《鬼魅豪宅》小說選摘：目睹前局長被拔掉，他瞧不起靠權謀與黑函上台的新局長

文：黃國華

今天從早上九點上班開始，市政府都發局的氣氛，連前來洽公的民眾都能感到一股低氣壓。只不過都發局上上下下早就習慣如此，自從換了新局長陳玫儒上台，整個部門都得依著她晴雨不定的心情辦事，但實際上抱怨者其實並不多，多半抱著看熱鬧嗑八卦的心態，所謂是鐵打的衙門流水的官，局長這種來來去去的政務官，在衙門混久的公務員自有一套隨機應變的生存哲學，苦的只是那些必須時時刻刻面對局長的派遣人員與替代役男。

按照常理，一大早的陳玫儒應該很開心才對，才進辦公室就接到胞弟的來電：差點因為貪便宜而捲入的法拍屋糾紛，那群法拍蟑螂已經被葉國強順利地擺平，除了不必付任何一毛錢在搬遷費或補償費上，而且對方還願意在二十四小時內無條件交屋搬走，也願意去法院公證處註銷原有租約。

「大姊！你找的那個葉老師真的是很給力，那群黑道流氓法拍蟑螂，三兩下就被他治得死死……。」在電話另一頭的陳玫儒胞弟喜孜孜大笑著。

陳玫儒越聽越感到煩悶，不想再聽到自己的弟弟如此吹捧著葉國強，索性直接掛掉電話以圖個耳根清靜，心神有點不寧的她整個跌坐在辦公桌前看著「局長 陳玫儒」的名牌，腦中浮現出數不清的「為什麼」。

那群法拍蟑螂雖然行徑可惡，畢竟他們完全站穩在法律的界線裡頭，萬一把事情鬧大或告上法院，陳玫儒根本毫無勝算可言，更何況要對方吐出已經快要到手的百萬利益。

她委託葉國強去辦這件事情本來就有點強人所難，預料葉國強大概沒有辦法擺平這件事情，如果今天早上他親自登門謝罪，早已盤算好用什麼語言去羞辱他了，但怎麼想也沒想到，整件宛如燙手山芋的法拍糾紛居然三兩下就被葉國強擺平了。

為什麼她又再一次輸給葉國強？連現在坐得穩穩的局長位子，也是葉國強透過市長的金主幹掉前任局長才把位子騰出來給她。為什麼權位的取得與利益的維護，最後都得靠葉國強出面？這個傢伙當年在校成績明明爛得要命，可以說是靠作弊與向老師求情才勉強混畢業。這個傢伙明明就是一路靠女人吃軟飯才能往上爬啊，更氣人的是，這個連在大學教書的資格都不夠完整的傢伙，居然即將真除大學校長，她花了二十年的光陰別說大學校長，連系主任的位子都沾不上邊。

陳玫儒根本無法說服自己處處都不如葉國強這個事實。

正當腦袋瓜兒填滿著對葉國強的妒恨之際，葉國強居然就打電話來了。

陳玫儒先讓自己深呼吸了幾下，告訴自己絕對不能流露出一丁點的妒恨、高興等情緒後才按下通話鍵。

「陳局長，我老葉啦！」

「有什麼事嗎？」陳玫儒發出冷漠的聲音。

「相信你弟弟應該把事情都告訴你了吧？」

「怎樣？你該不會連這種小事情也來邀功討人情吧？」故意說出這種違心之論，陳玫儒不由得連自己也討厭起來。

「小事？哈！也對啦！處理這類的事情，對我來說還真的只是小事一樁！不過，對別人來說就不只是小事囉！」葉國強故意這樣講。

「是不是要我頒張模範市民的獎狀給你呢？」陳玫儒也只好裝出一派輕鬆以掩蓋自己的複雜情緒。

「不敢當，有件事情呢！算我求你啦……。」葉國強停頓下來等著對方回話。

聽到葉國強口中吐出「求你」兩字，戰敗的羞恥感才稍微降低的陳玫儒接著問下去：「什麼事情？」

葉國強請託的事情是關於星友科大校長的遴選會議。按照大學自治的相關法規，教育部或相關單位不能介入大學校長的遴選，而是必須籌組大學校長遴選委員會來票選校長，委員會除了校董、各院院長、前任校長外，還必須有兩席傑出校友，以及兩席學生代表會 （大學部與研究所各一人）的會長。

