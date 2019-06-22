《綠生活療癒手冊》：每位園藝治療師手上都要有一百個教案！

文：黃盛璘

前言：每位園藝治療師手上都要有一百個教案！

這本書的靈感來自一粒麥子基金會執行長林木泉的一句話：「每一位園藝治療師，手上都要有一百個教案！」聽到這個「指標」後，我還真不禁屈指盤算一下手邊的教案有幾則。

林執行長說的的確不錯，運用在園藝治療的植物因春、夏、秋、冬四季更替而不同，也得因晴、陰、雨、風的天氣變化作調整，不同季節，都有各形各色的花、葉、果實、種子，沒一百個教案在手，口袋的教案恐不能因應雨天而變通，或配合不同植物的生長時程而有不同，很快就會斷炊了。

於是，我邀了兩位最資深的園藝治療師，小黃（黃盛瑩）和柚子（蔡祐庭），將所有帶過的教案匯集起來，一數，啊！有耶！超過一百則！

於是我們著手整理基礎的一百則教案。

植物與人的橋梁

所謂「園藝治療」，是指利用植物及園藝活動來幫助人們跨越某些心理障礙，藉以改善身、心、靈的狀態。換句話說，是利用照顧另一個生命與觀察另一個生命週期，來面對自身生命的瓶頸。植物的成長和生命循環過程為我們提供了許多工作和活動的素材，可以用來刺激人們身、心、靈的運作。

在美國學習園藝治療，並回來台灣推動，一轉眼也十數年了。這十幾年來，我試圖把適合作園藝治療的植物找出來，研究它們的屬性和特性，再運用這些屬性和特性來設計課程。希望透過課堂的園藝活動讓學員喜歡植物，進而願意照顧植物，並在照顧的過程中感受生命的開心、快樂與成就。因此，我常說園藝治療師其實就是搭起植物和人之間橋樑的人。園藝治療師的主要工作就是要創造兩個生命體的溝通與交流，建立人和植物之間的美好關係。

因此，這本書提供的是搭建橋樑的鋼筋骨架，至於這橋樑長什麼樣子，要通往何處，服務哪些人，就要仰賴執行教案的園藝治療師本身的用心和技法了。編寫這本書，是希望讓走在園藝治療路上的夥伴能減少摸索的時間，一旦掌握教案設計的精神，相信每個園藝治療師都可以再發展出另外一百則教案！

這一百多則教案，我們依屬性分類成十大篇，而每一則都可以彼此彈性地作組合。其中最重要的，首推保健植物類。

保健植物

還記得十五年前在美國學習園藝治療時，大量使用了薰衣草、迷迭香、百里香、奧瑞崗等在當時台灣還很少見的「香草」，其中薰衣草在美國還被封為「園藝治療之后」。因此，回到台灣後，我第一個就想到要種植薰衣草，於是跟朋友借了一塊地，一口氣種了二、三十棵。第一年夏天，因不耐溼熱，一下就去了一半以上。到了第二年夏天，就只剩一棵。這一棵沒死，卻也沒長得很好，一根瘦弱枝幹隨風飄晃著。看到它的人第一個反應都是：「你活得好辛苦喔⋯⋯」，「你好可憐呀！」自顧不暇的它，完全無法展現療癒力量。經過那次的經驗，我知道長在乾冷溫帶氣候的西洋香草，來到溼熱的亞熱帶台灣，恐怕過不了作為園藝治療植物的第一關：生命力要強，也就是要很好種。

怎麼辦？適合在台灣做園藝治療的植物在哪裡？

有一天，我突然想到：香草的英文名字「herb」，就是藥草的意思，所以薰衣草可以安神助眠，迷迭香可以提神⋯⋯。台灣不也有屬於我們自己的青草嗎？於是我跑去萬華青草店拜師學青草，一學之下，才發現有很多青草在你還不知道它們的功效時，不過就是路邊的野草。生命力超強的野草，大部分都能通過擔任園藝治療植物的第一關要求——生命力強、容易栽種。

