respected、respective、respectful⋯⋯各種「尊重」字義你分得清楚嗎？

梅莉史翠普曾在第74屆金球獎上獲頒終身成就獎，在她的致詞中炮火對準即將上任的美國總統川普猛攻，不只點出了川普提出要踢出美國境內移民的荒謬，更對川普曾模仿身障記者的舉動表示痛心與不認同，梅姨不指名道姓的譴責看來隱晦，實際殺傷力可不容小覷啊！

而在這短短的致詞中，強調的其中之一核心價值就是尊重——respect，說到尊重你可能看過幾個很像的字respected、respectful、disrespect，或是respectable......等。這麼百百種respect，到底它們是什麼意思呢？

respect（名詞 / 動詞）尊敬

例句：

If you don’t respect others, others won’t respect you either.

（如果你不尊重別人，別人也不會尊重你。）

或是：

The importance of respect is one of the values I want my kids to understand.

（尊重的重要性是我想讓我孩子明白的其中一項價值觀。）

respected（形容詞）受尊重的、受敬重的

這個字是由上面介紹的respect來的喔，英文中把動詞字尾加上-ed除了表示被動的意思以外，還可以當作「形容詞」，像這裡看到respect加上-ed字尾，是說「被尊敬的」，也就是指「受尊重的、受敬重的」。

例句：

John became the most respected firefighter in town after he saved an entire family from a burning building all by himself.

（John 在他獨自將那一家人從失火的建築物救出來之後，就成為鎮上最受人尊敬的消防隊員。）

respectable（形容詞 / 名詞）值得尊敬的 / 可敬的人

字尾-able表示「有...能力的」，所以我們把這個字尾加在respect後面就形成了「可以尊敬的、值得尊敬的」，這個字如果變成副詞的話，注意respectably有把e去掉再加上ly喔，意思是「可敬地、高尚地」。

例句：

Martin Luther King, Jr. is very respectable because he devoted much of his life’s work to promoting racial equality.

（馬丁．路德．金恩是非常值得尊敬的人，因為他將他生命中大部分的工作都投入在推動種族平等上。）

respectful（形容詞）恭敬的、尊重人的

平常我們看到-ful結尾的字有許多都是形容詞，這裡的respectful當然也不例外囉，而副詞變化也是最常見的，加上ly就好囉，respectfully就是「恭敬地」。

例句：

The audience listened respectfully while the host gave his opening speech.

（觀眾們在主持人開場致詞時，恭敬地傾聽著。）

disrespect（名詞 / 動詞）不敬、無禮、輕蔑

字首dis-常常有表示「相反、否定的」意思，例如：like「喜歡」，加上字首變成dislike就是「不喜歡」，這裡也是同樣的道理喔！

例句：

As Meryl Streep once said, “Disrespect invites disrespect.”

（就像梅莉史翠普曾說的：「輕蔑招來輕蔑。」）

respective（形容詞）分別的、各自的

這個字裡面雖然有respect，但是意思卻跟「尊重」一點關係都沒有喔！它是用來指「分別的」，副詞就是respectively「分別地、各自地」。

例句：

Her two sons live in London and New York, respectively.

（她的兩個兒子分別住在倫敦跟紐約。）

respecting（介係詞）關於、在...方面

這個字一樣跟「尊敬」八竿子打不著喔，可別被它外表騙了，這個字的意思是「關於」，意思相近於 about，不過這個字已經是比較舊的用法囉，現在比較常用with respect to或是in respect of。

例句：

In respect of civil rights, all citizens of this country are equal under the law.

（在公民權方面，這國家的所有公民在法律下都平等。）

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈好像又好不一樣，「respect」用法大集合！〉為題發表

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