由於校董陳星佑乃學校的唯一出資金主，幾個學院的院長為了經費與職位著想，屬於鐵票，另外兩席所謂傑出校友，雖然各個都是上市櫃公司的老闆或高級主管，但實際上都是和星友建設集團有著密切的業務往來關係，更是鐵票中的鐵票，至於學生會的會長，大學部那個傢伙，二一退學的通知書和獎學金的核發通知書緊緊地被陳星佑捏在手上，除非腦筋燒壞，否則不可能跑票去面臨退學的命運，況且只要票開得出來，一筆不小的獎學金立刻到手。

最麻煩的就是研究所的學生會會長那一票，星友科大研究所學生會會長叫做范綱峰，以前大學就是念星友科大的前身華江科大，當時就已經是大學部的學生會會長，大學畢業幾年後回母校唸EMBA。熱中公共事務參與的范綱峰，又再度競選並當選學生會會長，從葉國強擔任校長的傳言傳出之後，不知道是正義感作祟還是吃錯什麼藥，范綱峰一直在校園內外提出對指導教授葉國強的各種質疑。

其中最犀利的質疑就是，擔任星友建設獨立董事的葉國強，怎麼可以由星友建設董事長陳星佑提名為星友科大的校長候選人呢？除了違背利益迴避的民主程序外，居然還搞同額競選！

為了擺脫同額競選的惡名，校董陳星佑只好故意安排一位快要退休的老教授出面假競選，反正到時候自己這一票就投給老教授，也算是做到利益迴避，用八票比一票這種還算具有民主程序的表面結果來杜悠悠之口。只是，范綱峰竟然暗中串聯其他遴選委員替那位老教授拉票，雖然大家都會基於利益與飯碗的考量而不敢亂跑票，但任憑范綱峰搞下去，就算不在乎顏面全失，但也得防範任何出乎意外的結果。

「讀EMBA？不就是你老葉的學生嗎？你都連自己的學生都管不動啊！」聽到葉國強竟然會踢到鐵板，陳玫儒整個人開心了起來。

「大部分學生都叫得動，但也有少數調皮不聽話的，你自己也當過老師，學校又不是那種黑道大哥一聲吆喝，小弟就乖乖聽話的黑幫。」葉國強故意加強黑幫兩字，讓陳玫儒別忘記自己所幫過的大忙。「要我怎麼幫呢？」

「局長，我說你的員工是不是太多了，真的是貴人多忘事，范綱峰不就是你們都發局的副工程司嗎？」

怎麼會不知道？陳玫儒只是想要裝聾作啞罷了。

「講了半天，你要我介入你們學校的選舉？」陳玫儒假裝恍然大悟。

「別說得好像天大地大的事情，反正你們是都發局又不是教育局，也不是教育部，更沒有什麼介不介入的問題，我只是想你去疏通一下范綱峰，在投票時支持一下。」

「這件事不太好辦，你知道現在的公務人員體系自主性很強，我這種政務官連局內的業務都管不太動，更何況這和公務完全無關。」

「要不然退而求其次，拜託妳去疏通一下，至少讓范綱峰在遴選會議中缺席。拜託囉！」

一聽到「拜託」兩字，陳玫儒整個人帶勁起來：「也好啦！老同學不照顧你，誰照顧你呢！」

陳玫儒答應後立刻後悔，整個都發局上上下下就數范綱峰這傢伙對她最不買帳，她起身去咖啡機旁加了一點豆子，這個早上需要更多的咖啡因，撥了內線電話把范綱峰叫進來，她想，早上可有得忙了。

