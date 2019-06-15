專訪黎智英：香港逃犯條例、美中貿易戰，與台灣的未來

文：洪綾襄

壹傳媒集團創辦人黎智英接受《財訊》雙週刊獨家專訪時指出，香港《逃犯條例》修訂（送中條例）發高度爭議，引爆上百萬名港人走上街頭，雖然香港立法會宣布延後《逃犯條例》二讀，但香港政府做了一個很大的監控，現在也無法收拾了；這比雨傘運動更強，大家本來都以為沒有希望了，只能背水一戰。

以下為黎智英訪談重點：

香港《逃犯條例》：年輕人認為反正我都要死了，就跟你拚一拚

《逃犯條例》已經看到老共有決心要「含糊」香港人，因此這個法案不管過不過，大家都看清老共就是要「含糊」香港人。很多人都想移民出去，但年輕人沒有移民的資格，他們只能背水一戰。所以年輕人會選擇去衝撞，就是因為他們對未來沒有選擇，所以這不是容易解決的。

美國這次沒有扮演什麼角色，而是全世界都反對《逃犯條例》，所有香港人反對，大律師、過去的領袖都反對，一百多萬人出來也不理，香港政府不聽，所以市民這麼憤怒。香港年輕人不是看到川普或是理解中共，跟那個沒關係，而是覺得「反正我都要死了，就跟你拚一拚」，所以現在金鐘才全都是年輕人。

這次年輕人都是自發去的，沒有領袖，很難終結整個活動。而且年輕人本來是說要圍立法會圍到下禮拜，所以留守的時間就很難估計，現在是暑假，一拖就可能失控。香港政府也終於感受到嚴重性了，市民對年輕反對者的同情是比較大的，因為他們不是政治性驅動的。

最近很多負面的報告都出來了，很多資金都走了，這其實不只是因為《逃犯條例》，而是人們看到中共決心「含糊」整個香港，把香港整個法治和自由一下子拿走，變成中國的其中一個城市。但你要知道，只要通過這個法律，香港變成中國一個城市，就是新疆了！為什麼？香港在英國一百多年的統治下，我們的價值和直覺已經和國際核心價值一致了，所以對中國的打壓和控制的做法，我們是直覺的想要抗爭，不會那麼容易接受的，未來當然就會變成新疆的穆斯林；香港也會變成向新疆維族一樣的集中營，一定的。

現在差不多有十萬個小孩子圍住立法會，大陸有可能有這樣的小孩子嗎？香港的孩子為什麼敢這樣？因為從英國殖民時期留下的，我們的價值觀和信念，對自由就像空氣一樣的自然。所以香港要是變成中國的其中一個城市，就會像新疆一樣被高壓控制、洗腦，直到我們的直覺都被洗乾淨，變成被它們擺佈的行屍走肉。

談台灣的未來：選郭台銘、韓國瑜這樣的人做總統，台灣人不會死嗎？

壹傳媒集團創辦人黎智英接受《財訊》雙週刊獨家專訪時指出，台灣人一定要選一個兩方面都能平衡的人，郭台銘、韓國瑜肯定不是這樣的人，賴清德太傾向台獨，也會死的。小英做得怎麼樣，過去幾年你們也看到了，台灣人真的要理性一點，要清醒一點，選一個人能夠平衡兩方面的，這真的很重要。

以下為黎智英訪談重點：

共產黨現在讓步，以後也會想別的方法達到他的目的，不會這樣放過你的，所以韓國瑜啊、郭台銘啊，說可以接受一國兩制，郭台銘雖然後來改口，但他的心是這樣。韓國瑜還說「我不知道啊」、「一國兩制論成敗還言之過早」，選這樣的人做總統，台灣人不會死嗎？你們一定要寫，說是我講的！

