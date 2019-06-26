想在社群「曬小孩」？請尊重孩童意願與資訊安全

許多父母喜歡在網路上分享自己孩子的成長點滴、育兒經驗等，兒童福利聯盟提醒，在分享過程中務必要為孩子個人資訊安全把關，以防遭不肖人士非法利用，也要注意孩子的反應，尊重其意願，避免親子衝突。

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社群PO文留心，易使惡意人士非法盜用

兒福盟於2018年末收集超過1200份有效問卷，發覺每10位家長便有8位曾在網錄上分享育兒情況，比例甚高，其中還有3成爸媽在孩子一出生便將其生活張貼於網路上。另外在分享頻率部分，有2成每週分享至少一次，可見此舉已經成為大家習以為常的情形。

家長們利用孩子的動態分享，除了育兒心得紀錄外，也用以未來回顧孩子成長，或是因為與親友分隔兩地，需要藉此讓家人參與孩子成長並保持聯繫；甚至也具有抒發壓力、尋求支援及認同的效果。

對此，兒福聯盟執行秘書黃韻璇提醒，紀錄孩童一生一次的童年固然好，但孩子的資安問題不可忽視。澳洲兒童網路安全專設組織於2015年曾指出，大量戀童癖網站的照片，都是自父母Facebook或Instagram的發布內容竊取而來。

據本次調查發現，20.5％家長曾放過孩子上廁所或洗澡等，露出身體的照片，甚至未掩飾孩子重要部位，此舉恐造成有心人士惡意盜用，影響孩子生活發展。另外，若過度曝光孩子資訊，如姓名、生日、就讀學校等資料，更恐使孩子淪為犯罪份子鎖定的目標。提醒父母，在張貼任何有關孩童的訊息都不可輕忽，要小心留意。

尊重孩童意願，無害快樂分享

黃韻璇執行秘書呼籲，家長可以利用網路平台的「隱私設定功能」來確保孩童資訊的接收者皆是可信任親友，減少危害。此外，若是以「群組」方式作為分享，務必確知成員名單，避免不法份子潛藏其中。

同時，黃執秘也提醒，父母在分享與孩子相關訊息時，可先事先徵求孩童同意，否則若孩子發覺涉及隱私的事宜「被分享」，恐成為衝突點，埋下爭吵因子。有專家建議，4歲起便可跟孩子作理性討論和溝通，而至10歲以上，家長更應盡快跟孩子討論過往曾分享的訊息，共同決定如何因應，方能減少親子衝突，一同使「分享」成為成長的愉快歷程。

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航