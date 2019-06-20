《52種顏色的歷史冷知識》：為何大阪的歐巴桑這麼喜歡豹紋？

文：山脇惠子

大阪歐巴桑與豹紋的關係

有一天，突然有人委託我從色彩心理的角度，針對傳聞來探討「大阪歐巴桑為什麼喜歡豹紋」，於是我稍微認真思考了一下。

首先，要來看豹紋。不對，先等一下。話說回來，到底有多少人分得清楚豹紋、美洲虎紋和獵豹紋呢？

這裡為各位解說一下，美洲虎（又稱美洲豹）黑色圈圈中間是暗黃色的，上面摻雜了一些黑點；獵豹則是暗黃色的毛皮上只有黑色圓圈。而我們現在要講的豹紋，和美洲虎不一樣的地方在於中間沒有黑點。除此之外，獅子也是「貓科豹屬」的動物，豹本身是一種屬名讓人大感意外，這是因為豹從古代開始分布的地區就很廣，且廣為人知的緣故。或許也是因為這樣，所以人們看到斑點的紋路時，普遍會聯想到豹紋。

古埃及用豹皮象徵國王或神權。希臘神話的英雄身穿毛皮，早期基督教也認為豹會散發香氣受到所有動物喜愛。印度教的溼婆神腰部同時裹著老虎和豹的毛皮，看似大剌剌的只要是猛獸都可以，但其實溼婆神腰部纏的毛皮原本是以虎紋為主流。另外，日本妖怪裡有許多妖怪穿的短褲都是虎紋，如果說動物毛皮所象徵的力量強大與否，取決於動物體型的大小，那麼果然還是使用虎紋比較有利。

關於圖案方面，直線條的虎紋比較男性化，豹紋是由曲線和斑點組成，相較之下則給人比較女性化的印象。豹的身體很柔軟，這一點也會讓人聯想到女性，西洋繪畫用豹象徵女性，而中國也用「花豹」代表年輕美麗又具攻擊性的女性，這個意思大概就像日本所說的「女豹」吧。

毛皮在古代是神或當權者的象徵，因為猛獸擁有超越人類的力量。到了現代，則轉變為高級與奢華的象徵，於

是豹的身形和豹紋的曲線更加給人一種女性化的印象。

好了，現在要來看「大阪的歐巴桑」了。人們普遍對大阪歐巴桑的印象，是「喜歡華麗的東西、說話很直接、急性子、開朗、活潑」（大阪人彼此之間當然有些差異，不可能每個人都一樣）。再來，一定還會再加一句「喜歡豹紋」。不久前甚至還有人指出，大阪的歐巴桑已經覺得豹紋沒什麼特別，所以愈來愈多人開始改成用虎紋或斑馬紋等「野生動物紋」，這也太厲害了吧！

某項調查指出在大阪居住三十年以上的人占了40％，高居全日本第一名，這麼說起來，大阪所發生的現象確實可以說是受到當地背景所影響了。

那麼，「大阪的歐巴桑」真的喜歡華麗的東西嗎？關於關東和關西的顏色區別，最有名的故事就是「源平合戰」（史稱「治承・壽永之亂」）的軍旗顏色。源氏是一支勇猛剛健的武士軍團，使用白色的旗子；而平家則代表愛好風雅的貴族文化，使用紅色的旗子。有學者認為源氏用白色象徵神明，平氏用紅色代表天皇，但無論如何，他們可以說都是選擇和自己「感覺最合」的顏色。另外，也有學者認為因為源氏沒什麼錢，所以單純選擇「不要染色」的做法。

而現代日本的運動會和歌唱大賽，都採用紅色與白色作為參賽雙方的代表色，據說也是源自於源平合戰的軍旗顏色。從源平合戰的軍旗顏色可以看出，古代日本的關東和關西就已經存在著美感的差異，而之後這兩地人民所使用的紫色布匹，更是進一步彰顯出彼此的差別。

「京紫」是一種偏紅的優雅紫色，「江戶紫」則是冷酷的藍紫色。在貴族文化的影響下，關西一直都存在著愛好華麗的文化，就這樣延續到了現代。這一點從服裝產業便可窺見端倪，同一個品牌在關東和關西暢銷的顏色從以前就不一樣。關東人偏愛冷酷而雅致的色調，以深藍色和灰色系最具代表性；關西則偏好溫暖而華麗的色調，以酒紅色與金色最具代表性。有人認為關東與關西之所以有這麼明顯的差異，是因為兩地的氣溫、溼度、日照時間等陽光的性質不同，導致在兩地人民眼裡看起來美麗的顏色也不太一樣，所以就造成兩地喜好上的差異。

對了，日本用來繫奠儀袋的帶子，東京是用「白和黑」的配色，關西則是用「白和黃」的配色，兩地的色彩文化還真的不太一樣呢！

大阪除了喜愛華麗之外，本身也是一座商人的城市，人們原本就對金錢和黃金特別感興趣，加上又受到了豐臣秀吉的影響。

豐臣秀吉熱愛黃金，甚至還穿著黃金做的木屐，於是大阪便形成了一種特有的文化。

當時豐臣秀吉喜愛黃金的風氣，除了影響到豐臣秀吉的家臣之外，還擴及了城裡的居民，人們經常使用金箔裝飾物品，甚至還出現了用金箔裝飾的和服，反映出當地人民對黃金的瘋狂程度。沒錯，大阪人之所以特別喜愛黃金和豪華的事物，可以追溯到本身的歷史背景。

