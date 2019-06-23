《業力》：人類的自由意志與宇宙的四大王國

文：斯瓦米・拉瑪（Swami Rama）

業力法則

我們無法在不生想法和不執行行動的狀態下生活，然而在因果織成的網中，這些想法和行動卻會不斷地糾纏著我們。幸而，即便我們無法避免產生行動，仍然可能擺脫業力，擺脫因果的束縛。想要越過宇宙幻相（maya，或音譯為馬雅）與無明之海，到達智慧的遙遠彼岸，我們必須學會善巧無私地執行行動。為了幫助我們到達這個自由之境，研讀業力法則以及它如何影響我們的人生，可以給我們極大的協助。

業力是我們內在完美正義法則的展現，它是宇宙法則在人類小宇宙中的投射，並不包含武斷或懲罰的意味；這是宇宙通用的保證，保證每一個行為的結果最終都會回到其來源。業果可以立即發生，或延後實現，但它們始終無法避免。這即是《聖經》和《薄伽梵歌》的詩頌：「你怎麼栽，就怎麼收穫。」背後隱藏的真理。

認為我們的生命只有一回的想法，是錯誤的。我們誤把自己當成只是有利或不利情境下的產物，這些情境似乎被安排圍繞在我們的周圍。事實上，本我會輪迴轉世到許多的生命體，是為了配合業力的需要。轉世對許多西方人而言是一個奇怪的想法，因為在西方文化和傳統上，這是一個外來陌生的概念。《聖經》裡並沒有提及轉世，而在東方偉大的經典中卻普遍可見。

然而，即便在聖經時代，當時橫跨東方與中東，轉世都被視為理所當然。耶穌基督沒有公開對其尚未準備好的信徒傳授輪迴轉世的概念，是為了避免他們養成宿命論的態度。從古希臘時代開始，有些西方人就已經知道並談論了轉世這個議題。許多的哲學家，例如柏拉圖、黑格爾及叔本華，都接受這個概念。對於柏拉圖而言，轉世是一個重要的形而上學原理，因為根據他的教導，此生所建立起的知識是根基於前世獲得的學習與經驗。

業力的概念導出一個結論，那就是沒有任何一件事情的發生是偶然的。這並不是一種宿命的概念，因為無論發生何事，都是我們先前選擇和行動的結果，也是為了完成個人經驗的必然。我們身上已然發生的事情，是過去行動的實現；未來的一切也同樣會是目前行動的結果。先前行動所創造的業無法被改變，但是，我們有能力決定未來的業。

重生為人，就有改變「業」的機會

轉世為人身，有特別的優越之處。在生為人時，我們被賦予了一定程度的自由意志，能夠將之用於靈性的成長，以克服過去業力的束縛。為了檢視人類的自由意志如何在自然法則中運作，我們必須了解宇宙的四大王國：人類王國、動物王國、植物王國和礦物王國。

人的生命提供了進化到某種命運的機會，命運只由我們自己決定。當我們對行動的成果產生依賴時，我們的命運就轉化成需要更多額外轉世的形式。但是透過無私的行動，我們有機會在此生獲得解脫。動物與人類相反，牠們根據本能去從事行動，因此牠們的生命絕大部分都被自然法則所統御，對自己的生命沒有太多主導權。植物就更被動了，它們擁有更少的本能，但它們確實是活著的生命。（儘管如此，植物卻是相當敏感的，它們甚至可以彼此溝通並經歷情緒。）植物王國受到大自然法則更明顯的牽制，因此植物掌握自己命運的程度又比動物更低。

沒有自主權的極端例子就是礦物王國，這些無生命的泥塊與石頭，完全受制於自然法則，絲毫沒有自我決定的任何機會。相對於其他王國，人類平均能掌握自己生命的五成，開悟的人們則已經能夠完全掌握自己的生命。我們之所以成為現在的模樣和狀態，是因為自己想要成為這樣。實際上，是我們自己贏得了目前的現狀；每一次的轉世都給了我們新的機會，可為未來的靈性發展創造出一個更有利的情境。

重生為人，是獲取經驗的必須條件。獲得經驗後，則可以逐漸擴展到本我意識的全面覺醒，也就是與神合一。透過業力的宇宙法則運作，本我重生於特殊的情境條件，以獲取必要的經驗，並完成前世遺留下來的未完成功課。

