《典藏台灣史》（三）：東印度公司如何突破亞洲傳統貿易勢力，發展新航運路線？

文：林偉盛

公司的貿易策略與難題

壹、亞洲傳統勢力的競爭

亞洲商圈因為季風、地域等因素，每一地方有不同的貿易勢力。在西洋人到亞洲來以前，亞洲貿易圈被分為幾個自成體系又互相關連的幾個部分。亞丁以西到紅海與東非的貿易圈是由中東回教徒所主宰；亞丁以東，波斯灣、印度Malabar的貿易圈是由波斯人和印度的古吉拉特人所共同支配；印度的科羅曼得爾（Coromandel）、孟加拉（Bengal）以東到麻六甲（Malacca）以孟加拉商人為主；麻六甲以東、東印度群島、印度支那、中國、日本的商圈則由華人、東南亞商人主宰。這些商圈彼此獨立，但又透過幾個地點來連接。葡萄牙商人因為控有這些連接點，而在16世紀亞洲水域成為霸權。荷蘭人想用武力取代葡萄牙人，連接這些貿易圈，達成亞洲區間貿易的計畫。

這些貿易地分開來是獨自的貿易圈，但是將這些貿易圈連接起來可成為一個細密的貿易網。然而要達成聯合這些貿易圈的目的，就必須突破在貿易圈做生意的傳統商人勢力，與他們競爭。為了達到此一目的，與日本、中國進行貿易，必須建立貿易航道，干涉原有華人東西洋的航線，將華人小商人拉到巴達維亞城，不許他們再到香料、胡椒產地，只能到巴達維亞。同時介入華人的航道，直接到中國沿岸建立據點，並封殺了西洋航道上的福建、馬尼拉航線。也建立福建、日本間的航道，取代澳門、日本航道。但荷蘭人在中國沿岸建立據點的計畫並未成功，反而是在福爾摩沙建立據點，並利用荷蘭人船隻在武力、資訊上的優勢，壟斷市場。

貳、公司的資金

東印度公司到亞洲來，最主要是獲得亞洲的貨物，運回荷蘭。在供給與需求的因素下，亞洲人對歐洲貨物的需求不高，與歐洲人對亞洲貨物的需求正好相反。然而歐洲提供的金錢與貨物不足以換取必須的貨品，加上重商主義的關係，歐洲國家希望將貴重金屬儲藏於國內。因此，為了購買亞洲貨品，商人必須將注意力放在亞洲市場，經由亞洲市場的貨物交換，賺取足夠的資金，再購買貨物運回歐洲。

台灣取代了中國，成為東亞的轉運站，也是荷蘭貿易網中的白銀、生絲、黃金等商品的供給站。如果台灣的貿易平穩發展，將使得貿易網順利開展；若台灣的貿易無法順利展開，則會使得貿易陷於不平衡的狀況，荷蘭人必須調整整個貿易網。而傳統中國海商的運作，給荷蘭人帶來相當程度的打擊，造成荷蘭人難以有效的建立整個貿易網。

參、公司的貿易路線——介入亞洲區間貿易

公司計畫盡量不將歐洲的貴重金屬運來亞洲，而希望建立亞洲貿易網達到自給自足，並有盈餘運回歐洲。荷蘭人想用香料、銀幣來換取蘇門答臘（Sumtra）海岸的黃金以及胡椒。用香料、中國貨物、黃金來換取科羅曼得爾（Coromandel）的織布，用科羅曼得爾的織布換取萬丹的胡椒。而交換來的香料、銀幣進一步換取中國的黃金、生絲、貨物。同時，也利用日本的白銀來換取中國貨物。

1619年時荷蘭就試圖推展在亞洲自給自足的貿易網，中國貨物乃是指生絲、黃金，日本貨則是以白銀為主，均被納入貿易網中。要購買印度的織布，在科羅曼得爾必須以黃金支付，在蘇拉特（Surat）必須以白銀支付。當時能夠取得金銀的地方是中國、日本、阿拉伯、蘇門答臘。阿拉伯的白銀來自歐洲走私，風險較大；蘇門答臘的黃金僅足供自用，因此，剩下來能發展的地方只有中國和日本。

