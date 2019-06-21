曾寶儀《50堂最療癒人心的說話練習》：「開場白」就如整場談話的定海神針

文：曾寶儀

第11堂：開場白

對我來說開場白很重要。

今天坐你面前的是一個人或是一群人，都要很敏銳地去感知對方目前處在什麼樣的情緒與狀態。

比方說面對的是一群人，只要說一、兩句話測試，或是只要站出去就能得知今天的氣氛是熱還是冷。

如果是粉絲見面會，它通常一開始就很熱，我需要做的­­「控制」，不要讓火燒到無法控制的狀態，因為粉絲如果開心過頭，其實會對藝人造成困擾，也會影響整體節目流程。畢竟主持人站在舞台上除了照顧粉絲，還得照顧藝人、翻譯、台上台下的工作人員、還有導播，節目要一群人共同合作才能完成，讓節目能順暢進行，也是主持人的工作之一。

那麼如果今天是「冷場」呢？

主持人必須「找到現場的小小火苗」，能不能把這個小火苗往上煽？

比方說，現場一定會有一、兩位特別活潑的粉絲，我會跟他們對話，煽動現場情緒，煽到坐在一旁的粉絲都受到感染了，一個連著一個影響，慢慢地一群人就會熱起來了。

粉絲見面會開場時，我會同時做以下幾件事：

一、找到火苗；二、安撫粉絲，讓他們知道我不是來混的，絕對夠格站在他們的偶像旁邊，也讓他們知道我做了哪些功課，我只要說出一、兩個關鍵字，他們就會知道我做了哪些功課，順利過關。

粉絲會審視主持人夠不夠格，有時候主持人會感到不舒服。因此只要把粉絲的心結打開，把自己的心結打開，將彼此的心結都開了之後，從此就溝通無礙了。這時候，就算在粉絲見面會中玩最簡單的剪刀石頭布，也會變得好笑不已。

和自己的親人或朋友溝通不也是同樣狀況？今天要開始一場談話時，如果氣氛降到冰點，氣氛冷到不行，那麼試著用「找到小火苗」與「安撫」這兩種方法，也許就能打開彼此心結，讓對話能延續下去。

除了前面談到的控制場面與煽動式的開場，還有一種開場，我稱之為「定心丸」式的開場。

有時候是十分嚴肅的場合，例如新聞類的節目，或心靈類的講座，這時候定心丸就十分重要，主持人要懂得適時讓現場觀眾的情緒「歸零」。

舉個例子，我主持過騰訊的直播性新聞節目《聽我說》，節目會找該年度最有話題的幾位人物來演講。我負責的是引導串場，來賓演講完之後，針對演講的內容深入挖掘，問幾個觀眾可能會想更了解的問題，收尾，再串到下一位來賓。

因為年度新聞有可能是充滿悲傷或是爭議，也有可能是富有正能量或八卦的，高低起伏非常大，如何在不同的議題中穿針引線，變成困難的功課。我在開場時，先定調這個直播是讓當事人暢所欲言的場合，在現場跟在家觀看的觀眾可以先讓自己放下之前曾看過的新聞，放下曾經引發的情緒，給當事人一個陳述內心的機會。我也提醒大家，這個直播會是一趟雲霄飛車似的旅程，請大家繫好安全帶跟我一起出發。

一方面歸了零，一方面也是個定心丸。

其中有一位來賓是二○一四年馬航失蹤班機的乘客父親，分享到後來，那位老父親在台上失控，哭著說：「我要找我的兒子啊……」甚至就在直播時公布自己的電話號碼。

當下所有人都愣住了，這並不在講稿安排內，完全是突發事件，我必須非常快地做出反應。於是我在演講結束後，上台握著老父親的手對觀眾說：

「首先，我們必須尊重所有馬航家屬的處理方式，不管是繼續尋找、或是已經放棄尋找，我們都尊重每個家屬的選擇，你們已經承受非常大的傷痛。第二，我想告訴大家，剛剛這位爸爸雖然公布了他的電話號碼，但請不要利用這位老爸爸的悲傷，做不應該做的事。」

當時我在做的是「平衡」在場的情緒，以及降低未來可預見傷害的發生率。

送走老爸爸後，我請所有的人跟我一起深呼吸，因為雲霄飛車要從低谷往上爬了，然後我介紹下一個調性完全不同的講者。

如果我沒有做歸零與定心的開場，觀眾很容易無所適從，節目也會難以進行。

在做一次很重要的說話之前，其實從開場所說的話就已經定了調，我稱之為：定海神針！

相關書摘 ▶曾寶儀《50堂最療癒人心的說話練習》：話多並不代表你存在，要認清主角是誰

書籍介紹

本文摘錄自《50堂最療癒人心的說話練習：在溝通中肯定自己，觸動他人》，大田出版

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作者：曾寶儀

「說話」一直是曾寶儀的工作。

在主持的稻穗藝術節舞台，她彷彿是武林俠女，掌控全場觀眾的靈動，

只因她說，你眼睛所看的，會留在你的心裡。五分鐘，全場鴉雀無聲，直到舞者上台……

在主持粉絲見面會，她引燃炙熱的小火苗，讓偶像的閃光點，燒燙每一顆粉絲的心。

在直播訪問的現場，她知道不是要「拚命說話」，而是要「聽別人說話」。

在面對採訪對象，她與受訪者的情緒同步流動，一同哭泣，一起產生勇氣，一起打開內心不可思議的快樂與能量。



原來，「說話」可以成為療癒人心的一種途徑。

她一開始不懂，以為愛說話就是會說話，把時間填滿，取悅別人搞熱氣氛，以意志力支撐，滿足眾多期待，才能贏得光鮮亮麗的掌聲。

但要如何說話才能做到心與心溝通？肯定自己，觸動他人？

本書是曾寶儀二十年來從各種工作經驗中，一點一滴努力探索，挖掘與思考什麼是「說話溝通」的細膩分享。

Photo Credit: 大田出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航