，原本預期只有蔡英文會爭取連任，不過賴清德18日拋出震撼彈，前往黨中央登記參選，蔡英文也在21日領表登記，民進黨的初選之爭自此展開，原訂4月中旬就要產生總統人選，但因蔡英文外交出訪，以及黨內諸多爭議，最終透過協調及中執會決議，將初選民調訂於6月舉行。

總統初選的政見發表會於8日舉行，民調10日開始，昨晚完成1萬5000份有效樣本，其中住家電話8056通，手機7995通，今天上午10時30分，民調委員及雙方陣營代表見證下開封民調，並計算結果，數據經雙方確認後，由黨主席卓榮泰正式宣布民調結果。民進黨19日將召開中執會，正式公告總統提名人名單。

在對比式民調當中，5家民調公司所做的結果平均：

蔡英文以35.68％，勝過韓國瑜的24.51％，柯文哲的22.7%。

賴清德以27.48%，贏過韓國瑜的23.47％，柯文哲的27.38％。

這次民進黨總統初選民調首度採用市話與手機比例各半，並由蔡英文、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲，進行三方對比式民調，總成績不管是蔡英文或賴清德，兩人都分別勝過對手韓國瑜、柯文哲兩人。初選民調委託五家民調公司進行，做足1萬5000份有效樣本。

結果出爐後，行政院長蘇貞昌隨即在臉書發文，呼籲雙方團結，並說「讓我們繼續，用團結、用一切，守住台灣。」

賴清德今天中午在台南出席公開活動被支持者熱情包圍，許多人高喊「加油」，對於初選結果，他表示自己已經親自致電黨主席卓榮泰和勝選的蔡英文，表達接受初選結果，並勉勵蔡英文一定要打贏選戰成功守護台灣，並提及香港最近的反送中條例抗爭，台灣現在面臨險峻局勢，民進黨初選也該劃下句點，團結大家打贏明年的選戰、一同守護台灣。



賴清德也感性表示，自己身為民進黨黨員，幾十年來都深愛這個黨，並且願意為了黨付出奉獻，而台灣則是孕育他成長茁壯的母親，呼籲大家支持蔡英文，「天佑民進黨、天佑台灣」，講完後並未回答是否會接受「蔡賴配」的追問，就轉身離開。

蔡英文則稍晚在臉書上發文，表示感謝賴清德、卓榮泰和協調小組，並強調現在應該團結起來，為了台灣，要一起打贏2020，「我們一定要贏，也一定會贏。」

《聯合報》報導，國民黨組發會主委李哲華則表示，「原本就預期蔡英文會出線」，並表示，「蔡英文也比賴清德好打」，等到選戰正式開打後，蔡的4年執政將成最大包袱。

李哲華解釋，如果民進黨總統初選是由賴清德出線，國民黨反而不知道他會出什麼牌，就算蔡政府執政四年的問題，也可推給蔡英文總統，現在蔡英文確定出線，就國民黨而言當然認為比賴清德好打。

李哲華說，蔡總統或許現在因兩岸關係緊張、香港問題，講些比較辛辣的話，聲量會較高，但等國民黨候選人出爐後，選戰開始蔡英文還是要面對民眾與在野黨去檢視這四年執政績效；若蔡執政包袱未來沒大幅改善，選舉結果將會和去年九合一大選時一樣。



《新頭殼》報導，5家民調公司數據分別如下：

中央黨部民調：

蔡英文(36.57）、韓國瑜（24.20）、柯文哲（21.61）

賴清德（28.04）、韓國瑜（23.10）、柯文哲（26.73）

山水民調：

蔡英文（36.11）、韓國瑜（23.95）、柯文哲（22.30）

賴清德（27.27）、韓國瑜（23.21）、柯文哲（27.29）

趨勢民調：

蔡英文（35.65）、韓國瑜（23.24）、柯文哲（22.79）

賴清德（28.46）、韓國瑜（22.52）、柯文哲（22.29）

全方位民調：

蔡英文（34.53）、韓國瑜（25.46）、柯文哲（22.97）

賴清德（26.66）、韓國瑜（23.82）、柯文哲（28.24）

循證民調：

蔡英文（35.50）、韓國瑜（25.69）、柯文哲（23.81）

賴清德（26.97）、韓國瑜（24.70）、柯文哲（28.33）

五單位平均：

蔡英文（35.67）、韓國瑜（24.51）、柯文哲（22.70）

賴清德（27.48）、韓國瑜（23.47）、柯文哲（27.38）

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核稿編輯：羊正鈺