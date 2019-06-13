中油油輪在伊朗外海遭魚雷攻擊，7.5萬噸「石油腦」全毀

（中央社）中油公司表示，所租用CFR石化原料之石油腦貨油船（Front Altair），傳出在波斯灣地區受到攻擊，目前狀況不明，不過油源安全庫存無虞，不影響國內汽柴航燃等油品供應及石化產品供應。

中油指出，這艘載運CFR石油腦的貨油船係由台灣中油供應商Ocean Energy承租，貨油輪船籍為馬紹爾群島，船員均非本國國籍，以CFR條件交貨，而台灣中油為貨油的貨主，原始貨源來自ADNOC公司。11日在阿拉伯聯合大公國Ruwais港裝石油腦約7.5萬噸。

中油說，目前所知船上船員已棄船並全數被鄰近船（Hyundai Dubai）救走，尚無法確定攻擊者，受創情況以及貨油損失程度尚待釐清。

兩艘油輪都曾對鄰近港口和附近海域船隻發出求救信號。美國海軍指稱曾對兩艘油輪提供援助。但報導指出，先抵達現場的伊朗救援船救起船員。由於船身起火，他們跳入海中，當時正飄浮在海面上。

《官方伊朗通訊社》（IRNA）引述知情人士報導，一艘伊朗救援船已分別自海上救起屬於兩艘油輪的23名和21名船員，並將他們安全送抵南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）西斯克港（Jask）。

《NHK》報導，根據公開船隻位置的Marine Traffic網站，受攻擊的其中一艘船是船籍在馬紹爾群島，長度約251公尺，排水量6萬3000噸的油輪。這艘油輪11日從阿拉伯聯合大公國出發，預定30日抵達台灣南部高雄港。另外一艘船籍屬巴拿馬，載有石油及化學製品，長度約170公尺，排水量約1萬9000噸。

相關人士表示，遭攻擊的其中一艘船，似乎是位於東京都千代田區的海運公司「國華產業」的化學品船，據稱目前無人受傷。國華產業接受訪時說，受害是事實，目前正詳細調查中。這艘船名為KOKUKA COURAGEOUS，是載運化學品等的貨船，完工於2010年，全長約170公尺，排水量超過1萬9000噸。

日本政府下午也在首相官邸危機管理中心設置情報聯絡室，負責蒐集情報與警戒。日本經濟產業大臣世耕弘成今天下午表示，荷莫茲海峽附近有日本相關船隻受到攻擊，他是在剛召開的經產省內部緊急會議接獲報告。已指示持續努力蒐集相關情報，同時提醒相關業者注意，並再度確認能源供應體制。報導指出，截至目前為止，這起事件似乎未對日本國內石油大廠的原油輸入產生影響。

中油展開後續產銷規劃

台灣中油公司石化事業部執行長吳義芳對外證實，中油FRONT ALTAIR號油輪於台灣時間中午左右在阿曼灣遭不明魚雷擊中，船員皆獲救，公司內部開始進行後續產銷規劃。中油也發布聲明稿說明此消息。

吳義芳表示，「該艘船總共載有7.5萬公噸石油腦，我們已經開始在做後續產銷規劃，包括檢視我們的庫存等，目前傳來的訊息是那艘船被不明魚雷擊中，我們做了一些因應，因為那艘船預計7月才能到船。」

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核稿編輯：羊正鈺



