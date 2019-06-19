年輕媽媽舉槍自盡那天，我不再奢望控制絕望者的生命

文：戈登．李文斯頓（Gordon Livingston）

安全是人生最大的風險

我們活在一個規避風險的社會中，投入大量的時間和精力，只為確保自己所做的一切是「安全」的。

憂鬱的人習慣把焦點放在自己的「症狀」上：悲傷難過、提不起勁、睡眠障礙、食慾改變、快樂不起來。人們自然會努力試著透過藥物和心理治療，來舒緩這些惱人的症狀。但有的時候，尤其是我的努力治療似乎沒有效果時，我會將他們的注意力導向另一種可能性——他們的憂鬱或許有些好處。

其中一個好處是，這是個安全的位置。同樣的說法，當然也可以套用在長期悲觀的人身上，而這通常就是憂鬱症的前兆和表現形式。

我們很難讓悲觀的人醒悟過來。他們習慣垂頭喪氣，對令人不悅的突發狀況早就習以為常。由於他們凡事不抱太高的期望，所以這些悲觀主義者（他們總覺得自己很實際）也很少感到失望。當我告訴他們，我們的期待無論好壞，通常都會實現時，他們對此感到相當懷疑，因為他們長久以來都只會做最壞的打算。

要求一個人拋開憂鬱，通常會遭到抗拒。因為擁有快樂，就等於要承受失去快樂的風險。然而所有重要的成就，都需要承擔一些風險：冒著在創造、探索，或戀愛時遭遇失敗的風險。

我們活在一個規避風險的社會中，投入大量的時間和精力，只為確保自己所做的一切是「安全」的。想要遊說不快樂的人，請他們把握各種機會，才能夠改變讓自己長期沮喪的態度和行為。不過，他們通常很難接受這種觀念。而心理治療是什麼呢？它是一種目標導向的對談，為的是幫助人們改變。這正是人們尋求協助時想得到的：改變。

他們通常都想要改變自己的感受：焦慮、悲傷、迷惘、憤怒、空虛、隨波逐流。我們的感受，主要是根據自己如何詮釋發生在自己身上及周遭的事，也就是我們的「心態」。重點不是發生了什麼事，而是我們如何定義這些事件及做出什麼反應——是這些決定了我們的感受。

一直陷在情緒裡的人有個特徵，就是他們已經失去能力，或相信自己已經失去能力，去選擇能讓自己開心的行為。

試想一下，有個人因為過度憂慮，使得他已經無法在世上自在地過生活。做每個決定之前，他都要先衡量一下這個決定增加或降低焦慮的可能性。當一個人為了避免焦慮，連選擇都受到限制時，他的生活就會跟著萎縮。

一旦發生這種狀況，焦慮會更加嚴重，沒有多久，這個受苦的人就會變得什麼事都擔心害怕。他怕的倒不是外在事物，而是焦慮本身。這些人會變得不敢開車、不敢上街購物，有時甚至連走出家門都不敢。到了這種程度，有些患者會覺得自己生活中的選擇已經受限到了極點，於是不與人交流、不跟人接觸。這種畏縮的症狀，也可能在重度憂鬱症患者身上看到。

精神科醫師的職責，就是為他們重新注入希望。我常常問患者：「你的期望是什麼？」被焦慮或憂鬱壓得喘不過氣來的人，通常都沒有答案。當然，真正的絕望，是想著結束生命。

面對想自殺的人，我很少試著說服他們放棄那個念頭。相對地，我會請他們檢視一下，是什麼原因讓他們撐到今天，而沒有真的付諸行動。通常我們要找的是，在這個人面對幾乎無法承受的心理痛楚時，仍緊緊拉住他的那個情感連結是什麼。

我們無法否認，在任何自殺的決定中，都帶著一定的憤怒。對那些深愛我們的人而言，自殺是個永遠存在的詛咒。沒有錯，它固然是絕望的最終聲明，但它同時是一種宣告，在對最親密的人說，他們對我們的關愛，以及我們對他們的感情，都不足以支撐我們多活一天。

絕望者唯一關注的就是自己，這是很自然的，而自殺就是過度沉溺於自我的終極表現。待在自殺傾向者身邊的人，包括精神科醫師，與其只表達出因為他而感受到的同情與恐懼；我認為當面告訴他們：各種自我毀滅行為代表的自私和憤怒，也是合理的。

