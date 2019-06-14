挺反送中條例：白宮請願「撤銷中港官員簽證」，3天破20萬已過門檻

在香港百萬人「反送中」遊行之後，原訂要二讀法案的12日更有萬人包圍立法會爆發激烈警民衝突。在白宮的請願網站上則出現「反送中」的連署活動，呼籲美國國會針對支持香港《逃犯條例》修訂草案的中港官員，撤銷他們的美國公民身分和簽證，短短2天就獲得超過20萬人連署。

這份請願書出現在白宮請願網站「我們人民」（We the People）頁面，名為M.W.用戶於本月11日發起這項請願活動，僅2天時間連署人數就遠超過10萬門檻。截至14日中午已有23萬6307人連署。

這項連署活動讓居住在香港的美國外派人員可能被引渡至中國的風險引發關注，美國官員也曾在公開聲明表達相同隱憂。

連署內容指出：

香港政府提出了「引渡法案」《逃犯條例》，允許他們將香港公民交給中國。如果通過，香港人和居住在香港的6萬名美國外籍人士將面臨在中國面臨刑事訴訟的風險。

根據美國的《移民及國籍法》（Immigration and Nationality Act），當中包含對嚴重侵犯人權行為負責的外國政府官員及其直系親屬不得進入美國。

我們敦促國會，撤銷支持該法案的香港和中國官員的美國公民身份和簽證。

白宮的「我們人民」讓民眾得以新增和簽署請願書，若在30天內突破10萬人連署門檻，就可能獲得聯邦政府的回應，而白宮將會在提案建立日起算的60天內提出具體回覆。

此外，美國國會跨黨派議員也在昨（13）日提出《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），法案將要求美國政府重新審視香港自治程度，評估現行對香港的經貿待遇，並設立懲罰機制。

《自由時報》報導，該份28頁的法案有幾項重點：

1. 要求美國國務卿每年對香港自治情況進行檢討，以確保1992年通過的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）得到合理保障。

2. 懲罰機制：要求美國總統調查綁架香港書商與新聞工作者的人，包括將個人引渡到中國的那些與香港基本自由有關的個人、涉及鎮壓香港民主自由的官員，給予拘留或審判、凍結在美資產，並拒絕入境美國。

3. 要求美國總統發表政策，決定是否修改美國與香港之間的引渡條例、評估是否要提高旅遊警示，保護美國公民與企業免受逃犯條例影響。

4. 要求美國商務部長進行年度報告，評估香港政府是否充分執行美國關於敏感兩用物品的出口規定以及美國與聯合國制裁決議，特別是有關伊朗與北韓制裁決議。

5. 曾因參與非暴力的民主活動而被逮捕、拘留的港人若申請美國簽證，美國不應拒絕。

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核稿編輯：楊之瑜