看清業力的根本原因

為了了解業力法則以及它如何影響個人，我們可以借用一個舉弓射箭的人為例。那些已經射出的箭，就像是過去的業，我們對它們已經沒有控制能力，它們就是個人目前的命運。我們曾經有能力控制它們，但它們已經決定了我們過去的命運。現前的業已經不在我們的掌握之中，我們能夠控制的，是當下才裝上弓準備要射出的箭。如果我們能夠善巧且無私地射箭，箭就可以射中目標。我們對自己的童年已經沒有控制力，但童年時期的後果卻依然影響著我們。同樣的道理，掌控現今的生活，也具備某些力量去決定我們的未來。透過無私及帶著愛地執行當前的行動，可以在知識之火中燒掉執著，從而創造出理想的未來。從業力法則的觀點上看，我們就不難理解大自然的平等法則與報應法則。

如果我們無法完全脫離行動的業果，至少可以把成果運用在人道上。善巧的園丁把勞力成果奉獻給主人，就克服了他的業力；諂媚逢迎的園丁表面上讚美著主人，卻不願意把成果上繳，這樣的他就會受到束縛。我們處事的方法應該是：我們必須放下行動的成果，停止牽掛著它們，如果我們把時間都放在牽掛和擔憂上，就必須重新再輪迴，把同樣的整個過程再走一遍。

如果我們只看業力的成效，「業」對我們而言就依然是個謎團。我們必須看清業力的根本原因，然後盡力去了解自由意志的本質。這需要我們學習去確實了解，我們在使用「願望」、「想望」、「意願」（will）、「欲望」和「印象」（impression）這些用語時的真正用意。願望總是帶著懷疑的元素；我們不確定自己可以得到願望中的東西。想望包含了一種衝動，背後有著一股強迫感在驅動著。想望是渴望的產物，而渴望的根源藏於名為「印記」的微細印象裡。這些印記是我們從過去帶過來的，是我們過去行動的成果，我們試著占有這些成果而不肯放棄，於是它們成為一種欲望執著，連同我們行動的成果，增強了業力繩索的強度。

學會活在內在世界

據說，真實之貌隱藏於一片金盤內，此金色圓盤乃是一個象徵，象徵生命一切的誘惑，也象徵業繩的微細繩線，也就是心思繩線的交纏層錯。這心思繩線要比第一層的行動繩線更微細，卻更強韌，因為它涉及更多的內在世界，尤其是情緒和情感。

情緒上，我們好像在波濤洶湧的湖中之魚，大部分的回應都是對周遭環境的反應。當我們的身體被愉悅地刺激時，我們很高興，就稱之為愛。當我們受傷了，就稱之為痛或恨。我們不斷被這些外在影響所左右，然後像一條被困在波瀾中的魚一樣激烈地翻滾。

我們必須學會活在內在世界，建立起不受外在力量影響的祥和與寧靜。太過仰賴其他外在世界的生活，會讓這些祥和寧靜難以存續。我們的教育和文化，讓我們沒有時間去沉浸於自己的內在世界，遠離外在的干擾。

食物、睡眠、恐懼和性，是人類情緒的基本決定性因素。所有這些原始衝動，都以不同的方式控制並影響著我們。例如，一個和性有關的夢，可能讓我們感到滿足，但一個與食物有關的夢卻無法滿足我們。這是因為性在心理上有著巨大的影響，而一場夢中的饗宴卻無法真正滋養我們的身體。無論哪一種方式，所有這些外在的影響都會干擾我們的心。

我們對於外在世界的反應覺知，相較於內在世界要敏銳的多，外在世界可以控制我們的生命並阻礙我們的成長，這是如何發生的呢？我們害怕暴露自己，害怕別人知道我們的缺點，因此，我們少有機會去糾正個人的缺陷。我們人格的三分之二是超越自己的覺知與控制之外的；我們雖然與他人共處，卻無法真正彼此認識與友愛，因為我們連認識自己的能力都沒有。相反的，我們藉由愛別人來滿足自己，我們期待別人像一粒核子般，繞著我們周圍舞動，我們看向整個外在世界去尋找滿足，因為我們從未學習去探索個人的真實身分以及真正的需要。

