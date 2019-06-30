故宮國寶遷台之旅：數十萬件珍貴文物當年如何分批遷運來台？

國立故宮博物院（下稱故宮）精選國寶尚未遷運來台前，即因華北局勢動盪而多次流離遷運。民國（以下同）20年九一八事變爆發，為謀文物安全，故宮先將之運至上海後再遷至南京。七七事變發生後，文物疏散後方，分存川黔各地，俟抗戰勝利後再運返南京。37年12月，徐蚌戰事吃緊，南京岌岌可危，故宮常務理事甄選文物精品與善本圖書，分批遷台，前後共歷經三次遷運作業。

37年12月22日，在海軍總司令桂永清協助下，海軍登陸艇中鼎號裝運故宮320箱、中央博物院籌備處（下稱中博籌備處）212箱、中央圖書館（下稱央圖）60箱、中央研究院（下稱中研院）120箱及外交部60箱之文物、圖書與檔案，駛離南京下關碼頭航向基隆，正式展開國寶遷台的旅程。這是第一批運台文物，包含故宮鎮館之寶「毛公鼎」（圖1），以及「莽衡權」等珍貴文物。

Photo Credit: Jason22 @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 圖1：毛公鼎，西周時期，國立故宫博物院館藏

37年12月26日中鼎號抵達基隆，文物卸載後裝入火車直往楊梅，暫存放通運公司倉庫。但倉庫空間不大，難以容納後續遷台文物，加上楊梅氣候多雨潮濕，不適合存放文物，甫經先行人員勘查台中氣候乾燥，乃洽商台灣糖業公司台中糖廠撥借兩棟倉庫貯存文物，並另撥一塊空地修築辦公室及宿舍。

第二批文物遷運，原擬續由海軍協助遷運，然逢戰火軍艦調派不易，轉洽招商局租用海滬輪遷運，在38年1月9日抵達基隆。此次文物包括故宮《四庫全書》及《四庫薈要》，宋元瓷品、銅品等珍貴圖書文物，以及中博籌備處、中研院、央圖與北平圖書館等文物、圖書，共約3484箱，是數量最多的一次（圖2）。第二批文物除中研院歷史語言研究所文物暫存楊梅外，其餘皆運往台中，與第一批文物同存放於台中糖廠倉庫。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：中央博物院籌備處第二批運臺文物清冊

第三批文物遷運工作，原擬再租商船運輸，但京滬情勢緊張，輪船公司忙於軍運調度，再請桂永清協助派遣崑崙號支援。但船艙空間有限，除中博籌備處150箱全部裝載外，故宮及央圖僅能分別裝入972箱及122箱，中博籌備處再加運戰後日本歸還汪兆銘獻贈日皇之翡翠屏風、白玉花瓶、青玉花瓶等4箱文物。故宮及央圖無法上船的700餘箱文物，只能運回南京朝天宮存放。1月30日，崑崙號啟航， 2月22日才抵基隆，是三批文物耗時最久的一次，抵達後隨即裝上火車，轉往台中糖廠倉庫放存。

自37年12月22日至38年2月22日，故宮等六個機關文物分三批從南京運抵台灣，除中研院歷史語言研究所文物暫存楊梅及外交部檔案運往台北交還外交部外，餘皆存於台中糖廠倉庫，總計故宮2972箱、中博籌備處852箱、央圖644箱及北平圖書館18箱，共4886箱。運台文物均為各機關精華，以故宮為例，雖僅是抗日時期南遷文物數量四分之一，其精華如宋代汝窯、清代珐琅彩瓷、清宮善本圖書文獻等幾已全部運台。

38年8月，行政院為適應戰時環境，將故宮、中博籌備處、央圖及北平圖書館、中華教育電影製片廠等單位，暫時合併為國立中央博物圖書院館聯合管理處（簡稱聯管會），由教育部統攝。由於台中糖廠鄰近火車站，為顧及文物安全，聯管會在台中縣霧峰鄉吉峰村北溝山麓興建庫房。文物存入北溝庫房後，兩院共同理事會即通過進行存台文物總清點事宜，箱內文物與清冊相合，毀損極少。

45年12月，故宮文物遷台後，因應國內外要求參觀，於北溝建置陳列室，次年3月開放參觀。惟北溝地處偏僻，交通不便，不利推廣。至54年11月12日，故宮於台北外雙溪建廈復院，中博籌備處納入編制，遷台文物併入典藏。為慶祝國父百歲誕辰，故宮又名「中山博物院」。至此，數十萬件珍貴國寶得以展現世人面前。國家檔案保存珍貴歷史紀錄，歡迎利用國家檔案資訊網查詢，瞭解國寶遷台的歷程。

延伸閱讀

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航