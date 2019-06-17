《日本近代文明的發展與生態史觀》書評：溫帶地區，孕育偉大設計的搖籃

文：蔡敦仁（設計研究者）

在設計裡，我們尊崇的是那些令人耳目一新的事物，以及實現創意的設計師們。這種「喜新厭舊」的態度在設計領導的創新來說是一種美德。我們常常忽視設計裡的人文與社會知識，例如設計史等等。因為對設計人來說，即使對設計史再熟悉，也不如練習素描或繪圖軟體等技能的硬知識——畢竟前者聽起來風花雪月，後者才是未來工作的保證。

人文社會領域所能提供設計的不是某種工具論的解答，而是提出問題的能力。設計史雖然無法回答或者是展現所有的設計方案，但對於未來創新的問題來說，確實能提供線索。若問：為什麼「設計」與「創新」能夠成為現代社會與企業非常重要的推力？答案可能非常多樣，並非單一工具或是觀念可以解釋。換個角度來說，如果能對此問題提出完整見解，或者在深入觀察後能提出問題的設計人，背後一定少不了對於當代場景的觀察能力，也就是所謂的軟知識。

透過「設計的生態史觀」看四大帝國的設計與創新

我想了想，前述狀況之所以發生，恐怕肇因於設計的「人類生態系」觀點尚未完全建立，為什麼呢？我們熟知的設計史基本上是以「物件」為主的流派演進——像是十八世紀開始的新古典主義、一次世界大戰前的美術工藝運動、德國包浩斯帶領的現代主義等——卻少了閱讀這些運動背後的脈絡，例如新古典主義與美術工藝運動主要是西歐國家在羅馬帝國之後的思想復辟，包浩斯現代主義則是德國因應第一次世界大戰後的資源短缺所創造出來的無裝飾生活，都不是單一事件，而且居然都發生在西歐國家，不是一件很奇怪的事嗎？

我找來前一年（一九六八年）出版的《文明的生態史觀》（文明の生態史観）拜讀後，才發現這完全不是一種巧合，西歐身處於新興資本國家的環境之中，本來就極為熱衷於資本創造的活動。而設計當然是價值創造的一環。

西歐如此，世界其他地區的設計發展狀態又是如合？我們嘗試透過梅棹忠夫的生態史觀來說明。此說將世界分為兩大區域，第一區域為西歐與日本（請參考圖示，出自《日本近代文明的發展與生態史觀》，遠足文化出版），兩者間則為第二區域。第二區域可劃分成四大集團，第一集團（位置詳見圖示Ⅰ）的中國仍然承載著舊資本主義的權力，但是緊鄰著乾燥地帶的生態，讓這些創新仍集中在沿海城市如上海和深圳，多民族及專制化則讓新科技快速擴散，卻又成為帝國，例如騰訊、阿里巴巴與百度的BAT帝國聯盟，看來和過去的諸侯國家非常相似；又或者AI新科技的導入是以專制國家的權力形成基礎建設，在其他區域非常難以複製。

Photo Credit: 遠足文化

難以複製的不只第一集團，第二集團（位置詳見圖示Ⅱ）的印度世界與東南亞係為多種族與宗教牽引的社會文化，逐漸形成世界創新的另外一股推力。傳統的殖民地資本讓當地的創新在接受國外案例時，逐漸形成在地化的融合，反而少見地區性的創新。第三集團（位置詳見圖示Ⅲ）俄羅斯世界的社會主義資本思考，讓創新文化成為顛覆的力量。為了控制這股反覆出現的現象，網路等新科技變成了特許行業，創新需要受到政府控制。相對的，第四集團（位置詳見圖示Ⅳ）受伊斯蘭文明的宗教影響，創新成了反對派的一把利刃。二○一一年始有埃及革命展開一連串「阿拉伯之春」，背後就是利用臉書或推特等社群媒體（SNS）進行意見集結，最後成為改革的火花。

溫帶地區，孕育偉大設計的搖籃

在上面的四大文明中，設計與創新可能會挑戰既有的權威，因而在某些比較「新文明」的地方才有機會生根。這讓我馬上想到：世界上赫赫有名的設計公司，基本上都位在緯度三十度左右的溫帶地區，同時亦為高度文明的城市。例如倫敦、柏林與阿姆斯特丹等地皆有四季分明的氣候、豐富的天然資源、藝術與文學活動，人們也比較能夠接受新事物——這些都是孕育偉大設計的因素。

還有所謂的新世界美洲大陸，也幾乎都是創新科技的來源地，包括加州矽谷、麻省波士頓、紐約或洛杉磯，皆為科技新創首選。溫帶地區成為人類創新文明發展的先驅，自然是生態性的人類活動所導致，也因為在溫帶地區的成熟環境，讓設計取得「技術、資本、人類行為」三種領域的完整平衡，缺一不可。但是世界上也有許多創新不在溫帶地區，而有另外一種地區性格：衝突地域。

新舊文明衝突，得以實現創新

我們觀察到一些衝突地區，同時也是創新科技的溫床，例如以色列，就是位於十分複雜的新舊文明的交界處。以色列因為軍事衝突的關係，發展了許多科技創新與應用，例如自駕車一定要用到的雷射鏡頭模組，背後的科技提供者即是來自於此。以色列同時也是全世界科技公司密度最高的地區，科學研究人才與市場輸出也十分優異。許多以色列創業家常常提到，新舊文明的觀念衝突反而促進了以色列人對於科技的開放觀念，並非是有個點子就關起門來研發（這在舊文明地區常常聽到）。

如果西方的科技創新代表是以色列的話，東亞的新舊文明衝突之地，會是什麼樣的創新場景？

從文明的生態史觀來看，台灣身處第一集團舊世界文明（中國）、高度資本主義（日本）、多民族主義（東南亞）的交會三角地帶，本身就帶著豐富的歷史文化背景。複雜的殖民地歷史性格也讓台灣傾向開放，並且具有冒險性，積極參與。於是新事物很容易在這東亞小島上發生，像是誰都沒做過的新商業模型（竹科晶圓代工與GOGORO）、新產品（珍珠奶茶與電腦主機板）、新文化（最高的群眾募資金額與新浪潮電影）都是世界級的成功案例。

當然就比較世界史的角度來說，台灣與世界上具有類似交界的區域來看，也只有義大利（東歐、西歐與地中海）的位置能相互比擬。豐富的設計創新（當然不能不提到絕頂美味的義大利料理），也跟台灣身處的生態文脈相當類似。但話說起來，這只是我個人的猜測，沒有機會與梅棹教授談論此觀點，實在很可惜。

梅棹教授的文明生態史觀，在世界發展創新的路程中，提供了創新活動與人類行為歷史之間的關係，也讓我們能夠逆推所謂的設計的生態史觀。設計不再是某種技術性的工藝才能，而是需要思考「地方」與「世界」的比較價值。這也讓我想到一個故事，某天我問一位法國朋友為什麼要來亞洲做電子產品設計？他回答我，如果在法國做產品設計就只能設計香水瓶，要做世界通用的電子產品，只有在亞洲有機會。這不就是一種設計的生態史觀展現？對於設計並非只受個人風格所限，而是假設這個社會能不能夠讓創意展現，是否提供相對應的環境，滋養這些設計創新的幼苗直到長成大樹。

我們已然成為「創新大國」，這是身處的複雜性格所帶給我們的冒險基因。藉由《近代日本的文明發展與生態史觀》一書，讓設計人能夠站在巨人的肩膀上看風景，對未來的創新來說，別有一番意義與價值，我這麼堅信著。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航