在波蘭最常見的中菜館是越南人開的，這故事要從1950年代說起

文：周毖君

每個初來乍到波蘭的台灣人都常問，波蘭有沒有好吃的中菜館？那些街上的中國餐廳怎麼樣？這時候我都只能苦笑著告訴他們，那些中國餐廳其實不一定是中國人開的，在波蘭最常見的是越南人開的中菜館。

這就有些奇葩了，越南人開中菜館，這是怎麼回事？這就要從1950年代，波蘭還是共產國家的時候說起了。

半世紀前已有800位越南留學生

當時的北越和波蘭都是共產國家，所以簽訂了高等學校的合作條約，互派留學生。1950年代最開始越南留學生有40人，到了1970年代，波蘭已有800名左右的越南留學生。許多留學生留了下來，也將家人朋友接過來，所以現今波蘭境內的越裔人士約達4萬人以上。可能因為膚色長相和一般波蘭人較不同，比較顯眼，波蘭人經常以為越南人是波蘭最大的移民族群。但事實上越南移民只能算上第二第三位。波蘭人對越南人的刻板印象是工作認真，小孩很會念書，因此雖然族群龐大，多數波蘭人對越南人並不排斥。

這些移民中許多人開了餐館或小吃攤營生，這些餐廳就是這麼來的。

難以重現的越南家鄉味

這些在波蘭的越南餐廳經常取名做「亞洲餐廳」或是「中國餐廳」。根據政治雜誌（Polityka）中一篇對越南裔波蘭人的訪問，他們這麼做的原因，除了市場上的考量外，還因為在波蘭難以取得道地越南菜必要的食材，做出來的東西四不像，他們覺得無法稱其為越南菜，所以乾脆就叫亞洲餐廳或中國餐廳。

越南餐廳菜單上的菜色五花八門，「河內牛肉」、「北京雞肉」、「日式鮭魚」、「泰式豬肉」，又是中式、又是越式、泰式，有時還會加上日式，令人眼花撩亂。事實上，真的點來了，吃起來究竟有沒有那個國家的特色，又是另外一回事。菜單上的菜名除了搭配地名的那些，都寫得非常直接，都是像「竹筍雞肉」、「芝麻雞肉」或是「辣牛肉」、「酸甜魚肉」這類名稱，和台灣餐廳喜歡取的華麗唯美菜名完全不同。

亞洲菜色「波蘭化」了

其實異國美食到了一個地方，都會經過一定的在地化。如日本味噌湯在台灣通常都較濃較甜，清淡的義大利麵來了台灣變成佐料豐盛的番茄炒麵。而為了配合波蘭飲食習慣，這些在波蘭的亞洲餐廳以每人一份的套餐為主，菜和飯裝在盤子裡，不用我們習慣的碗。餐前上湯，湯喝完才上菜，吃飯時配上飲料。

和波蘭人聊天時，他們說到中式菜餚，印象經常都是不管是什麼菜一定有醬汁，飯旁邊會有撒上碎花生的涼拌高麗菜，然後湯品都濃濃稠稠，這其實都是他們對這些亞洲餐廳菜色的印象。最有趣的是，這些特點多半是為了配合波蘭飲食習慣，還有當地能取得的食材而特意改造出來。例如湯會勾芡，是因為波蘭人習慣喝料多且重口味的湯，我們一般習慣喝的清湯，他們只覺得是鹹鹹的熱開水，勾芡後波蘭人才覺得有喝湯的感覺；而每道菜都溼答答的，也是因為波蘭人不習慣邊吃飯邊喝湯，所以沒醬汁會覺得太乾；至於飯旁邊的那涼拌高麗菜，也是從波蘭人習慣的涼拌生菜改變而來。

除此之外，我也注意到，這些菜常常帶有鮮豔的顏色，例如紅色的肉、紅色的炸皮或鮮黃色的醬汁。這也許和波蘭人對亞洲文化的想像有關，畢竟相片上的亞洲，經常就是充斥著各種鮮豔的顏色，大紅的燈籠、紅色的春聯、街道上五顏六色的招牌等，會有這樣的想像也是正常的吧！

深入波蘭心中的亞洲菜

近年來，由於波蘭社會逐漸國際化，許多道地的中國餐廳、日本餐廳、泰國餐廳和韓國餐廳都紛紛在波蘭各大城市開幕。波蘭人的口味也開始改變，以前不能接受的味道和烹調方式，現在都開始慢慢能接受了。只是味道地道的餐廳通常都不便宜，口袋不深的人只能偶爾上門品嘗。所以大部分波蘭人對亞洲菜的印象都還停留在舊式亞洲餐廳，那些在熱盤上滋滋作響、帶點油煙味，富有濃稠醬汁的菜餚。

而這些舊式的亞洲餐廳通常都便宜又大碗，上菜速度也很快，我自己也經常光顧。雖然吃起來並不是道地的中菜，但能填飽肚子也不難吃，何樂而不為？

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航