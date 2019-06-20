《一開口就贏得信任》：祈禱遠離辦公室政治，不如事先做好準備

文：羅伯．喬利斯

辦公室政治（office politics）這個話題似乎每個人都知道，卻都避而不談。我們都知道它的存在，卻選擇不在學校討論，甚至不在家中的孩子面前提起。然而，忽視並不會讓它消失，政治不敏感更可能會讓個人職涯發展受阻，甚至影響到自尊心。為什麼不能寫下工作場合所有的政治陷阱，以及解決的方式，並且讓員工都研究這份守則？這麼做利大於弊，不是嗎？

事實是，許多本性良善的人會認為，他們可以安然通過政治地雷區。在真實世界中，善良的人在與其他人共事時，卻常飽受政治上的挫敗。贏得信任固然是了不起的成就，但在人際政治的泥淖中維繫這份信任，卻是真正艱鉅的挑戰。

或許你以為，人際間的政治溝通對我來說很容易，我得澄清絕非如此。曾經，每次牽涉到人際政治的對話中，通常是別人試圖幫助我時，我都會說同樣一句話，不斷地重複著。我花了10年才不再那麼說，但我還記得很清楚：「有一天人們會在我的墳墓上刻下，這傢伙從不向辦公室政治妥協，永遠忠於自己的信念。」

聽起來很棒吧？如此高貴真誠，而且完全搞錯重點了。當你聽見這樣的宣言，其實對方真正表達的是：「無論結果如何，我都不想成為政治角力的一部分。」乍聽之下挺有手段，但真的明智嗎？

來看看「辦公室政治」的定義，或許能替我們解惑，但要找到定義比我想像中還困難。《韋氏字典》對「政治操作」的定義包含「因為政治理由而發?或採取行動，而不是為了人民的最佳利益，或做正確的事」，以及「手段巧妙且通常不誠實的政治活動」。

好吧，至少我們知道為什麼大部分的人對這個議題都如此抗拒了！一直以來，我們受到的教育就是：所有的辦公室政治都很有害，而且有心術不正的人搧風點火。更甚者，似乎所有膽識足夠，能看清並參與辦公室政治的人，都或多或少出賣了自己的靈魂。但並非所有人都這麼認為，我很喜歡知識網站的定義：「辦公室政治只不過是在辦公室這個環境中，所展現出的人際關係而已。」

人們常會模糊「政治」和「原則」的界線。我想的確很容易搞混，特別是對於厭惡辦公室政治的人來說。《韋氏字典》將「原則」定義為：「道德守則或信念，可以幫助我們分辨對錯，因此影響我們的行動。」

應該能認同，「在辦公室環境中展現的人際關係」，並不一定要包含「與自己的行為準則衝突」吧？與其保持低調，祈禱辦公室政治不要找上我們，我認為比較有智慧的作法，是為了無法避免的事做好準備。這不代表出賣自己的靈魂、談論八卦或操弄別人，而是做好萬全的準備，確保自己不會站在人際關係中錯誤的一邊。

一般來說，由員工升上管理階級和人際技巧沒有太大的關係，重要的反而是專業上的能力。但幸運的是，雖然沒有管理的經驗和能力，至少新任的主管會接受一些訓練。喔不，我說錯了：大部分的主管或掌權者，在管理技巧及人際合作方面，連最基本的訓練也完全沒有受過。假如難搞的上司才是常態，那我們就得想想該如何面對接下來的情境了。

跳出來處理難搞的上司

良好的上司要能清楚溝通、公平管理；而且必須了解，下屬越是成功，上司也就越能成功。聽起來過度簡化了，但這個簡單的管理概念，卻往往是判別優秀管理者的測試。有些上司明白，有些則否。若要學會如何面對棘手的上司，就必須先知道如何面對不明白這道理的人。

聽到有人說：「我不知道自己做錯什麼，我的上司就是不喜歡我。」受傷的語氣總是令人難過，就像目睹某人聽見聖誕老人其實不存在時，所流露的痛苦。領悟到自己的上司不夠好可能令人失望。那麼，該如何面對這樣的上司呢？讓我們分析上述的測試，逐一檢視管理的原則吧！

「有效的管理者可以清楚溝通……」假如你的上司做不到，你就必須替他完成。當你不夠了解任務時，就要提出問題。用電子郵件或文件來確認並記錄上司的要求，盡可能確保你和上司的溝通夠清楚明白。

「並且公平管理……」管理者不公正的缺點之一，就是會對團隊的士氣造成漣漪效應，可能會引起對上司或對彼此的歧異和憎惡。很容易就陷入全面失控的衝突中，但結果可能會對個人造成嚴重的問題。即便上司沒辦法公正地管理團隊，也不代表我們就不能公正地對待同僚。走正確的路，並且避開爭端吧。

「必須了解到下屬越成功，上司就越能成功。」這很重要。假如上司明白這一點，就會努力幫助我們成功，而我們也會盡力幫助上司成功。然而，當上司不了解這一點時，就會認為你的成功會危害他們。你的上司並不是不喜歡你，而是擔心你的光環會超越他們，甚至奪取他們的位子。若要有效破解這一點，就必須明確宣告你的成功完全是他們的支持所致。假如你清楚表達，你的個人目標並不會和上司的個人目標衝突，你在他們眼中就可親可愛多了。

這裡的重點是：有好的上司通常是例外，不是通則，而好的上司不太需要花心思應付。如果發現自己的上司真正關心自己的健康福祉，請當作是中了頭獎，畢竟上司其實沒有這種道德上的義務。相反的，假如發現上司將你的成功視為威脅，不懂真正的管理之道，就必須由你自己像個好上司那樣思考。

管理者們通常不會一覺醒來，想著：我今天想當個糟糕的上司，他們只是不懂該如何當好的上司而已。但我們知道，所以就依循這樣的原則來面對他們吧。這麼做不只是自助，更是在幫忙你的上司！

現在，雖然已經知道該如何面對棘手的上司，但小心不要過度倉促地下判斷。有時候，管理者或許只是緊張，當天過得不太順利，或是在公司外遇到痛苦的事而已，我們也都曾有過這類的經驗。小心不要誤判了工作的夥伴，因為第一印象有時其實錯得離譜。別假定自己知道其他人的想法，也別擅自揣測別人的意圖。

書籍介紹

《一開口就贏得信任：從內在的改變，打造穩定持久的可信度》，遠流出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：羅伯．喬利斯

譯者：謝慈

贏得信任是一門「內在的功夫」，而羅伯揭開了成功最大的奧祕：相信自己。本書從入門的階段開始，每一篇都提供了充分的心理分析，破解我們思考上的盲點或問題，並提出具體而容易執行的五個步驟：

努力去相信 允許自己嘗試和失敗 試著用他人的眼光看自己 平衡個人的回饋 控制內在負面的聲音

我們時常因為一次失敗的經驗，就對自己失去信心，用過度負面的眼光苛責自己，內心負面的聲音不斷重複自我批評，因而沒有勇氣再次嘗試。按照上述的五個步驟，我們便能一步步克服。決定努力相信自己後，再練習用別人的眼光看見自己的優點，除了批評檢討之外也給自己一些讚美，不再受內心負面聲音的控制。

本書將提供我們贏得他人信任的必要能力，為我們建立一個強健的心理框架，從內在的「相信自己」「克服恐懼」，進而改善外在的「表現技能」，有效展現自信，最後贏得信任。不僅適合業務開發與銷售，對於維持長久而穩定的關係都將無往不利。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航