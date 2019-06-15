我以前賣藥，現在賣台：中國對台語廣播電台的滲透

文：王宏仁（中山大學社會系教授）

我是廣播兒童世代，從有記憶以來，都是聽收音機長大的。

為何一直黏著收音機而不是看電視、網路呢？因為可以一邊聽一邊工作。我們那個年代的工廠女工，也都是一邊做工，一邊聽廣播播放鳳飛飛的歌。60歲以上的許多長輩們，他們成長於收音機的年代，如果現在仍在工廠、工地、農地工作，或者去登山、散步、做家事，收音機仍是他們的最佳伴侶。

南部台語電台如何賣藥？社群經營

11年前我搬來高雄，原本在台北常聽的華語電台，一下子都不見了，只好轉來聽高雄在地電台，剛開始也是聽華語電台如港都98、Kiss Radio。

當時對於台語電台的想像仍停留在賣狗皮膏藥，不過逐漸聽膩了華語廣播節目後（播放的流行歌曲千篇一律都是愛情愛情愛情，新聞都是垃圾新聞……），開始轉到一些賣藥的台語電台，回味起兒時聽廣播的趣味。逐漸地，我就定著在幾個常聽的台語節目，搭計程車的時候，還會跟司機討論正在聽的節目主持人，以及該節目的趣味所在。

有些人可能會認為這些台語電台是地下電台，其實不是，他們都有合法立案。也有些人會認為他們賣的都是劣等藥品或不合格藥品，這也是錯誤的想像，廣播電台賣的藥都是經過衛生署核准的，而且NCC有嚴格限制廣告時間，所以不需要污名化台語電台，它們跟華語電台的廣告其實一樣，都要賺錢。

這些台語電台最大的目標當然是賣產品，但不是一直說這個產品多麼有效就可以賣出，他們經營的手法其實就是在經營一個「社群」，是以老人為主的廣播社群。

每一個節目都有兩支call-in電話，一支是來跟主持人喇低賽的，另外一支則是訂購產品專線。打電話進來的每一個號碼，都會立刻登錄起來，好方便下一次此號碼再度響起時，主持人可以立刻喊出：親愛的鼓山陳大姐、住岡山的吳大哥、種蓮霧的黃阿姨。這樣的擬社區鄰居稱呼，讓空中的每個聽眾都被認可，進而形成圍繞在主持人的一個廣播節目團體。

Photo Credit: Stephanie D. CC BY SA 2.0

從「線頂」的喇低賽，到「線腳」的產品服務

台語廣播節目的「線頂」，是指大家都可以聽到的空中廣播談話，「線腳」是指節目播放歌曲時或結束後，主持人透過電話來跟聽眾互動，聲音不會播放出來。

線頂的時段，為了拉近跟聽眾的距離，主持人非常會跟call-in的聽眾喇低賽。例如高雄地區91.7的鄉土之聲下午15:00～18:00的「大慶俱樂部」，主持人叫「大慶」，幽默風趣，特別會開黃腔。許多阿嬤阿姨大姐會藉口要買產品，call-in去虧他或讓他虧一下，在互動中笑的花枝亂顫。

這樣的廣播社群，凝聚力非常強，因為主持人跟聽眾已經變成了類似鄰居朋友關係了。大家想一下，敢吃這些不是醫師開出的藥品，基本上都是對主持人有一定的信心後，才敢下手的。電台節目的主持人，就跟網路的版主差不多，不僅很受歡迎，他們講的話也容易被忠實聽眾接納。

線頂時間的另外一個重要組成部份，就是播放歌曲，這些台語電台都歡迎聽眾 call-in來點播。有的電台主持人堅持只點播放台語歌曲，不播放任何華語歌，例如金聲廣播電台16:00-18:00時段，由文芳小姐主持的「愛台灣，你我伊」。但多數的節目是台語華語歌曲都播放，畢竟我們這個年代也是鳳飛飛、包娜娜、謝雷唱華語歌曲的年代。

這些台語電台節目，八九成以上都是播放台語歌曲，有1960年代的陳芬蘭、尤雅，也有最新的喬幼、詹雅雯、上明、蔡義德……。播放的華語歌曲，幾乎都是1980年代以前的老歌，我很少聽過播放1980之後流行的華語歌曲。

但是最近半年來出現一些奇怪現象，我開始在某些節目聽到播放中國的流行歌曲。當然，一開始都是台灣比較熟悉的曲子，例如〈小蘋果〉；但是漸漸的，我開始聽到一些我從來沒有聽過的曲子，有一天我就仔細去聽歌詞，回家查一下是哪裡的歌曲，天啊，竟然是〈坐上火車去拉薩〉，這是哪一個台灣阿公阿嬤會點的歌曲啊？主持人說，這是某個杯杯點的，我完全無法置信。

Photo Credit: 中央社

溫水煮青蛙式的台語電台滲透

多數人以為這些台語電台只是在賣藥而已，但是卻沒有注意到，政治的力量已經開始滲透進去了。今年五月的某晚，鄉土之聲廣播電台的另外一個節目主持人，就在節目談論他跟上海某個電台交流，談及雙方不一樣的地方。他很驚訝上海的電台主持人一天只要做一個小時的廣播，其他時間都在做行政。

我這時候才驚覺，原來中國的鋭實力已經下手到南部這麼一個小小的台語電台了！！

搭配著6月1日韓國瑜在台北宣布競選總統的日子，大慶俱樂部在5月31日的節目，開始公開幫他宣傳。主持人說：現在高雄市政做不通，都是中央政府卡住，所以他必須去選總統，才能把高雄市政做好。韓國瑜是很有才能的人，我們要支持他。

這是台語電台遭受中國鋭實力入侵的活生生案例，跟沈伯洋說的網路社交媒體洗腦，幾乎一樣。先從政治無關的事情開始做，到了選舉，就開始有作用。過去經營一個社群網路至少要兩、三年時間，時間成本很高，若要快速取得一個人氣網站，花大錢是最迅速的手段。

可是現在中國從台語電台來進入基層地方政治，這個方式更快速簡便，只要買通董事會就可以長驅直入來影響台灣的選民。這些廣播節目早就有一批死忠的聽眾，根本不需要特別去經營就可以轉換為政治支持。而更令人恐怖的一點是，我們完全不知道，這樣的黑幕交易是如何進行的，如果台灣政府不去防止這樣的政治入侵，台灣民主政治也就會在這種金權模式中，一點一滴流失走！

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航