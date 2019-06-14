【插畫】解釋解釋；沒做壞事幹麻怕「送中」？

Nagee

沒有送中條例，中共怕做壞事很不方便。

每到有類似的事件，總會有人跳出來說「如果不犯法幹嘛害怕被抓」，問題是，回顧包括李明哲、艾未未等人的案例，中國的司法真的公正？真能讓人信服安心嗎？

為什麼，總有人要站在獨裁政權的角度思考，做一個有民主人權法治觀念的公民不好嗎？

沒有自由民主和獨立的主權，其他任何議題和價值都是空談，希望大家看看香港，想想台灣，珍惜並守護台灣的民主自由，2020支持面對中國併吞台灣議題時，堅定、勇敢、不閃躲不玩文字遊戲的總統和立委候選人。

大家加油！撐香港！護台灣！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航