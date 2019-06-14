台商怎麼看「逃犯條例 」：人治惡法之下，沒有人是清白人

本來想要寫篇長文講「送中條例」有什麼危害，寫來寫去，都不如香港蘋果日報發佈的這部「砧板上」微電影有說服力，所以謹在這裡與大家分享。

香港和許多先進法治國家，包括澳洲、加拿大、新加坡、英國、德國等，都簽訂有司法互助與引渡條例。有人會問，為何唯獨跟中國內地的引渡條例如此敏感？



道理很簡單，因為大家都信不過中國內地的司法品質。

堂叔的故事

筆者家裡是南部的中小企業，家裡很多叔伯長輩，都有十年以上的台商資歷。「送中條例」一開，我的長輩，都嗅到了不祥的味道。

筆者拿這件事，去請教在東莞當了十來年的台幹，好幾年前退休回台的堂叔。他說，此例一出，「沒有人是清白人」，因為在中國經商的過程中，處處都是陷阱；每個台幹或多或少都有「被犯罪」的情況。

他講了個親身體驗的例子。他負責的工廠，必須要從日本進口一些關鍵的機械零件。結果東西到了深圳口岸，無緣無故被海關扣了下來，說是「申報與實際內容物不符」。堂叔急如熱鍋上的螞蟻，double check了幾百遍，也找不出報關資料不妥的地方。

後來工廠有個「老司機」就說了，他有門路，那個海關的某某人是他的小同鄉。透過他，疏通一下可保平安無事。

火到豬頭爛，錢到公事辦；人民幣進去，照著那個老司機的指點，把報關文件改一改，東西果然就放出來了。但是日後這位老司機就跋扈了，凡事都儼然以「公司救星」自居。

我那堂叔後來才恍然大悟，自己是被那老司機跟他在海關的小同鄉給敲詐了。但是人在屋簷下，不得不低頭，事後還得託關係，拜託一位當地的村官，再花筆錢消災，好說歹說，把那位老司機請走。

這是差不多二十年以前了卻的一樁公案。但是現在「送中條例」一開，堂叔就緊張了。因為從這件事裡面，又衍生出兩樁犯罪：行賄公務員，還有偽造文書。雖然是猴年馬月的破事，但你怎麼知道，哪天言語不慎，中國政府不會從箱底把你的案底翻出來？

這種恐懼是真實存在的。我堂叔說，以後出國玩，哪怕機票貴一倍，也要盡量避免從香港轉機。因為這種「禍從天降」的事情，他以前在中國見識過、聽聞過太多。在極權人治的社會裡面，沒有什麼狗屁倒灶的事情是不可能的。

Photo Credit: AP/達志影像

沒有人是清白人

又例如說，二、三十年前，中國與台灣之間的匯兌完全不通。台幹辛辛苦苦離鄉背井，在台灣的妻子兒女也是要養的啊！所以只好透過香港，人民幣一轉兩轉三四五轉，換成台幣。說穿了就是地下匯兌。如果中國政府真要追究起來，有二十年以上資歷的台幹，百分之九十九，都要被扣上「金融犯罪」的大帽子，死成一片。

前些天資深藝人陳莎莉，不就是因為地下匯兌，被黑吃黑吞了一億多養老錢嗎？失財還是事小，怕是怕莎莉姐哪天被控「金融犯罪」抓起來，那就真的只能在牢房裡擺壽酒了。

又例如繳稅。中國稅制龐大繁雜、漏洞百出、朝令夕改。你的報表再怎麼做，稅金再怎麼繳，官字兩個口，人家說你逃漏稅，你是沒地方申冤的。這也是中國政府對付利益衝突人士，最常用的利器。

台灣人、香港人去中國經商，是歷史共業；出外討生活，是大市場大時代下不得不然的選擇。但是，現在中國政府正要溯及既往，向每一個人討這一筆「歷史共業」的債。

也無怪乎那些香港立法會裡面的建制派議員們，當慣了西環的橡皮圖章，見到「送中條例」還是滿臉為難。因為，這些建制派十有八九，跟中國內地都有密切的生意往來，太多把柄抓在共產黨的手上。共產黨真要整你，哪怕游泳游到南丫島，也難躲過這一劫啊！

三十多年改革開放，「法治」是中國最不健全、進步最慢的一個環節。在中國經商、就業、生活、旅遊，在你不注意的細節中，很可能犯罪就由此而生。就算沒有犯罪，罪名也很可能從天而降，攻你個出其不意。

不要再說什麼平生不做虧心事、夜半不怕鬼敲門了！「送中條例」惡法之下，沒有人是清白人。

日防夜防，家賊難防

不要以為上面講的都是別人的故事；不要以為台灣跟香港隔一個海，就可以置身事外。如果明年親中派政府上台執政，不需要走到兩岸統一、一國兩制，只要把現在的《兩岸司法互助協議》再翻一翻新、擴大解釋，也可以達到跟香港「送中條例」一樣的效果。

台灣的朋友們，共產黨要整你，你可以留在台灣避秦。但是如果台灣自己的親中派政府，要把你送給共產黨整治，你大概只剩下太平洋可以去了。

要改變這樣的命運滑坡，請從2020，拒絕親中派政府開始！

香港蘋果日報的「砧板上」短片（完整無剪輯版）

延伸閱讀

本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航