打鼾、睡不飽、常感疲倦，你可能罹患了「睡眠呼吸中止症」

你的枕邊人有打鼾的問題嗎？是否 經常讓你睡不好、快要抓狂？有很多睡眠呼吸中止症患者，都是被另一半逼著來看診，而打鼾正是睡眠呼吸中止症最好辨識的症狀。專家提醒，民眾若常被枕邊人抗議打鼾，或是自覺老是睡不飽、常感疲倦，注意囉！很有可能罹患睡眠呼吸中止症。

台灣不老協會理事長王剴鏘表示，阻塞型睡眠呼吸中止症比較常見，這是因為呼吸道發生塌陷，使得空氣沒辦法進入肺部，因而造成體內的血氧濃度下降，就會出現在睡眠中不斷重覆停止呼吸，睡眠也會因此被打斷，白天就會有睡不飽、疲倦的狀況。

根據統計，阻塞型睡眠呼吸中止症的盛行率約2％至10％，估計全國有數十到數百萬名患者，包括男性、年紀較長、體型肥胖、呼吸道狹窄、慢性鼻塞、氣喘，以及吸菸等族群的罹患風險都較高。

因為睡眠呼吸中止症讓身體長期缺氧，因此對健康的影響相當廣泛，當氧氣進不了肺部，各種疾病就跟著來，即使短期內造成的症狀不明顯，長期下來也容易有不良影響，包括高血壓、心臟病、中風、糖尿病、癌症，或是因注意力下降造成車禍、工作意外傷害，甚至會增加憂鬱症風險，嚴重還可能會猝死。

過去有研究發現，睡眠呼吸中止症患者好發牙周病。的確，根據2013年1份以台灣為樣本的研究，分析了健保資料庫數據發現，有33％的睡眠呼吸中止症患者，同時間也在治療牙周病；2009年澳洲研究則顯示，睡眠呼吸中止症患者中，有高達77％的人有牙周病。

王剴鏘推測，睡眠呼吸中止症患者罹患牙周病的比例偏高，可能與患者夜間睡眠不足、白天過度疲勞，導致身體修復不足，加上長期缺氧，全身容易處在發炎的狀態下，也就是中醫說的上火，若是發炎因子出現在牙齦，就會導致牙周病的發生。

另外，因睡眠呼吸中止症患者多用口來呼吸，容易造成口腔水分不足、造成黏膜乾燥，若是又沒做好口腔清潔，就會孳生細菌與堆積牙菌斑，提升罹患牙周病的風險。而且睡眠呼吸中止症患者的睡眠品質較差，容易導致高血壓，進而讓牙周發生充血，所以，牙周病患者在刷牙時，會有牙齦出血狀況發生。

經過醫師確診為睡眠呼吸中止症後，會請患者在睡眠時帶上陽壓睡眠呼吸器，呼吸器能提供正壓力的氣流，經由鼻罩進入呼吸道，使呼吸道在睡眠期間維持暢通，當呼吸變得有規律且停止打鼾，進而讓血氧濃度恢復正常值，就能保有正常的睡眠。

王剴鏘強調，睡眠呼吸中止症除了透過陽壓睡眠呼吸器的幫助外，白天的時候不要過度勞動，精神情緒也不要有太大的波動，以避免中醫說的勞傷。最後，一定要多多運動，透過運動讓身體攝入大量的氧氣，降低體內發炎的情況，同時也能讓夜間更好入睡，進而擺脫睡眠呼吸中止症的困擾。

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責任編輯：朱家儀

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