如此，以中國貨物換取日本大量的白銀，便可購得大量中國貨物運回歐洲，以荷蘭就不須載運資金來到亞洲。

但是，荷蘭人無法在中國沿岸找到貿易口岸，只能退而求其次來到台灣，發展對中國、日本、巴達維亞的轉口貿易。荷蘭人到台灣來發展貿易有先天的缺陷。首先在貨物的取得方面，他們雖然以台灣取代中國本土作為轉口站，對中國貿易，但中國一向對西洋人採取閉關自守的態度，雖然明末開放了貿易，但只開放中國人到海外貿易，並未開放外國人到中國貿易。這意味著無法直接取得貨物，必須經由中間商間接取得。直接經手的中間商人甚至可以到貨物產地，以低價大量購買；而荷蘭人侷限於台灣，不准到中國去，只能依靠中間人。第二，大員雖然位於貿易路線的重要位置，但不是天然良港。荷蘭人在大員發展轉口貿易，相當大的受制於自然環境。

肆、建構公司的貿易網絡

為了突破亞洲傳統貿易商人的勢力，公司整合貿易網絡，並發展新的航運路線，進行其亞洲區間貿易的計畫，以亞洲區間貿易的利益來支援財政。荷蘭人主要想整合亞洲市場，透過荷蘭人在亞洲船隻、武力的優勢，及各地商館有效提供資訊，在主要地區預先購買，建立有效率、競爭性的公司貿易網。

公司在亞洲設立了20多個商館來負責收集各地的貨物，形成一個完整的貿易網。並以巴達維亞為總部，設聯合東印度公司總督於巴達維亞主持亞洲貿易事務，利用網絡支援的方式來對抗亞洲傳統商人。

Photo Credit: 玉山社提供

公司在亞洲的貿易航線以今日印尼的巴達維亞為中心，分別有東到日本與西到非洲紅海的兩條平行航線。加上與兩條航路垂直的航線，建立起往西北經由麻六甲海峽到達孟加拉灣，再前往印度半島東岸，最後到達印度半島西岸以及波斯，再到非洲東岸等地。往東北航線則是由巴達維亞往北到達暹羅、廣南、東京（越南）、台灣再到日本。聯合東印度公司的東西兩條航海路線囊括了整個亞洲。

公司在亞洲的每一個貿易航線上，都有傳統的勢力，如印度的棉織品運到印尼，胡椒運到波斯與中國等。荷蘭人的勢力並不一定能與傳統貿易商人抗衡，而且這些傳統商人也可能成為公司的重要夥伴。但是公司在亞洲貿易有一項重要的優勢，即公司可以同時比較日本、波斯、阿姆斯特丹的銀價以及蘇拉特、中國、印尼群島的物價，而選擇將貨物賣到最有利的地方。

書籍介紹

本文摘錄自《典藏台灣史（三）大航海時代》，玉山社出版

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作者：林偉盛

台灣位於東南亞與東北亞的接點，鄰近中國與日本，是東亞地區重要的戰略據點。

16世紀以前，因為遠離歷史發展的重心，而不為外人所知。直到大航海時代來臨，歐洲船艦來到亞洲，開啟世界貿易的新章，台灣的發展也就此有了新局面。

西班牙、葡萄牙與荷蘭人相繼來到亞洲並展開競爭，他們在此建立貿易據點，展開洲際間的貿易，台灣也曾經是據點之一。他們的治理影響了台灣的歷史發展，也改變台灣住民的生活與文化。

從陸地的角度來看，台灣是邊陲；若從海洋的角度來看，台灣卻有絕佳的地理位置。

國立暨南大學歷史系副教授林偉盛，從海洋貿易的競爭出發，爬梳台灣的崛起與發展，詳述西、荷等國與明鄭的商業策略，以及對台灣本地的經營和管理。據此深入討論大航海時代，這個台灣歷史發展的重要節點。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航