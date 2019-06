《論語與算盤》書評：孔子並不反對人們追求富貴，可惜歷代迂儒不察

文:洪維揚(日本歷史作家)

前言

您有多久沒讀《論語》了?

還記得上一次讀《論語》是什麼時候嗎?小學?中學?或是高中?您上一次是在怎樣的情形下讀《論語》呢?為了考試?或是為了湊學分選修和《論語》相關的課目呢?

在八股文取士的時代,身為四書之首的《論語》人人捧在掌心裡呵護著,因為只有熟讀《論語》等四書才能寫出傑出的八股文,才能三元及第、光宗耀祖,落實「書中自有黃金屋」。

進入二十世紀沒多久,鑒於科舉內容已與世界脫節而予以廢除。隨著科舉的廢除,往昔科舉試題來源包括《論語》在內的四書也淪為造成中國科技發展停滯的元兇,從以往人人爭相競讀在一夕之間人人棄如敝屣。

《論語》的封建性

《論語》誠然有其封建成分,歷代最受批評之處莫過於有愚民政策之嫌的「民可使由之,不可使知之。」(泰伯篇)另外還有被視為歧視女性的「唯女子與小人為難養也!近之則不孫,遠之則怨。」(陽貨篇)

被批評具有封建思想的並非只有《論語》,大凡所有經典都有其封建、不合時宜的一面,但那未必是作者的心態所致,而是受到時代的侷限,我們在讀經典時一定要考量到這點。另外必須注意的是,閱讀經典不能僅侷限於字面的意義,還要去思考講出這段話的背景。

「民可使由之,不可使知之。」按字面翻譯為「對於民眾只須告訴他們該怎麼做,而不須讓他們知道為什麼要這麼做。」如果只按字面上來解讀會誤以為孔子贊同愚民政策,但是若從孔子生存的年代來看便能發現當時民眾普遍教育程度不高,無法理解過於深奧的道理,與其讓民眾理解為何要這麼做,不如簡而化之告訴他們該怎麼做。

至於「唯女子與小人為難養也!近之則不孫,遠之則怨。」按字面的解釋為「女子和小人難以伺候對待。過於親近則變得驕縱傲慢,疏遠他們又會招致怨恨。」不過這裡的「女子」並非一般女性,而是指國君的侍妾;國君過於寵幸侍妾多半會發生亂事(如晉國的驪姬之亂),如果疏遠她們又會招來「一入侯門深似海」的怨恨,因此孔子才會說道:「唯女子與小人為難養也!」

澀澤榮一|Photo Credit: Unknown@Wiki Public Domain

澀澤榮一及其《論語與算盤》

日本在江戶時代以朱子學為官學,朱子注解的《四書章句集注》(簡稱《四書集注》)雖不像同時代明清成為科舉的應試科目,卻也是朱子學必讀的教材,而《論語》當然也包括在內。姑且先不論江戶時代,光是明治以來對《論語》的校訂注解至少就有歷史學者津田左右吉、法學者穗積重遠、東洋史學者宮崎市定、貝塚茂樹、甲申事變時的駐朝公使兼漢學者竹添光鴻等人的著作。這些人個個都是著作等身的學者,但若論及著作對於當代及後世的影響,恐怕都不及澀澤榮一的《論語與算盤》。

《論語與算盤》與上述學者的著作最大的不同點在於,澀澤不光只是談《論語》而已,更將《論語》與經商結合在一起,認為孔子並不反對追求富貴,只是要遵循「君子愛財,取之有道」。如同《論語》提到:「富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之;如不可求,從吾所好。」以及「飯疏食,飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣。不義而富且貴,於我如浮雲。」(以上皆出自述而篇)另外還有「富與貴,是人之所欲也,不以其道得之,不處也。貧與賤,是人之所惡也,不以其道得之,不去也。君子去仁,惡乎成名?君子無終食之間違仁,造次必於是,顛沛必於是。」(里仁篇)

從以上三篇來看可知孔子並不反對人們追求富貴,他反對的是追求「不義而富且貴」,即「不以其道得之」的富貴,只要是以正當手段、問心無愧得來的財富,孔子認為是可以接受的。可惜歷代迂儒、腐儒不察,以為孔子要求人民安貧,斷絕追求富貴的念頭,加上歷代統治者為便於統治,採用「重農抑商」政策,使得幾千年來的中國很少有國富民強的狀態。

以朱子學為官方學問的江戶幕府,幾乎也原封不動接受了儒家看待錢財的態度,甚至連幕府也採用「重農抑商」政策,於是四民中的「士」(此指武士,是當時的統治者,部分行為類似於中國的士大夫)也以追求利益為恥。進入明治時代,為「求知識於世界,大振起皇基」,政府廢除身分制度,明令四民平等。武士失去了身分,連同帶刀等一系列的特權也遭到剝奪,除了少數人以維新元勳的身分進入政府任官外,多數皆失去幕府時代固定的俸祿。雖然有一部分選擇經商,但是武士恥於追求利益的習性,使得除五代友厚、岩崎彌太郎、大倉喜八郎等少數人士以外,均落得灰頭土臉的下場。

澀澤榮一並不認為武士從事經商或是追求利益的行為有錯,只要遵守經商的規範即可。當時日本並未制訂武士經商應遵守的規範,澀澤於是率先提出「士魂商才」,所謂的「士魂」代表經商的人不管是否出身武士都要遵守武士的規範:重然諾、講信用、童叟無欺,至於「商才」才是商人本身的務實精神及才幹。澀澤將「士魂」置於「商才」之前,可見他也認為遵守武士的規範比起商人的務實精神及才幹更為重要,欠缺「士魂」的商人必然是不講信用、欺詐、鑽營,只顧追求利潤而傷害他人的奸商。如此一來,必然無法建立商譽,或許在短時間內可以賺取暴利,然而不講信用、沒有商譽的企業不可能永續經營下去,終究會走上倒閉一途。

澀澤提出的「士魂」,與《論語》中孔子對於君子的定義有很多地方出人意料地相似。可以說澀澤心目中的「士魂」幾乎就是孔子推崇備至的君子,兩人的生存年代雖然相差超過兩千年,但是他們心目中理想的道德規範卻幾乎是一致的。

無獨有偶,比《論語與算盤》成書早約十餘年,當時西方也出現一本談論追求利潤是否會與宗教信仰有所衝突的書籍,作者是在社會科學領域名聲十分響亮的馬克思.韋伯(Maximilian Weber),其著作為《新教倫理與資本主義精神》(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism),有興趣的讀者不妨互相對照,或許可以看出極為類似的主張和觀點。

您有多久沒讀《論語》了呢?

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航