「報告局長，找我有什麼事情！」

即便盛暑，在辦公室內的范綱峰還是身穿深色西裝，隱約可以看到白襯衫漿燙後的工整線條，十分挺直地站在陳玫儒面前，臉部既沒有常見的那種假裝與長官熱絡的巴結模樣，也沒有小公務員遇到高官時的緊張結巴，和陳玫儒的情緒化性格截然不同，他有一種資深公務員的拘謹，年紀不大卻一身官僚氣息，從來不在工作場合中流露出不該有的喜怒哀樂。

「我希望你在明天的星友科大的校長遴選上，能夠投票給葉國強老師。」面對這種典型的中低層公務員，別跟他拐彎抹角，他也不會機靈地揣摩上意，最好的方法就是開門見山，否則真的會跟長官耗上一兩鐘頭乾瞪眼。

「報告局長，這跟都發局的業務好像沒有關係吧！」范綱峰直接給了軟釘子。

「你別告訴我，你沒有申請補助款去唸碩士！」

「我都是按照政府規定申請，也都是選擇假日或利用自己的假去上課，所以，單位與長官應該沒有權利過問我的學習過程吧！」

平常沒什麼脾氣的范綱峰索性豁出去了，最近一個多月，他已經接到從學校內部、從最上面的市長、與業務有關的廠商多方面的請託甚至壓力，要他把票投給葉國強，其實他並非那種不聽話的憤青，而是想要了解，身邊的各方人馬到底為什麼非得挺葉國強上台不可？他只要一個清楚的答案，而非訴諸人情或動用權勢。

「葉國強是你的碩士指導老師吧！」對於不支持自己的指導教授，幹過幾十年老師的陳玫儒對此感到不解。

「可是葉老師也是星友建設公司的獨董，這當中有很嚴重的利益迴避的問題。」

「你嘛幫幫忙！星友是私立學校，出錢的校董找自己的人當校長，難道還要你去監督嗎？」陳玫儒不以為然地說著。

范綱峰目睹了前局長硬生生地被拔掉的過程，從心理頭就瞧不起眼前這個靠權謀與黑函才上台的局長，更何況，自己的副工程司職位是前任局長一手提拔出來，否則現在恐怕還只是一個在豔陽底下揮汗如雨、忙著測量的小技正。

「身為公務員，我不能幫助有違法可能的事情，就算我只是——」

不想聽長篇大論的陳玫儒打斷他的話：「別跟我扯那些，你到底要不要把票投給葉國強？」陳玫儒擺起強勢的官腔，這招對於多數的公務員相當有效。

「對不起，我不能！」范綱峰的腰桿子挺得更直。「除非局長告訴我，葉國強擔任校長有利我們都發局或市政府的業務推廣。」

「別問問題，照辦就是了，你一個小小的副工程司，沒有權限過問局內或市府的政策，既然如此，我以局長的身分要求你明天全天在局內上班，不准請假！」

陳玫儒心想既然你非得要投反對票，乾脆不讓你去投票算了，這樣也算對葉國強有所交代了。

「可是我已經早就辦好明天的請假程序。」范綱峰打算硬挺下去。

「要求已經請假的員工回來上班，除非是生老病死緊急狀況，局長有這個權力吧？」陳玫儒的耐心快要被磨光，聲音已經提高了至少八度以上。

雖然嘴巴不再回話，范綱峰卻露出高傲不服從甚至不屑的表情，最無法忍受別人在面前鄙視自己的陳玫儒，整個人失控地把手上的咖啡杯朝他身上扔過去，不打算閃躲的范綱峰任由咖啡灑滿一身，轉身就走。

