以永存世界級景觀為目標的國家公園，最早從何時開始設立？

台灣擁有雄偉青翠的高山、蔚藍壯闊的海洋，以及多樣豐富的人文景觀為世人所稱羨。目前已設立九座國家公園，希望能永存世界級的景觀特色。但國家公園從何時開始設立？就讓我們在國家檔案的引領下，來趟國家公園設立回顧之旅。

世界首座國家公園設立於1872年，位於今日美國懷俄明州的黃石國家公園（Yellowstone National Park）。美國領先全球創設國家公園是為與歐陸豐富的歷史文化景觀相抗，故藉設立國家公園保育自然，以形塑國家意識。此後，美洲及歐陸各國紛紛設立國家公園。大正5年（1916），日本籌劃翌年舉辦的「日本奠都東京五十週年大博覽會」，決定設立國立公園，並以提供民眾休閒為設立宗旨。當時，台灣已完成縱貫鐵路建設，推廣觀光事業，不僅關注國立公園相關議題，也積極構思設置國立公園。

昭和8年（1933），台灣總督府成立國立公園調查委員會，除確立大屯、次高太魯閣及新高阿里山三座國立公園候補地，並討論台東到屏東、高雄以南至鵝鑾鼻的熱帶景觀，是否成立國立公園予以保存。昭和10年（1935）頒布〈國立公園法〉，設立台灣國立公園協會，負責各項研究、推廣工作。昭和12年（1937）12月，台灣總督府正式公告設立三座國立公園，並繪製〈國立公園位置圖〉（圖1）。這三座國立公園在當時整個日本的國立公園中各有代表性：大屯國立公園面積最小，僅9,350公頃；新高阿里山國立公園因有玉山（時稱新高山）之故，地勢最高，面積187,800公頃；次高太魯閣國立公園範圍最廣，面積257,090公頃。隨著太平洋戰爭爆發，國立公園各項工作中止，設於總督府及各州廳的國立公園協會於二戰結束後，陸續解散。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：1937年的〈國立公園位置圖〉

台灣光復初期，政府以接收與復原工作為要務，國家公園的相關推動停滯。至民國（以下同）41年，台灣省風景協會提議制頒國家公園法，並指定陽明、中央及玉山三風景區為國家公園，引發關注。該協會認為設立國家公園，除順應世界潮流，同時可推動觀光產業，賺取外匯。至45年，內政部著手研擬〈國家公園法〉，55年，農業委員會與林務局邀請美國國家公園管理處盧迪博士（Dr George C.Ruhle）來台踏勘，他建議玉山及雪山一帶可設國家公園，而太魯閣一帶沿中橫公路可設國家道路公園。

同年11月，外交部邀請國家公園國際委員會主席哈羅亞教授（Prof Harold J.Coolidge）訪台，他建議我國應儘速訂定〈國家公園法〉。幾經研議後，在美國黃石國家公園設立一百周年的同時，〈國家公園法〉終於在61年公布施行，同時決定籌設「太魯閣國家公園」為首座國家公園。66年，行政院成立國家公園規劃工作小組。然而國家公園的規劃工作卻在此時出現戲劇性轉折，首座國家公園竟不是位於太魯閣而是墾丁。

早在日本統治時期，即有兩位台灣帝國大學教授主張應在墾丁一帶設立國立公園，故知其具成立國家公園的條件。惟在台灣光復後，墾丁一直是以觀光開發為重點，例如墾丁森林遊樂區（圖2）與墾丁風景特定區的設立。長期以來，政府並無在該地區成立國家公園的構想。直至66年9月1日，時任行政院長蔣經國南下視察，有感墾丁風光明媚，卻看到興建中的中國城，該工程沿公路建築一道顯眼且與當地景觀極不協調的紅磚牆，遂表示從事建設也應該顧及天然資源與生態的保護，從恆春、南灣到墾丁、鵝鑾鼻這個地區可依〈國家公園法〉，規劃國家公園，以維護優美的自然景觀。

據此，67年行政院乃展開設立墾丁國家公園的規劃工作，73年墾丁國家公園正式成立，以保育為核心，旨在保存陸地與海洋自然生態的多樣性，以及熱帶原始林景觀。74年起，接續設立玉山國家公園、陽明山國家公園、太魯閣國家公園（圖3）、雪霸國家公園、金門國家公園、海洋國家公園、台江國家公園、以及壽山國家自然公園，從山林到海洋都納入保育的範疇。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：墾丁森林遊樂區一景

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：太魯閣國家公園峽谷景觀

由於台灣國土面積狹小，所以在各個國家公園設置之前，有不少區域已開發為風景區、森林遊樂區，或已進行山林採伐，甚至從事礦業挖採等。因此，在成立國家公園後，如何以保育為前提，兼具觀光、休憩與研究的機能，甚至從事開發活動，是我國國家公園須面對的課題之一。我們所採取的政策較類似日本國立公園，除在土地劃設時可包含私有地外，並允許在區域內從事生產行為，對於既存環境也可從事國立公園目的外之利用，但最根本的核心概念，仍是以美國國家公園所提倡的保育自然生態景觀為依歸。

目前，國家發展委員會檔案管理局及客家委員會客家文化發展中心合辦「與地圖的時空對話—國家檔案地圖中的故事」特展，精選60張地圖，並配合文字、影像檔案，以及相關文物，分別從全球到地方的空間規模進行展示，並出版專書。其中包含1937年繪製的〈國立公園位置圖〉，以及國家公園相關介紹，竭誠歡迎大家蒞臨參觀。

參考資料

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