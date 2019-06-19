《我在企業大老身邊學會的生存攻略》：目標不明確的聚會，不過就是瞎忙

文：吳建興

Photo Credit：開企出版

職場菜鳥常因涉世未深、歷練不足，在不清楚自己要的是什麼的情況之下，很容易就淪為有心人利用的工具，誘說你參與各種課程、聚會、活動……到最後不僅把自己累個半死，沒有任何收穫，更賺不了錢，這樣的窮忙日子，我也經歷過…...

窮忙，只會讓你愈忙愈窮

剛出社會那些年，為了自我充實，只要一有空就去聽一些講座課程，或是參加聚會、聯誼會等等，總以為這樣就可以廣結人脈、海量吸收知識，總有一天可以派上用場。後來才知道，若是動機目標不明確，其實一切都只是瞎忙而已。

時下所謂的聚會講座不計其數，參加之前還是需要徹底了解其功能目的，以及你希望能從中學習或得到什麼，才不致浪費金錢又浪費時間。

對於上班族來說，參與的聚會大致分為兩種：一種是知識型聚會；一種是拓展人脈型聚會。

知識型講座

這類講座通常會需要繳交場地費或些許的課程費用，內容大多是傳授某些專業的理論與實務操作面，例如：房地產、股票期貨、網路行銷、進出口貿易等等，此類課程結束後，也確實會對一個原本完全陌生的領域有所助益。

但這類課程若遇心術不正的人，其操作目的不外兩種：一種是課程包裝；一種是找你來當抬轎的。

為什麼這麼說？通常這類課程在你聽得欲罷不能之際，會突然出現一群人，開始說服你入會或報名課程，較像是產品行銷的方式，動輒數萬元起跳的課程或產品，在你正被洗腦的熱血沸騰之際，剛好收網。

另外，被找來當抬轎的情形，多半會發生在金融投資項目上，包含股票、期貨、權證等等，在你正想如主講人般的一夜致富、鬼迷心竅時，很容易就被這些聰明的老師說服一窩蜂跟著進場，淪為幫大戶解套的傻子。

騙你的比愛你的人會說，學習是件好事，但千萬別被當成冤大頭呀！

拓展人脈型聚會

我因為工作的關係，時常有機會於產業老闆、長輩們身邊學習請益，因此也常應邀參與這類型的聚會。

有一回，我應林董熱情邀約出席他參與的社團活動，那次是他當選理事長的交接典禮與餐敘。像這樣典型的商業學習組織，通常會夾雜著抱著不同目的前來的人，有想來做生意卻刻意掩飾的，有來找飯吃的，有湊熱鬧、打發時間的，也有真心單純來交朋友或學習的……什麼樣理由的人都有。

在那一次活動裡，間接認識了林董的老婆「陳姐」，自餐會之後，她便開始熱情邀約，過去經驗告訴我，「無事不登三寶殿」。果不其然，依約前往林董公司，林董前腳剛走，陳姐立刻向我推銷她的產品。

當然，推銷產品不是不好，而是做人處事要「阿莎力」一點，不需要拐彎抹角，繞了一大圈才說出真正目的與動機，那就失去了一種待人純善的動機。

人脈如同愛情，有好桃花，也有壞桃花；好桃花當然喜不自勝，求之不得，爛的人脈其實不用瞎扯，只是消磨浪費時間與生命而已。

不論是知識型的活動或是拓展人脈型的聚會，只要能夠從當中獲益，得到你想要的，那麼再忙，一切都值得！否則真的到頭來不僅白忙一場，更可能賠了夫人又折兵呀！

果然沒有白吃的午餐

我常聽身邊的朋友說，因為他們是金融特定人，所以常會接到銀行相關單位的行銷電話，但因此也常會接到莫名的電話行銷。

友A說，有一回他接到一個行銷人員跟他說一家即將IPO（股票公開發行）的、增資的內幕消息。業務員講得口沫橫飛，什麼投資報酬率相當高，只要願意投入，絕對有錢途……A說，我只反問他：「既然報酬這麼好，我要是你，我一定賭身家，所以，你自己買了幾張？」在電話那端的業務被他問個啞口無言。

友B分享他接到銀行行銷部電話，行員向他推銷「房屋質借貸款」，建議他可以把房屋作為抵押擔保品，向銀行貸款來操作其他投資案。

「我們的房屋貸款，比起其他貸款項目，利息算是最划算的，我前後經手許多客戶……」那位行員不斷向友B推銷主線產品，也建議許多投資項目。

「既然這麼好，不如這樣，我大方一點，報你一支潛力股，然後你也像你剛講的那樣，把房產拿出來質借，半年後成功獲利，不就是你強化這個項目最具說服力的範例了嗎？」友B直接吐嘈。

同樣地，這行銷人員在電話另一頭久久都沒有回應。

一直以來，我一直抱持一個準則：對於持著目的接近我們的人，其實心知肚明就好，所謂「強龍不壓地頭蛇」，除非對方太誇張了，不然，就維持基本禮貌或委婉拒絕，保持距離就好，沒必要戳破別人，畢竟「做人留一線，日後好相見」，除非你真的不想留任何情面，那麼就可以像上述我那兩位朋友一樣，讓他們自打嘴巴，知難而退。

總之，天下沒有不勞而獲的事，會賺錢的生意或真的好東西，不會平白無故地到你手裡，總是會要你付出點學費的啊！

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書籍介紹

《我在企業大老身邊學會的生存攻略：職場這條路，咬著牙也要奮發向》，開企出版

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作者：吳建興

他，22歲大學畢業，憑一份企劃案，進入全聯企業核心單位，拜隨總裁人生修煉；六年後，28歲，成為法商企業最年輕單位主管；更突圍一躍為B2B補教事業執行長，肩負多項策略創新發展，並成為企業董事圈智囊。

且看他一介職場菜鳥如何在大老身邊見學，並從殘酷的職海裡殺出一條血路，集結職場、創業實戰技能，成功地蛻變成為商場尖兵。職場這條路，無論多苦，人生都必需走一回！雖然成功無法複製，但失敗可以借鏡，就用我的千錘百鍊，換你的一路順遂。

幾乎所有的人都在談成功，鮮少人願意公開自己的錯誤與失敗。本書作者從22歲初入職場的菜鳥，到現今28歲為多項微型創業的負責人，六年來，一直跟在企業大老身邊力爭上游，職場暗黑看得比一般人更清楚，也經歷更多……而他經歷過的，也是你將會或正在經歷的，不同的是，作者選擇用失敗來強大自己！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航