「明天若不進來辦公室上班，就當成無故曠職，滾！」陳玫儒對著走到門口的范綱峰大聲尖叫。

被咖啡潑滿全身的范綱峰，索性把髒衣服穿在身上，讓大家見證局長蠻橫的證據，辦公室內私私竊語，大家雖然不知道到底發生什麼事情，但各種八卦傳言卻不脛而走。

「局長月經又來了吧！」

「一定是強迫小范配合她背後金主的幾個案子！」

「搞不好局長和小范有一腿！」

聽著越來越難聽的流言，小范不怎麼在意，反倒是坐在最角落的一個女生著急起來，她起身走到小范旁邊。

「小范，別跟局長搞彆扭，來，脫掉你的西裝，我拿去幫你洗乾淨啦！」

天不怕地不怕的小范，只要面對這位女生，反而是言聽計從，小范立刻脫掉西裝強迫自己露出笑容：「小慧，又要麻煩妳了！」

「走啦！先別待在辦公室，不要把氣氛弄僵了！」

倆人一起走出市府大樓到旁邊巷子的便利商店，點了杯咖啡坐了下來。

「到底是怎麼回事啊？」小慧焦急地問著。

耐著性子聽完范綱峰把事情的前因後果說了一遍後，小慧笑著說：「這件事情並不難辦啊！何必把自己也搞得這麼難看呢？」一臉狐疑的范綱峰看著小慧到底有什麼妙計。

「你不會寫張書面聲明，找個信得過的人幫你代理出席投票，這麼簡單的事情都不會。」小慧裝出一臉調皮模樣。

范綱峰看著眼前的小慧不免犯傻起來，犯傻的原因並非這個折衷的好辦法，而是小慧那張聰明的臉孔。范綱峰知道自己個性過於耿直不懂變通，從小到大就是喜歡那種聰明或至少看起來聰明的女生，也許是基於性格互補吧，此刻的小慧在他的心中的分量已經巨大無比，只盼一整天都能待在這裡不回辦公室。

具有女人天生直覺的小慧並非笨蛋，但此刻不是兩人搞曖昧的好時機，她笑著說：「你可以委託我去參加遴選會議啊！我也是星友的研究生，代替你去開會投票應該具有合法性吧！」小慧雖然嘴巴這樣說，但她心中另有打算。

「萬一局長不讓妳明天請假，怎麼辦？」

「我只是派遣人員又不是正職，一個月固定有兩天特休，況且局長管不到派遣人員的出缺席吧！」小慧說完後立刻把冰咖啡喝光，催促范綱峰趕緊回去上班。

小慧就是謝盈慧，和小曹與小范都是華江科大的同學，學校畢業後，謝盈慧找了好久的工作，最後只找到一間派遣公司的工作，先後被派遣去擔任國會助理、律師事務所的助理……等工時超長且薪水偏低的職位，兩年前，總算接到市政府的派遣工作，雖然薪水並沒有增加，但至少朝九晚五的工作時間固定，晚上還可以到男朋友，也就是小曹上班的大汽車公司打工，替那些賣車的超級業務員處理客人的訂單與保險等行政瑣碎作業。

一年前，謝盈慧忍痛花大錢到星友科大去念EMBA，心想無論如何總得把學歷洗漂亮一些，畢竟私立科大這種不起眼的鳥學歷，除了派遣人員外，根本找不到什麼稱頭的工作，剛好大學同學范綱峰也來唸EMBA，透過范綱峰的運作，從忙得跟狗一樣的民政局轉到都發局的行政助理閒缺。

其實，早在學生時期，范綱峰就曾對她表明心意，但當時比較貪玩的她並沒有接受小范的追求，而是投入生性活潑、比較會逗女孩子開心的小曹懷裡，從交往到現在同居，謝盈慧和小曹也在一起快六年。

