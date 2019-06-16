從好樣VVG到未來市，文創教母Grace打造美學品牌新指標

文：LING WEI-YU

眼前人稱「文創教母」的Grace，數十年在文創品牌打滾的經驗，看似光鮮亮麗，背後她卻比其他人付出更多努力。

這天我們來到民樂街的辦公室，白色的傢俱擺飾和她的衣著一切都相互和諧。我們請Grace和我們分享一路從寢具業、好樣VVG到未來市，是什麼樣的核心價值支撐她走到現在呢？

身為Planner就是用企劃去拿生意

在寢具業待了十年，當時的她以為具有十年寢具品牌操作經驗的她，應該只要花1/3的力氣就可以，沒想到，真的要做好一件事，還是要花200%的精力才行。

從寢具業轉戰餐飲業，Grace總是在下定決心後，一頭栽進去拼了命地努力做。思考小餐廳如何運用所有設備、人員，再創造另一個事業，把業績變大。想著想著，她發現可以幫人做Party，就開始做起「外燴（catering）」的生意。

由Grace開始做起的Catering在業界開始塑造出一個模式。她認為這個模式是相當重要的，做任何生意一定會有一個商業模式，看你如何建立，並讓大家去跟隨，擴大經濟規模。

隨著發展迅速，好樣陸續開立更多實體空間，像是餐廳、書店、BnB。二十年來，仔細一數好樣大約每一到兩年就開一家店。以前的東區很熱鬧，打開了市民大道一帶的新樣貌。前後不到兩百公尺的巷子裡，形成一個VVG聚落，成為一個特殊景象，同一個體系卻不同風格和內容的店。不管是外國人或本地人，在同一條街上體驗到各式事情。

自己在好樣的前十三年，大概就是在這條巷子裡面，沒有走出去過。

Photo Credit: 本文作者提供

一間Bistro到整個風格品牌體系

好樣VVG以獨特生活風格，成為美學風範和品牌楷模。

開始進駐各種型態的空間，比如在學學文創開好樣小小（複合式親子餐廳）；在華山1914文化創意產業園區開第二家書店好樣思維，而後也在松菸誠品開了VVG Action（好樣情事），同樣的體系卻展露不同的面貌。2012年，好樣本事更被選為全球最美的二十家書店之一。

Photo Credit: 本文作者提供 好樣本事書店陳設

其實在二十年前，Grace並沒有任何的規劃。離開上一個地方到一個新的公司，好樣這是一個對Grace而言全然不熟的地方。她認為，不熟的地方只有靠「學習」兩個字才能發展，學習向不會的領域需要累積之前經驗和基礎概念去發展而成。

不管發展什麼事，所有的事都要基於一個你想要做這件事，你必須擁有熱情、去做好這個事情。

這個意念可以支持你做比你想得做更多的事，Grace鼓勵大家別忘了保持Open mind，遇到可控與不可控的事情，最終要忠於你自己的想法。起心動念，就是要做好玩的事。

快速擴店遇危機 重組後再出發

2015年，Grace在好樣的前半段首次遇到危機。起初在經營好樣時，屬於沒有壓力式的經營方法，賺了錢就開店。從2012年開始，就以飛快的速度展店。然而，迅速展店會發生資金問題，若沒有新的資金進來，就是用自己的Profit，要不然就是要加上融資。

而後，好樣另找新的投資人重組，華新科技加入投資後，繼續往外發展。並且開始從東區巷弄往外走，不但在台中歌劇院裡開立VVG Play Play好樣玩藝兒、VVG School（好樣學潮）和VVG Labo（好樣度量衡）等，其他像是好樣秘境、好樣蘋果兒等新據點，一家一家繼續開。

2017年開始，在對岸的南京開發兩家餐飲圖書生活學店，一間為VVG Joy（好樣眾樂樂），另一間是VVG Chin Chin （好樣卿卿）。今年五月中，由Grace所策劃的「好樣聚落」在華彩天地盛大開幕，其中也包含最新的商業IP「未來市」。

一個人要做生意，通常要做一個「憨膽」，不要想太多。

講到自己的生意經，Grace建議想開店的人，不要什麼事都不了解就來當老闆。以自己的經驗來說就是必須透過學習，不斷累積職場經驗，不管是採購、銷售、行銷、法律，先全盤學習一輪。

