曾寶儀《50堂最療癒人心的說話練習》：話多並不代表你存在，要認清主角是誰

文：曾寶儀

第25堂：認清主角是誰

遇到不會看場合、滔滔不絕說話的人，你會有什麼反應？大部分人的心中OS應該是：也不看看這是誰的主場，話到底說夠了沒啊！

即使我去參加別人的喪禮，職業病使然，儘管是在哀戚的氣氛中，我還是會偷偷觀察主持人。

不管是喜事還是喪事，都要認清主角是誰。喪禮不容易主持，要先弄清楚這場喪事是為過世的人做的、還是為活著的人做的？這兩者的差別極大。

做主持人得認分，話說到分上就好。我們最常在婚禮中看到反客為主的主持人或是證婚人話超多，多到台下的賓客都失去耐性。

為什麼有些人話過多？因為他想證明自己的存在。

但是，話多並不代表你存在。

話多的人通常有種不安全感，當占用的時間夠長時，彷彿自己就變得重要了。因此我覺得談到溝通，必須先往內看，當你看清楚自己之後，才能做出有效的溝通。這樣你就不會說錯話，也會懂得看場合說話。

舉例來說，如果我是證婚人，我要先弄清楚自己跟兩位新人的關係，我的話能說到什麼分上。我必須先觀察，是新娘想要這個排場呢，還是新郎的家人需要這個排場，再決定要把局做給哪一方。

從禮金誰收得多，哪一邊的招待桌，客人排得長，許多細節可以觀察得出來。

致詞時，我就知道主要可以對哪一方說話，但也不忽略另一方的心情。重要的是，要把自己縮得很小。因為這是別人的婚禮。

同樣地，不管是粉絲見面會還是記者會，都是別人的。

主持人要懂得自己扮演的角色，溝通也是一樣。

在跟別人溝通時，如果你把自己不斷擴大，很多時候是因為自己沒有安全感使然。由於太想證明自己存在，於是不斷以「我」為發語詞，讓對方只能不斷聽你說話，這種溝通方式，只會讓聽你說話的人覺得不舒服、甚至厭煩。

若從聆聽者的角度來看，聆聽者往往會心想：你要不要先處理好自己的問題，再來跟我溝通呢？

以為自己是來溝通，但其實只是想被摸頭，就算遇到能夠一邊摸摸你的頭、一邊對沒有安全感的你說：「你很安全，我很愛你。」的好人，平撫了你的不安，也不見得能解決原本你想來溝通的問題。

不安全感來自內心。就算對方真心說你美，沒有安全感的人也會覺得：「這應該是在說反話吧。」許多自我質疑的聲音在內心纏繞。

那麼要如何才能站對溝通的位置？先了解自己該用什麼樣的頻率與能量說話。

想要扮演一個幽默的人？還是一個有點嚴肅的人？就像演戲一樣，同一句話可以說得有點嘲諷意味，也可以說得有些哭腔，那麼哭在哪個字可以最扣人心弦？或是把話說得有些篤定，那麼要強調的重點是什麼？重音要放在哪裡，更可以把話說得充滿喜悅？……表達喜怒哀樂有各種層次。

演戲有劇本，但人生沒有劇本。人有各式各樣的選擇，而要扮演何種角色，你可以自己決定。

相關書摘 ▶曾寶儀《50堂最療癒人心的說話練習》：「開場白」就如整場談話的定海神針

書籍介紹

本文摘錄自《50堂最療癒人心的說話練習：在溝通中肯定自己，觸動他人》，大田出版

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作者：曾寶儀

「說話」一直是曾寶儀的工作。

在主持的稻穗藝術節舞台，她彷彿是武林俠女，掌控全場觀眾的靈動，

只因她說，你眼睛所看的，會留在你的心裡。五分鐘，全場鴉雀無聲，直到舞者上台……

在主持粉絲見面會，她引燃炙熱的小火苗，讓偶像的閃光點，燒燙每一顆粉絲的心。

在直播訪問的現場，她知道不是要「拚命說話」，而是要「聽別人說話」。

在面對採訪對象，她與受訪者的情緒同步流動，一同哭泣，一起產生勇氣，一起打開內心不可思議的快樂與能量。



原來，「說話」可以成為療癒人心的一種途徑。

她一開始不懂，以為愛說話就是會說話，把時間填滿，取悅別人搞熱氣氛，以意志力支撐，滿足眾多期待，才能贏得光鮮亮麗的掌聲。

但要如何說話才能做到心與心溝通？肯定自己，觸動他人？

本書是曾寶儀二十年來從各種工作經驗中，一點一滴努力探索，挖掘與思考什麼是「說話溝通」的細膩分享。

Photo Credit: 大田出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航