畢業後，小曹順利找到大汽車廠的工作，雖然從事的是偏藍領的汽車修理工作，但在謝盈慧的標準中，已經上市的大汽車公司至少代表著穩定。薪水獎金和加班費以及私下幫忙介紹買車所賺到的佣金，小曹年收入逼近百萬，幾年下來，小曹也存了兩百多萬的積蓄，謝盈慧原本打算唸完研究所後，兩人就結婚並且買間房子安定下來，畢竟大家都已經是二十七、八歲了，但沒想到失心瘋的小曹竟然背著自己，花了好不容易攢下來的兩百萬積蓄去頂下一間破修車廠。

「大公司穩定收入不幹，學人家當什麼老闆，萬一失敗，你要我們喝西北風嗎？」

「妳難道就有多省嗎？沒事花幾十萬去讀根本無三小路用的EMBA！」

「為什麼不把兩百萬當成買房的頭期款，難道你要我天天陪你睡在工廠不成嗎？」

為了買不買房的話題，小曹謝盈慧兩人足足吵了一整年，兩個人從熱戀到感情失溫，到現在謝盈慧索性搬回家住不再和小曹同居，分手二字雖然還沒有說正式說出口，謝盈慧只是在等待「下一個有房的真命天子」的出現罷了。

只要有房，下一個男人一定會更好。

范綱峰年紀輕輕就幹到都發局的副工程司，而且還是高考及格的正職公務員，既有前途又有穩定可靠的收入，且范綱峰自己擁有房子，雖然房子只是老舊國宅，雖然房子是老爸遺留下來的，站在謝盈慧的角度，這代表著有個遮風避雨的窩，代表著有個可以一起築巢的安穩的應許之地，代表著多數女人心中最卑微的夢想。

自己的男朋友是藍領階級這種事情，已經讓她在父母親戚與姊妹淘面前完全抬不起頭來，她瞧不起男朋友小曹那種不切實際的創業白日夢，大家又不是什麼台清交長春藤畢業生，更不是什麼富二代政二代，既然已經無法躍居人生勝利組，為什麼不好好地當個「人生穩定組」就好了。

書籍介紹

本文摘錄自《鬼魅豪宅》，鏡文學出版

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作者：黃國華

三十年後的台灣，大衰敗時代來臨，人口砍半、民生凋蔽，幾近第三世界。曾在政經圈掀起無數風浪的葉國強，避居日本三十年，臨終前向女兒小葉講述當時的星友住宅弊案。在小葉眼中，父親雖然曾居高位，但絕非善類。她決定來台灣，回到已成為貧民窟的星友社區，從父親資助一生的女人姚莉莉口中問出真相：

那一年，緊咬「合宜住宅」弊案而當選的市長為了四年後的連任，推出了換湯不換藥的「和諧住宅」，只是將徵收改為與企業、學校洽談捐地，以免落入「不正義」的口實。葉國強和醫師兼建商陳星佑投資了瀕臨廢校的華江科大，預計將閒置校產捐出興建社會住宅，承包的星友建設則從中獲利。

在政商私相授受的過程中，財色利誘、鑽營漏洞的黑暗面畢現，表面上雖然政客得利、住戶成家，建商口袋滿滿，但在大選之後，原本堅固的利益共享圈開始崩解，更有毀滅性的風暴醞釀成形……

繼炒股、內線、官股併購等金融黑暗世界後，黃國華將筆鋒轉往少子化下連學校都難以經營，房地產泡沫卻越吹越大的現象。看台灣政商營造如何利用人人想買房的心理出發，赤裸的寫出有心人如何透過一條條不完備的法規，將每個人小小的成家夢想玩弄於股掌之間。

在這近未來的故事當中，一切即將邁向災難的三十年前，就是我們所面臨的現在！

本書特色

台灣首部房地產長篇小說，以政商土地開發案為題材，描寫台灣人為了擁有一棟房子所付出的努力或貪婪。

結合近兩年各種時事，讀來既有即視感、也有深切的悲哀。

《台北金融物語》三部曲、《邊境台商》系列主角葉國強人生故事最終章。

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航