以愛好風雅的貴族文化為基礎，以及豐臣秀吉對黃金的愛好，再加上本身就是一個繁華的商人之都，大阪的歷史大大影響了當地的風氣。尤其江戶時代的大阪更是一個經濟活絡、資本主義蓬勃發展的地區，這裡的人們不需要看上面的臉色，洋溢著自由的氣息，所以人們對於他人主張自己意見與凸顯個人特色事物特別寬容，這些特質使得大阪就算在關西地區當中依然顯得與眾不同。

再來，只要看看大阪商人的格言，就會發現他們擁有「讓客人高興，自己也會高興」的服務精神，這也形成了現在的搞笑文化。「活潑、開朗、可以自由表達自己的意見、喜歡華麗醒目的東西。」喔？ 這全都符合穿著豹紋的大阪歐巴桑形象耶！ 不對，等一下，事情說不定是這樣的。不管在哪個地區，擁有這種性格特質的人往往都會喜歡「（像豹紋這樣）引人注目的華麗物品」，而很多這樣的人在文化與歷史背景的推波助瀾下都來到大阪，所以才形成了「大阪的歐巴桑喜歡豹紋」的傳聞。

說起來，曾經有人問我：「大阪的歐巴桑會不會其實性情很怯弱，只是為了讓自己看起來很強悍，所以才穿豹紋的衣服呢？」

不是的，一般來說，服裝是展現自我的一種方式。人們日常生活中大多只是「喜歡什麼就穿什麼」，要在「無意識間」穿著和自己個性相反的色調與圖案，是很困難的事情。人們需要有某種目的，才會去穿著和自己個性不同的衣服，比方說「基於工作特性必須給別人某種印象」、「今天的我必須強悍一點」。當一個怯弱的人在無意識間想要穿著強悍的顏色時，她會選擇的不是華麗的「攻擊色彩」，而是像盔甲一樣保護自己的「防守色彩」，加強自己防衛的心理。而這個顏色大概會是黑色，畢竟她不需要引人注目，所以不會是豹紋。

採訪者訪問了大阪穿著豹紋的人，詢問她們為什麼要穿豹紋的衣服，得到的答案大多是：「因為很酷。」所以，如果本身心理不夠強韌，不足以對紋路和野獸所具有的強悍形象產生共鳴，那還真是穿不下去呢！ 不過，竟然有這麼多人問我關於大阪歐巴桑的事情，看來大阪歐巴桑果真擁有一種吸引眾人目光的力量耶！

對了，根據某個購物網站的統計，購買最多豹紋商品的地區竟然是埼玉，並不是大阪，這個消息掀起了一陣話題。雖然說這也只是那個購物網站的情況，要是真的全方位認真調查，結果會怎樣就不知道了。

但是，當採訪者實際訪問埼玉縣的居民後，發現幾乎所有埼玉人擁有的豹紋產品都是些小配件，稍微「小露一下」而已，這一點也和大阪不同。話說回來，有名大阪的女性受訪者主張，所謂的豹紋，應該要有豹的臉才稱得上是豹紋。原來如此！ 真是冒犯了。

相關書摘 ▶ 《52種顏色的歷史冷知識》：全世界都畫黃色，為何只有日本小孩畫「紅太陽」？

書籍介紹

本文摘錄自《52種顏色的歷史冷知識：隱藏在顏色背後的慾望與想像》，楓書坊文化出版

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作者：山脇惠子

譯者：邱心柔

52個歷史冷知識，從紅、黃、綠、藍、紫、粉紅到中性色白、黑、灰，以歷史角度＋科學研究，證明大腦對顏色的想像其來有自！

作者身兼諮商心理師、藝術療法師雙重身分，從多方面領域連結色彩與生活，揭示色彩與心理臨床研究的成果。

「穿上粉色的衣服真的會讓人變年輕嗎？」

「紅色可以提升女人味、吸引異性？」

「黃色可以增加財運，個性變積極？」

「戴上紫色飾品，會高貴獨特有創意？」

「藍色可以抑制食慾，讓頭腦冷靜？」

乍聽之下是很有道理的色彩理論，對身體、心理所產生的影響，是「顏色本身的效果」，還是「想像所帶來的效果」呢？

其實這些說法都是從「顏色給人的印象」發展而來，真要說的話是占卜而不是心理學。顏色唯一會對人類心理所產生的影響，就是人們對顏色的想像所引發的「普遍性反應」，這種「普遍性印象」，是由色彩在人類歷史中所扮演的角色慢慢演變而來，現今，我們活在多彩的生活裡，其工藝設計、美術創作、時尚衣著、商品行銷等顏色印象，都是因為我們大腦與祖先們擁有相同的基因和相似的思考模式，還有歷史流變的文化假說，因而演化成對顏色有相似的感受和反應，不相信？看看這52個歷史冷知識就知道。

Photo Credit: 楓書坊文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航