這種方法可以防止一個人自殺嗎？有時候可以。

在三十三年的精神醫學行醫生涯中，這個論點只失敗過一次。一位育有兩個小孩的年輕媽媽，因為痛苦的離婚經驗引發了憂鬱症，就在她要來醫院的當天，舉槍自盡了。

由於我在診間苦等不到她，便立刻請警察去她家，這才發現她的屍體。從那天起，我就不再奢望自己可以控制另一個絕望者的生命了。

在許多年之後，我接到一通電話，得知我親愛的兒子——二十二歲的安德魯（Andrew），以自殺的方式，結束了他與躁鬱症長達三年的掙扎。即使到了現在，已經過了十三年，任何言語都不足以表達，從那可怕的一天開始就籠罩著我的悲痛。

父母埋葬自己的孩子，這是違反自然規律的。在一個公正的世界裡，這種事永遠不會發生，但是在我們的世界裡，它發生了。

當安德魯在絕望的漫長抗戰中投降時，他拋下了許多深愛他的人。我們的回憶裡混合著他帶給我們的喜悅，以及他的死亡留下的永恆悲傷。在我整理他這一生留下的種種紀錄時，發現了他九歲時寫的學校作業，其中有一段是這樣寫的：

現在大約是下午兩點半，爸爸跟我已經跑了一個多小時。我們現在是逆風，所以我跑在爸爸後面，讓他替我擋風。



我們跟其他兩百名跑者比賽。這一段路很難跑，有很多很陡峭的山路。到了最後一英里，我們加快速度，超越了好幾個人。當我們抵達跑道時，還得再繞著它跑半圈，然後就完成十三英里的比賽。

他的病是一陣徹骨的寒風，任何人都無法替他抵擋；到了最後，這陣風把他刮走了。他離開得太早，但是我知道他愛我們，就像我們愛他一樣。而我已經原諒他讓我的心碎了，相信他也原諒我這個父親犯的所有錯誤。

每當我想起他的笑聲，腦中就會響起民歌手湯姆．帕克斯頓（Tom Paxton）寫的一首歌：

你不說一聲再見就要離去了嗎？

沒有留下任何痕跡？

我本該更加愛你，

絕不是故意對你不和善。

你知道，那是我心裡想著的最後一個念頭。

書籍介紹

本文摘錄自《青春走得太快，領悟來得太慢：在失去中獲得、在恐懼中勇敢，看精神科醫師如何拿回人生主控權。》，商業周刊出版

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作者：戈登．李文斯頓（Gordon Livingston）

譯者：吳宜蓁

每個生命都包含著某種失落。怎麼應對這些失去，決定了我們是什麼樣的人。無論情況多麼絕望，人永遠不會沒有選擇！——戈登．李文斯頓

他看過靈魂中最黑暗的地獄，卻積極找尋生命中最光明的天堂——

人生除了懊悔、焦慮及迷惘，我們仍有能力找到幸福、希望與意義！

戈登．李文斯頓博士是一位精神科醫師，曾參與戰爭；從同事口中得知自己是養子；

兩度痛失愛子，先是面臨長子自殺，幼子不久又死於血癌，前後只隔了十三個月……

在顛簸的人生中，他卻以積極的態度，將一生經驗淬鍊成三十則重要的人生領悟：

早知道這些，你可以拿回自己的人生主控權，愛更對的人、做更對的事。

大多數的童年創傷，已經過了「追訴時效」！問問自己：「接下來呢？」

世上最堅固的牢房，就是人們親手為自己打造的。別讓恐懼與焦慮限制你的自由……

若用物質和外貌衡量他人和自己，人生必定是一趟沮喪的旅程，途中出現的只有貪婪、嫉妒，和想要成為別人的欲望。

「人總是說得多、做得少。」言語淹沒了人們，其中大部分都是我們告訴自己或他人的謊言。

最沒意義卻最常見的事——不斷做一樣的事卻期望得到不同結果！既然你現在的方法行不通，為什麼不試試其他方法呢？

對自己說謊的雜音，蒙蔽了我們的耳朵和雙眼。不根據事實來做決定的人生，注定會有缺陷。

你上次開懷大笑是什麼時候？不要因為害怕未來和執著過去，而虛擲當下的幸福。

戈登．李文斯頓醫師每天的工作，就是傾聽患者的抱怨、焦慮、不安及痛苦。

他看見許多人受困於自我、工作、愛情、婚姻、過往的陰影，為現在擔心、

對未來迷惘……生活中的情緒動盪，和潛藏的虛偽、欲望與逃避，讓人們心力交瘁。

他理解在不完美的世界，堅持保持希望的重要，以及每個人都需找到快樂活著的方法。

在他犀利又溫暖的文字中，我們了解——或許我們沒有辦法擺脫自己是誰，

但我們有能力面對失去、不幸與悔恨，並且穿越這一切，找到讓自己「改變」的力量！

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航