如果遇上現金流不足就會造成公司營運出狀況，這樣的狀況可能當時的自己也沒有察覺，人家邀約來了就答應，卻少了掂掂自己斤兩。用淡淡的口吻，Grace描述她所付出的代價和職涯的轉折，沈澱後轉化為經驗，笑稱自己現在真的不敢這麼做。

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離開好樣後的練習題

2017年底，Grace離開好樣。最重要的兩個自問就是：

下一步要做什麼？還可以怎麼做？

每個人的生命有限，不同的年齡層要做的事情不一樣，鼓勵大家應該要「順勢」才對。依照當時的狀態，做可以做的事。過去做太多，因此不會去傾向如何賺大錢的方向。足以做什麼更意義的事情，能夠幫忙誰什麼事。

在2018 年，Grace以「未來式」在兩岸擴展生活提案，創建亞洲第一個設計師全新IP平台「未來市」。

幫助獨立設計品牌解決現有問題

十幾年來，Grace幫文化部、台創作很多評審工作，幫助台灣設計師產品選擇，與設計師間的交流，也將日本品牌到帶進台灣。她很清楚，小規模品牌在小量工作組織裡發揮品牌這條路不好走。必須要有一個規模，在通路或製程上，像商品產出、設計才能走得輕鬆一點。

Grace想幫助解決兩個問題：一個是人力負擔，幫忙賣東西和行銷。第二個就是小studio難以進去大空間，因此未來市做一個long term市集的概念，融入品牌故事，更加容易去銷售自身產品。

因為這樣的起心動念，有了未來市的誕生。經過一年的時間成熟，去揣摩出形成一個矩陣式的市集概念。過去的好樣，偏向用「極度美學」的概念呈現，氛圍佳、用很好的古物道具來營造氛圍。但客人看了覺得很美，買的人卻極少。

因此她做了一個明明白白要告你要販售商品的店，直白地講就是要賣東西。

未來市的新IP品牌美學

未來市的第二個概念是要做出品牌的重要性，整個亞洲有上千個品牌出現，變成這個領域第一幾乎難以實現，在競爭的場域要勝出必須擁有獨特的風格和自我想法。

她發現：將品牌都分開來，各自擁有一個獨立的空間去展示商品是一個不錯的方法。實踐一年多來的效果讓Grace很滿意，至少比上以往選品店的成績好上十倍、二十倍，這樣新的IP模式，同時也受到相當多人矚目。

以這樣為基礎的未來市，Grace相信它有複製的可能，未來可以複製出去。過去所經營的店很難複製，因為都長得不太一樣。雖然她自認不是一個很喜歡「複製」的人，已經做成一個雛形，她卻保持著開放的態度，若是有人想要將其複製出去，也相當樂觀其成。未來市的第二間店在南京，營運是給對方來做，讓業務的型態多元發展。

共享＋好玩精神＝生活美學平台

二十年前，在職場上已有長時間的磨練，品味已具足一定的水準。但在經營好樣時，不懂、不會的東西比較多，因此充滿熱情，樂於「分享」、「共享」 是Grace的中心思想，希望把好的事情和體驗分享給很多人，呼朋引伴來做好康的事情，把這個層面越擴越廣，擴及給同樣喜歡這事情的人。

她認為「好玩」是非常重要的動力，進而促使你前往下一步去做。好玩的心放在心上，就會越做越多。文創活動這十年前才開始蓬勃興盛，講到自己在做的事，她說「比較不想要把自己界定為一個文創公司，我比較像是一個生活美學的平台。」

美有不同的樣貌，是人在掌控的，不是物在掌控。不是說要塑造風格，應該是依照這個場域該發生什麼，而我去塑造它。

美學展現的方式，可以是極度的、重度的、輕度的方式去做不同的事，當你對美學的掌握度是足夠的話，依你自己面對的狀態或場域，你想賦予他什麼樣的生命，他就會有什麼樣的面貌。在塑造它之前，腦中一定會有一個Story品牌故事，依循核心故事去發展。

6/16知識地基計畫【美學植入品牌】課程， 生鮮時書邀請到Grace和好氏研究室總監陳易鶴授課分享。Grace將分享她一路走來的心路歷程，如何思考、經營到選品、策劃。

訪談尾聲，她提及不希望自己去談論成功和失敗，人生永遠都會有不斷成功和失敗的起承轉合。這些都是過程，彷彿就像是在玩遊戲。從來不覺得「順暢」的人生才叫成功，處處總是會有很多挑戰，碰到不同的人、事、物都值得我們學習一輩子。或是說，足夠用你的一輩子來學習。

本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航