我們認為這整個世界都屬於我們，卻從不承認我們也屬於別人。我們可能和某人分享床鋪，卻是同床異夢。我們很少允許他人進入我們的私人世界，我們雖然渴望有更多的時間留在私人世界中，卻又害怕進入這個世界，經常臨陣脫逃回到他人的陪伴。我們必須學習探索自己的內在世界，並且與他人分享。

假使你深愛某個人，那個人就不可能傷害你；然而，我們似乎無法與摯愛的人們分享內在經驗。我們在自己周圍建起了柵欄，不讓摯愛的人走進來，這些柵欄甚至比我們為了防範陌生人所建立的藩籬，更為牢固。當人們住在一起，他們需要花更長的時間去適應彼此，因為他們暴露了更多的內在生命。一般而言，因為難以確定需要多長的時間來適應，人們往往選擇放棄這段關係，然後嘗試去找尋他們以為更匹配的人。比起尋找未知，一切從頭適應，去嘗試修正那些已經部分了解的，其實更容易、更適切。一個你不認識的惡魔，比一個你熟悉的惡魔，更恐怖。

書籍介紹

本文摘錄自《業力：掙脫心的束縛》，橡實文化出版

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作者：斯瓦米・拉瑪（Swami Rama）

譯者：sujata

透過靜坐，學習控制心的所有面向，

同時在世間實踐無執之道，

就能獲得解脫。

何謂「業」

「業」（Karma，或音譯卡瑪），也就是「實行（doing）與存在（being）的行動」，經常被比喻為由眾多繩線串成的繩索，用以形容自身被困在業繩的綑綁中，被生命的痛苦以及經歷輪迴轉世的必然性所折磨。

業力是我們內在完美正義法則的展現，它是宇宙法則在人類小宇宙中的投射，並不包含武斷或懲罰的意味；這是宇宙通用的保證，保證每一個行為的結果最終都會回到其來源。因此，沒有任何一件事情的發生是偶然的。這並不是一種宿命的概念，因為無論發生何事，都是我們先前選擇和行動的結果，也是為了完成個人經驗的必然。

業繩的繩線，就是行動、想法、欲望，以及深藏於潛意識心中的隱伏人格傾向。在這些構成「業」的各種面向作用下，心一直處於持續被煽動、不斷向外尋求撫慰的狀態，結果讓許多物質、想法、幻想和享樂爭相奪取了人心的注意，於是人們變成了這些東西的奴隸。只要心依然處於這種分心與渙散的狀態，我們就喪失從業力中解脫的希望。

我們身上已然發生的事情，是過去行動的實現；未來的一切也同樣會是目前行動的結果。先前行動所創造的業無法被改變，但是我們有能力決定未來的業。

獲得智慧，從痛苦的束縛中解脫的三個原則

放棄行動的成果。 善巧地履行責任，讓完成責任成為行動的唯一理由。 放下自我享受的欲望。唯有放棄對享受標的物的自私欲求，我們才可能獲得自由。我們必須學習放棄對自私享受的渴求，並開始無私地為了他人執行行動。

為了展示每個人都必須透過研讀自我，來為自己解開束縛，斯瓦米・拉瑪在書中分析了業的架構和心的作用，並說明自我解脫的三個重要的階段。

首先，斯瓦米・拉瑪明確地告訴我們，祈求得到我們各種行動的「結果」或「成果」的那個欲望，就是我們被俘虜為奴的根源。因此，我們必須培育自己練習無執，並為他人福祉供奉出我們行動的成果。無論行動的善惡，都會讓我們形同奴隸般受困；我們必須學習無私地在人間生活。

第二個被揭示的自我開悟必經階段，就是意識心和潛意識心的淨化，淨化那些欲望、念頭以及習性，這些東西有如黑幕遮蔽了我們，使我們無法觸及真理。心被幻象所蒙蔽，只要我們依然把非真誤以為真、把非永恆視為永恆，我們就不可能得到真正的自由。為了幫助求道者可以開始實踐自我淨化和明辨真偽的人生任務，斯瓦米・拉瑪也為我們介紹了瑜伽的技巧。

最後，斯瓦米・拉瑪告訴我們，只有當一個人可以超越心的限制，到達至高的超意識境界，也就是所謂的三摩地，那寧靜之境，一個人才能夠真正證得業力解脫。唯有透過靜坐的練習到達此境後，真理的尋求者才能獲得至上本我的直覺覺知，並且通往自由。那是得以完全無私執行行動的自由，那是真愛的自由。

Photo Credit: 橡實文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航