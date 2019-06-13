【插畫】紅茶與它們的產地，你喝過幾個「品種」？

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

紅茶的英文是Black tea，所以若真要直譯，其實是「黑茶」，而在這深厚如黑的茶香中，可以是路邊一杯15塊的古早味紅茶，也可以是貴婦百貨裡千元下午茶套餐的一部分。

不過，雖然都叫做紅茶，其實也有分「品種」。

最大宗的紅茶產區，是在印度和斯里蘭卡一帶，我們常聽見的阿薩姆、大吉嶺、錫蘭紅茶等，都是產在這個區域，而這些茶葉送到英國，與佛手柑混合之後，便成為所謂的「伯爵紅茶」。

茶葉興盛的台灣，也有產出獨特的紅茶。例如稱為「紅玉紅茶」的台茶18號，以茶葉帶著薄荷香氣為名；主要產於花蓮的蜜香紅茶，則帶有蜂蜜烘焙的甜蜜香氣。其他如中國的「功夫茶」祁門紅茶、肯亞紅茶和烏巴紅茶等，也都是世界知名的茶葉品種。

下一次，看看自己喝下的那杯紅茶，具有什麼來頭吧！

►大吉嶺、阿薩姆、祁門、錫蘭的特色是什麼？紅茶研究權威告訴你

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