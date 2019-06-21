《滅絕生物圖鑑》：和《風之谷》「鳥馬」極為相像的冠恐鳥

文：趙燁（Cho Hikaru）、森乃おと

龍是實際存在過的生物

Photo Credit：台灣東販

西方幻想中的動物──龍，擁有4隻腳和1對翅膀。在很久以前，有一種可愛的爬蟲類長得很像這種龍，那就是二疊紀（2億9000萬年～2億5100萬年前）的空尾蜥。牠的體長約40～60㎝左右。翼龍或鳥類的翅膀是由前腳變化而來的，但空尾蜥的翅膀並不是由4隻腳變化而成，而是從身體側面長出薄薄的翅膀。

牠的鼻子很尖，頭上還有長刺的小小花冠。空尾蜥住在樹上，展開翅膀後會像滑翔機般滑行，以便捕捉昆蟲，或者逃離掠食者。學名是「中空蜥蜴的祖先」之意。為了減輕體重，尾巴呈現中空的狀態。

雖然地球史上第一個在天空飛行的生物是昆蟲，不過空尾蜥卻是歷史上第一個飛上天空的爬蟲類。牠們因二疊紀末期的大滅絕而消失，生物系統也沒有保留下來。

MORE DITAILS

空尾蜥和現在的飛蜥生態有些類似，不過飛蜥的翅膀是由肋骨延伸出去、撐開皮膜。而空尾蜥的翅膀完全沒有和肋骨相連，是獨立的部位。

Photo Credit：台灣東販

長有菱形尾巴的最古老翼龍

Photo Credit：台灣東販

進入三疊紀（約2億5100萬年～1億9960萬年前）時，一部分爬蟲類的前腳變成翅膀，開始飛向空中。那就是翼龍。

真雙型齒翼龍以最古老的翼龍之一而聞名，屬於喙嘴翼龍類（Rhamphorhynchus），特徵是長有牙齒的嘴啄和細長的尾巴，翅膀展開時不足1m，體型嬌小。學名是「真正的2種牙齒」之意。一般認為，牠擁有獠牙般的牙齒以及鋸齒狀的牙齒，用以捕食魚類。

現在，在天空中飛翔的動物有鳥類及蝙蝠等。不過翼龍在更遙遠的古代就出現了，比始祖鳥的登場還早約3000萬年。翼龍的特徵是形成翅膀的前腳第4根指頭異常地長。從第4根指頭長出大片的皮膚和軀體相連，形成翅膀。

到了侏儸紀，甚至出現超過10m的翼龍，但在白堊紀末期的大滅絕，所有的翼龍都消失了。現存的爬蟲類，沒有一種能夠飛上天空。

MORE DITAILS

真雙型齒翼龍的特徵是尾巴前端的菱形狀小型尾翼。牠用這個部位取得和大型頭部間的平衡。在白堊紀，大多繁盛的物種都沒有尾巴。這是由於頭部愈來愈輕，不再需要尾巴的緣故。

Photo Credit：台灣東販

擁有四片翅膀的羽毛恐龍

Photo Credit：台灣東販

約6500萬年前，白堊紀末期的大滅絕宣告中生代結束，也使得大型恐龍通通絕種。就只有擁有翅膀、能夠飛翔的小型恐龍存活下來，牠們的子孫就是鳥類。

顧氏小盜龍是結合恐龍及鳥類的肉食性恐龍，生活在約一億年前的白堊紀。大小和鸚鵡或烏鴉差不多。全身被羽毛覆蓋，四肢變成翅膀，連細長的尾巴也長出羽毛。

牠到底是如何用這四片翅膀在空中飛行的，關於這點眾說紛紜。是從樹上往下跳滑行的？還是從地面上藉由彈跳而飛起來的呢？牠的黑色翅膀有著藍色光澤，反射太陽光後，會閃爍出金綠色或金紫色。手指長有勾爪，沒有嘴啄。下顎偏小，長有尖銳的牙齒。

這種優雅的鳥還留有恐龍的影子，但我們絕對不可以小看顧氏小盜龍。畢竟牠的同類可是在電影《史前公園（Prehistoric Park）》一舉成名，那位有點小聰明又殘忍的迅猛龍呢。

MORE DITAILS

顧氏小盜龍的後腳也長有飛行用的羽毛，似乎可藉此高速迴旋。據說牠的後腳能彎曲到身體下方，就像雙翼機一樣，飛行時翅膀能夠上下並排。

Photo Credit：台灣東販

恐鳥短暫的光輝時代

Photo Credit：台灣東販

6500萬年前，中生代拉下帷幕，大型恐龍絕種。就像要填補這段空白似的，新站上生態系頂點的物種，就是名為冠恐鳥（註）的恐鳥類，牠是一種大型的步行性鳥類。

註釋：這幾年，歐洲的恐鳥類「Gastornis」和冠恐鳥是同一物種的說法已經成為主流。本書遵循此說。

冠恐鳥的體長為2m，體重200㎏。雖然翅膀退化而無法飛行，卻能用強而有力的雙腳快速行走。牠和現存的鴕鳥或現已絕種的恐鳥（Giant Moa）相比，特徵是身體很結實，頭和嘴啄異常巨大，脖子也很粗。

據說冠恐鳥能用強壯的雙腿踢擊、獵殺小型哺乳類，用巨大的嘴啄撕裂目標，是凶猛的肉食性鳥類。不過這幾年根據骨骼中鈣的分析結果，也有人提倡其實牠是草食性動物。

無論如何，冠恐鳥在生存競爭上輸給之後登場的肉食性哺乳類，轉眼之間結束了牠的繁盛。

MORE DITAILS

在漫畫《風之谷》（宮崎駿原作）中，有一種像極了冠恐鳥的騎乘用鳥類「鳥馬」。鴕鳥會左右大幅搖晃，乘坐的感覺絕對稱不上舒適，那麼坐在冠恐鳥上的感覺又會如何呢？

Photo Credit：台灣東販

書籍介紹

《滅絕生物圖鑑》，台灣東販出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：趙燁（Cho Hikaru）、森乃おと

譯者：黃品玟

69種滅絕生物＋10種瀕危物種＋化石‧滅絕植物。從水中生物、陸地生物到有翅生物，隨著精緻細膩的插圖、平易近人的文字，認識那些沒機會親眼見到的神祕生物吧！

奇蝦、度度鳥、真猛瑪象、天堂長尾鸚鵡、空尾蜥、史特拉海牛……這些生物曾經存在於地球上，如今卻已滅絕。牠們的外型或美麗或奇異，生活方式超出我們想像，或根本無從想像。書中透過輕鬆簡單的文字，描述這些生物的有趣故事，讓人能具體想像滅絕生物們當時的樣貌。也期許讀者能透過這些美麗的插圖與文字，在認識絕種生物之際，更加珍惜現存的物種。

Photo Credit：台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航