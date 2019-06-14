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respected、respective、respectful⋯⋯各種「尊重」字義你分得清楚嗎？
我們想讓你知道的是
說到尊重你可能看過幾個很像的字respected、respectful、disrespect，或是respectable......等。到底它們是什麼意思呢？
梅莉史翠普曾在第74屆金球獎上獲頒終身成就獎，在她的致詞中炮火對準即將上任的美國總統川普猛攻，不只點出了川普提出要踢出美國境內移民的荒謬，更對川普曾模仿身障記者的舉動表示痛心與不認同，梅姨不指名道姓的譴責看來隱晦，實際殺傷力可不容小覷啊！
而在這短短的致詞中，強調的其中之一核心價值就是尊重——respect，說到尊重你可能看過幾個很像的字respected、respectful、disrespect，或是respectable......等。這麼百百種respect，到底它們是什麼意思呢？
- respect（名詞 / 動詞）尊敬
例句：
If you don’t respect others, others won’t respect you either.
（如果你不尊重別人，別人也不會尊重你。）
或是：
The importance of respect is one of the values I want my kids to understand.
（尊重的重要性是我想讓我孩子明白的其中一項價值觀。）
- respected（形容詞）受尊重的、受敬重的
這個字是由上面介紹的respect來的喔，英文中把動詞字尾加上-ed除了表示被動的意思以外，還可以當作「形容詞」，像這裡看到respect加上-ed字尾，是說「被尊敬的」，也就是指「受尊重的、受敬重的」。
例句：
John became the most respected firefighter in town after he saved an entire family from a burning building all by himself.
（John 在他獨自將那一家人從失火的建築物救出來之後，就成為鎮上最受人尊敬的消防隊員。）
- respectable（形容詞 / 名詞）值得尊敬的 / 可敬的人
字尾-able表示「有...能力的」，所以我們把這個字尾加在respect後面就形成了「可以尊敬的、值得尊敬的」，這個字如果變成副詞的話，注意respectably有把e去掉再加上ly喔，意思是「可敬地、高尚地」。
例句：
Martin Luther King, Jr. is very respectable because he devoted much of his life’s work to promoting racial equality.
（馬丁．路德．金恩是非常值得尊敬的人，因為他將他生命中大部分的工作都投入在推動種族平等上。）
- respectful（形容詞）恭敬的、尊重人的
平常我們看到-ful結尾的字有許多都是形容詞，這裡的respectful當然也不例外囉，而副詞變化也是最常見的，加上ly就好囉，respectfully就是「恭敬地」。
例句：
The audience listened respectfully while the host gave his opening speech.
（觀眾們在主持人開場致詞時，恭敬地傾聽著。）
- disrespect（名詞 / 動詞）不敬、無禮、輕蔑
字首dis-常常有表示「相反、否定的」意思，例如：like「喜歡」，加上字首變成dislike就是「不喜歡」，這裡也是同樣的道理喔！
例句：
As Meryl Streep once said, “Disrespect invites disrespect.”
（就像梅莉史翠普曾說的：「輕蔑招來輕蔑。」）
- respective（形容詞）分別的、各自的
這個字裡面雖然有respect，但是意思卻跟「尊重」一點關係都沒有喔！它是用來指「分別的」，副詞就是respectively「分別地、各自地」。
例句：
Her two sons live in London and New York, respectively.
（她的兩個兒子分別住在倫敦跟紐約。）
- respecting（介係詞）關於、在...方面
這個字一樣跟「尊敬」八竿子打不著喔，可別被它外表騙了，這個字的意思是「關於」，意思相近於 about，不過這個字已經是比較舊的用法囉，現在比較常用with respect to或是in respect of。
例句：
In respect of civil rights, all citizens of this country are equal under the law.
（在公民權方面，這國家的所有公民在法律下都平等。）
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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈好像又好不一樣，「respect」用法大集合！〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航