再來，成為園藝治療植物的第二關，就是要能激發「五感刺激」——視覺、嗅覺、味覺、觸覺和聽覺。我們相信人是透過五感來瞭解和探索外在世界的，並同時累積非常多的生命經驗，因此當內心出現挫折、障礙和困難時，我們可以倒過來，運用外在的五感刺激來連結內在世界，一旦連結上，就彷彿找到了那把被遺忘的記憶鑰匙，打開了封存已久的記憶和生命經驗，這些經驗往往會喚醒並重新啟動一個人的生命力。

記得有一次我將魚腥草帶進失智老人的團體，一說起魚腥草的台語「臭臊草」，馬上看到一位近九十歲的阿姨臉上顯露出陷入回憶的神情。我立刻用台語探詢：「阿姨，臭臊草乎你想著啥？」於是阿姨跟我們分享她以前做產婆時發生的故事：「有個小孩剛出生時，有點發燒，旁邊的長輩就跟她說，煮臭臊草給囝仔飲，就會好了。」一株魚腥草從此打開了阿姨的產婆生涯回憶，而在這段回憶中，阿姨感到開心、快樂而有尊嚴。

成為園藝治療植物的第三關，是能夠連結生活。如果這些生命力強、帶感官刺激的青草又連結了民俗、文化和生活經驗，那會療癒力就會被啟動得會更快。例如，艾草連結了端午節、中秋節非柚子莫屬、中元節就得請出除障保平安的植物。於是，我們從眾多青草中挑選出容易種植、具備五感刺激，並且和節慶有關的植物收錄在本書，幫助讀者瞭解它們的特性和屬性，再運用這些特性和屬性設計有趣的活動，進而學習栽種和照顧。透過這些活動，我們搭起人和植物之間的橋樑，把植物送到需要者的生活裡，創造人和植物互相交流、溝通的機會。在照顧生命的過程中，人會感到開心、快樂、自我肯定，於是重新獲得面對生命種種挑戰的力量。

蔬菜與花、葉、種子、水果

除了保健植物，隨著春、秋兩季播種季節，在園藝治療應用上一定搭配著蔬菜的栽種。尤其是大家熟悉的蔬菜，會讓人馬上連想到料理，例如韭菜想到韭菜水餃、白蘿蔔就想做成菜頭粿，因此很容易引起栽種動機。蔬菜生長季較短，通常一季之內即可採收，因此很快就可以感受收成的成就感。春、秋兩季蔬菜種類的不同，在栽種上不但要配合季節、氣候之變化，更常面臨昆蟲搶食，這些挑戰使得種菜成了最佳的生態和生命教育機會。

因此，蔬菜也被列為園藝治療常用素材之一。

植物的花、葉、種子、果實，都是配合季節便隨手可得的園藝治療素材，可運用當季素材來設計活動，透過這些活動來傳遞大自然的訊息。繽紛的花色，帶出春天生命的訊息——快樂和祝福。葉子，到處可採，可說是最不需花費的材料，我們可運用變紅轉黃的葉子形狀和顏色來傳達秋天訊息。果實則代表成熟與收成，種子代表著一種對未來的希望與期待。

盆器與花草手工藝

園藝治療植物的栽種不只是為了收成，更重要的是栽種過程，一步一步地，每個栽種步驟的帶領都要能牽引出背後的心理感受。為了蘊釀人與植物之間的情感，在栽種前，我們會先設計自己的盆器——植物的家，讓每個人的盆器都由自己親手設計，獨一無二。特別是帶領失智長輩，弱智生時，可透過慢慢手做，增強對盆器的印象，由此拉近與植物的距離。