這麼多年來在中國打壓下，台灣的經濟受壓，日子過得不好，但不等於你要把台灣整個往中國那邊靠攏，國家都不要了。你一定要在經濟繁榮和國家安全中平衡，一定要靠美國作為台灣國家安全的堡壘。美國是全世界最大的經濟體，為什麼你們不跟他建立ＦＴＡ自由貿易協定，這會使得台灣不需要那麼倚賴中國，受到的牽制也比較小，你們一定要選一個兩方面都能平衡的人。郭台銘、韓國瑜肯定不是這樣的人，賴清德太傾向台獨，也會死的。小英做得怎麼樣，過去幾年你們也看到了，台灣人真的要理性一點，要清醒一點，選一個人能夠平衡兩方面的，這真的很重要。

Photo Credit: 財訊

美中貿易戰：我相信冷戰，中國一定輸得很慘

壹傳媒集團創辦人黎智英接受《財訊》雙週刊獨家專訪時指出，習近平不理國際壓力，他說做就做了。貿易戰其實也不是貿易戰了，而是兩個不同核心價值的體制的對峙，這不會因為貿易戰結束就結束，所謂的冷戰，就是兩個不同價值觀的對戰會拖很久；但我相信冷戰，中國一定輸得很慘。

以下為黎智英訪談重點：

這些事情是習近平一個人搞出來的。他上台之前，全世界都和中國合作；但他上任之後，君臨天下，還做了皇帝，整個世界都知道中國變成封建王朝，怎麼可能和他融合？他們都死心了，如果讓中國成為全世界最大的經濟體，我們都死了，一定要在那之前趕快阻擋你。

所以西方國家會在以後10年、20年，用軟實力去制服中共。軟實力是最強大的，中共沒有人權、沒有文明，不可能會有軟實力，沒有人相信你。最近新上任的各國領導人，都趕快把上一任簽署的一帶一路計畫停掉，為什麼？因為中共的核心價值就是錢，利用錢去賄賂腐化那些領袖，讓那些領袖可以接受一帶一路，以為這就叫「中國特色的軟實力」。一帶一路可以迅速順利在全世界建立，就是利用政治的腐敗，但這個世界不是這樣，所以每個新上任的都反中，印尼、巴基斯坦，已經有二十七個國家退出，未來還會有更多國家退出。

從此就可以看出，他們所謂的軟實力，就是金錢賄賂力（money corruption power），這不是國際共識，也不是所謂的軟實力；軟實力是人權、自由，沒有這個做後盾是沒有軟實力

冷戰要靠軟實力，中共沒有軟實力，軟實力是道德的操守、人權那些價值去支持，才有軟實力，中共是沒有的。所以冷戰一打，中共一定會全軍覆沒，所以現在美國也知道這件事，不管是「佔中」，還是這次遊行，美國也有很多報導，他知道如果是打冷戰，一定可以戰勝中共的，中共若要走入冷戰，一定會一敗塗地。

像是5月初中國在最後推翻貿易談判，這是中共的慣例，永遠是到最後才推翻，讓你覺得都花了很多時間，也想要有點成績，拿回一點就算了。但川普不是這樣，一就一、二就二，直接給他硬頂回去，不用什麼尊重他啊。以國家政府的高度，很紳士地跟他談啊，中國不聽的，WTO二十年了，一國兩制二十二年了，你跟他紳士，一定失敗的，川普直接跟他來硬的。

壹傳媒的未來：到最後一天都要做下去，我們沒有選擇的

香港前途風雨飄搖，以香港為基礎的壹傳媒集團創辦人黎智英，接受《財訊》雙週刊獨家專訪時強調：「我不能跳船的，一定要到最後。」

Photo Credit: 財訊

以下為黎智英訪談重點：

我沒有安排啊！《蘋果日報》是代表香港反對派的傳媒，我是反對派傳媒的頭頭，我不能跳船的，一定要到最後，《蘋果日報》也要到最後，這是我對整個社會交代和責任。抓了我們或是報社關起來，真的才沒得做，但到最後一天都要做下去，我們沒有選擇的。

（看手機推播）催淚彈已經出來了，一定更多人反彈，所以我覺得香港是完了（攤手）。幾十年的「東方之珠」要成了「東方之沙」了，沒了。好了，講很多了，我也得回香港去了，我早上才來，沒想到今天會搞這麼大，得趕快回去看看。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航