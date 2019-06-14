台北霞海城隍文化節大賣點，商業獅揪你作伙「呷辦桌」

大稻埕一年一度的台北霞海城隍文化節，今年祭出「呷辦桌」活動，由經濟部商業司的「智慧商業獅」當起辦桌主人，邀請大家於6/16晚上一起來為城隍爺祝壽。

今年為期一個半月的霞海城隍文化節，不僅有「商業獅揪你作伙呷辦桌」盛事，還預計展開4場展覽、3場踩街、2座裝置藝術、1場講座。顯見城隍爺在大稻埕除了是重要信仰中心，更持續注入多元藝文、創新活動累積在地故事。

傳統與創新的交會，商業獅邀你抽好禮呷辦桌

由經濟部商業司與工業技術研究院共同催生的智慧商業獅，透過LINE社群平台整合全國各地商圈的店家資訊與專屬優惠，提供各地好店與消費者不可不知的好康優惠，希望藉由數位化科技及創新服務帶動在地經濟成長。

只要於文化節活動期間，到設置在城隍廟前的AR互動機進行手機掃碼，即可獲得保平安又有紀念價值的城隍爺Q版合照。另外，只要以手機加入「智慧商業獅」的LINE@好友，還有機會抽中「呷辦桌」入場券，以及大稻埕商家們提供的豐富專屬好禮，讓你好吃好玩又好拿。

Photo credit:智慧商業獅 6/16當天到團圓大稻埕門市，進行遊戲抽獎有機會獲得限量提袋

加入智慧商業獅會員，走訪大稻埕享好康、吃好料

那要如何獲得6/16當晚「團圓呷辦桌」入場券呢？「智慧商業獅」表示只要拿起手機加入「智慧商業獅」的LINE@好友，並走訪「團圓大稻埕」門市（台北市迪化街一段155號），就有機會抽到入場門票。同時，在大稻埕商圈透過手機WiFi連結「BizLion」Free WiFi，還可在智慧商業獅LINE@「我的優惠」專區領取合作店家好康回饋。

Photo credit:智慧商業獅 加入智慧商業獅LINE@好友，可抽獎還能獲得當地商家優惠

智慧商業獅為了邀請大家共襄盛舉，活動當天將和大稻埕在地超過20家名店合作，包含福來許、枝仔冰城、洛酒館…等，提供眾多優惠折扣好禮，一齊體驗大稻埕文化特色，分享為霞海城隍爺祝壽的喜悅。(本文為經濟部廣告)

更多6/16「商業獅作伙呷辦桌」憑券可享2人免費入場訊息（點此瞭解詳情）