當碰到雨天、冬天太冷，不太適合走出戶外或栽種植物時，就是推出手工藝課程的時機了。但手工藝仍須帶有植物的元素，例如，端午節的香包內包進艾絨，辟邪保平安；聖誕節的雪人娃娃，塞進薰衣草，不但有過節氣氛，薰衣草味道更能放鬆助眠。多數香草雖然不好種，但仍可運用乾品帶出來的特殊迷人香氣，做個幸福花草茶包來泡茶。

在一步一步的操作過程中，能充分運用手部觸覺；透過觀察植物的顏色，則帶來視覺的刺激；再加上近距離聞嗅出植物香氣，又用植物泡個茶、做個食物來品嚐，於是感官全開了。

五行五色與大自然

在整理教案過程中，我們漸次地呈現了這幾年園藝治療的本土化落實歷程。先是由本土青草（保建植物）取代西方香草；融進傳統二十四節氣和節慶；另外，就是從中醫理論中擷取的五行五色養生觀。

五行是指：木、火、土、金、水，對應五色：綠、紅、黃、白、黑，可對應照顧我們身體：肝、心、脾、肺、腎，配合著四季運行：春顧肝、夏顧心和脾、秋天顧肺，而冬天就要特別注意腎。

透過五行五色的概念，讓身體的小宇宙和大自然的大宇宙有了呼應，如此來結合栽種、料理和養生觀，形成「農、食、醫」三位一體的園藝治療。如果再輔以適度的戶外活動，親身感受大自然地、水、火、風的氣息，我們便與天、地有了更親密的連結。

讓植物呵護我們

多年經驗讓我深刻體驗到，很多植物都很想照顧，甚至呵護我們，只是我們不知道，也不知如何運用，這正是我們整理教案，分門別類，耗時耗力編輯本書的最大初衷。

因此，本書絕不只是一本單純的DIY書籍。全書教案皆取材自生活、應用於生活，同時透過手繪步驟圖解，圖文並茂地將過往只能在課堂親授的園療教案呈現於紙上，以利於推廣給更多的有興趣、有需要的人。我們希望透過本書幫助大家感受植物的療癒力，擁抱更健康、更有趣，也更有尊嚴的人生！

書籍介紹

本文摘錄自《綠生活療癒手冊：100則園藝治療心處方》，心靈工坊出版

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作者：黃盛璘、黃盛瑩、蔡祐庭

繪圖：官月淑

很多植物都很想照顧我們，只是我們不知道……——黃盛璘

照顧與觀察另一個生命，能幫助我們面對自身的生命瓶頸，「園藝輔助治療」（簡稱園療）的目的，便在於利用園藝活動發揮植物的療癒力，促進人們身、心、靈的健康。無論是高齡長輩、早療幼童、身心疾患者、特殊生，甚至一般民眾，都能由此獲得多面向的助益。

這本《綠生活療癒手冊》是台灣園藝治療師們致力園療本土化的心血結晶，由台灣第一位獲得認證並全職投入實務工作的園療師黃盛璘領軍，從十多年來累積的教案中，嚴選出最具代表性、實用性的一百餘則。除了介紹如何利用花、葉、種子、蔬果，配合節氣與本土節慶來添增生活趣味，連結與天、地、人的情感外，更以最常見、易種植的台灣保健植物如艾草、薄荷、魚腥草、左手香等，融合中醫五行五色養生觀，建立起獨具台灣特色的園療植物族群。

全書教案皆取材自生活、應用於生活，強調好種植、好照顧、容易操作。同時透過精美手繪步驟圖解，讓課堂親授的園療教案躍然紙上。不論是專業的園藝治療師，或希望以植物帶領活動的教師、社工師等，還是純粹想為生活添增自然氣息的生活家，本書都是不可或缺的隨身手冊。一冊在手，綠色療癒輕鬆出發！

本書特色

不論初學者或身經百戰的園療師，你都缺一本可以立刻上手的園療實作手冊！

第一本完全利用本土植物、依照台灣風土民情打造的園療教案大全

精細圖解，詳盡步驟，一看就懂

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