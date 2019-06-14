林書豪打不到一分鐘，多倫多暴龍拿下NBA總冠軍創造了多少紀錄？

ＮBA總冠軍賽第6戰今（14）天開打，金州勇士隊在傷了Kevin Durant之後，此戰第三節又傷了Klay Thompson。雖然Draymond Green有11分19籃板13助攻3抄截2阻攻的大三元表現，Stephen Curry被多方夾擊下也拿下21分7助攻，但最後暴龍大軍靠著全隊4人得分超過20分，以114比110在7戰4勝制搶下第4勝，獲得了隊史24年來第一座NBA總冠軍。

連續5年殺入NBA總冠軍賽、並尋求3連霸的金州勇士隊，此戰上半場一度靠著號稱「最會打第六戰」的Thompson 30分（12投8中，包括三分球6投4中，10罰全中）的火燙表現，緊咬住暴龍比分，不過在第三節末膝蓋受傷退場後，隨後宣佈無法回歸。Thompson的經紀人隨後表示他的傷勢為左膝ACL（十字韌帶）撕裂。

勇士此次無法成功三連霸，接下來將面對陣中多名球員的合約考驗，包括阿基里斯腱斷裂的KD確定下一季報銷，同時也是他合約最後一年；Thompson將成為完全自由球員，陣中過去的元老戰將Andre Iguodala和Shaun Livingston先前都一度傳出可能退役，只簽一季短約的Demarcus Cousins更不見得會續約，讓人擔憂「勇士王朝」是否會走入歷史。

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而多倫多暴龍隊不僅奪下隊史首冠，擋下4年3冠的勇士三連霸之路讓NBA改朝換代。第六戰有4名球員得分至少22分，全隊5人得分至少15分以上，團隊似乎更有整體性。

而本季才交易來的前鋒Kawhi Leonard也獲得最後的總冠軍賽FMVP。不過，暴龍接下來馬上要面臨的挑戰就是今夏也成為自由球員Leonard是否留的下來？

以下整理暴龍隊奪冠後創造的幾項紀錄：

1. 第一次美國境外的NBA總冠軍

NBA目前球隊也只有多倫多暴龍隊在美國境外（加拿大），今年也是NBA首次在美國境外舉辦總冠軍賽。5月31日的第一戰收視率出爐後，美國僅有10.1%寫下NBA近10年以來的決賽第一戰收視率新低，但在加拿大最高峰時刻的觀賽人數410萬人寫下了收視紀錄，以加國總人口數3700萬人來說，等於每10人就有1人看了冠軍賽首戰。

2. Leonard季後賽的分紀錄

他在2018-19季的季後賽4輪共獲得732分，排在NBA歷史第三。第二位是LeBron James（748分，2017-18賽季），第一名則是Michael Jordan（759分，1991-92賽季）。

3. Leonard連續兩次擔任三連霸守門員

他在2014年在馬刺隊時守住LBJ、Wade、Bosh的熱火三連霸，本季到了暴龍後又守住KD、KT、Curry、Greenc和小AI的三連霸。

4. Leonard生涯二度拿下FMVP

上一次是在前東家馬刺隊，也就是他在東西區都拿過FMVP，是第三位在不同球隊都獲得此殊榮的球員。在此之前是Kareem Abdul-Jabbar曾在公鹿和湖人都獲得FMVP， LeBron James曾在熱火和騎士都拿過FMVP。

5. 兄弟都拿過總冠軍

陣中的西班牙球員Marc Gasol本季交易來暴龍後拿下總冠軍，也讓Gasol兄弟成為首對NBA冠軍兄弟檔。Paul Gasol在2009、2010年於洛杉機湖人拿到總冠軍。不過另外還有Wright兄弟，哥哥Dorrell Wright於2006在邁阿密熱火拿到總冠軍，弟弟Delon Wright雖然在季中交易至灰熊，季初待過暴龍所以仍有資格拿冠軍戒。

6. 依然達成三連霸的男人

雖然勇士沒有成功三連霸，但之前參與二連霸的隊友Patrick McCaw本季剛好轉戰暴龍，也成了「成功三連霸的男人」。（勇士隊教練Steve Kerr曾在球員時期達到跨隊四連霸，1996芝加哥公牛、1997芝加哥公牛、1998芝加哥公牛、1999聖安多尼奧馬刺）

7. 又一位「菜鳥教練」奪冠

暴龍隊總教練Nick Nurse也成為過去5個賽季以來，第3位奪冠的「菜鳥教練」，在此之前是2015年的Steve Kerr和2016年的Tyronn Lue。再之前，拿到總冠軍的菜鳥教練的僅有1982年的Pat Riley率領湖人奪冠。

8. 首位「有登場」的亞裔球員奪冠

本季才交易來暴龍的台裔球員「豪小子」林書豪（Jeremy Lin）成為首位在總冠軍賽「登場」且最後拿下冠軍的亞裔球員。雖然他在整個系列賽僅第二戰登場約1分鐘（51秒），季後賽4輪下來僅出賽27分鐘。總計他在今年的季後賽上場8場，平均出賽時間3.4分鐘，得到場均1.1分。

過去曾有騎士隊的Jordan Clarkson（美國菲律賓雙重國籍）在總冠軍賽登場但未奪冠，中國球員巴特勒與孫悅也是拿下到冠軍戒指但未登場。

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核稿編輯：楊士範







