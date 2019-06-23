《為自己工作的九個步驟》：你是執行長，經營著一家名為「你」的公司

文：凱利．歐柏布納（Kary Oberbrunner）

設計你的服務

你所提供的方案，必須能立即解決問題

你是執行長，經營著一家名為「你」的公司。──切特．史考特（Chet Scott）

我一直等到這一章才探討「設計你的服務」，這是有原因的。在我們談話的這個節骨眼，你可能會問一個非常重要的問題：「離職創業計畫」是為誰設計的？

企業主？獨資經營者？創業企業家？個人企業家？微型企業主？雇主？獨立承包商？員工？流動企業家？我？

我了解這個問題，而且必會提供明確的答案。但首先，讓我們解開這個問題背後的故事。

第一次分享這些內容時，我聽到人們給出了看似合乎邏輯的理由，說他們為什麼不需要「離職創業計畫」：

我的夢想工作仍是繼續擔任員工的角色。

我想要在《財富》全球500大企業工作。

我想在幕後工作，而不是在幕前。

我不想要自己當老闆。

我不想玩技術。

我不需要改變。

這些是很好的理由，只是每一個理由都沒有抓到重點。更糟的是，每一個理由都忽略了你目前活在其中的新世界。

你有權選擇：

活得無知＝無關緊要，加上被錯誤的假象操控

活得覺悟＝密切相關，同時喪失操控權

你的選擇帶來了代價和回報。我已經見識到這些代價和回報，在不同規模和形式（企業、家庭、婚姻、非營利組織、教會、學校、個人）的各式環境中同時演出。身為一個改變和轉化的學生，以下是針對這個主題我最愛引用的兩段話：

在變動的年代，學習者繼承地球，而學到者發現自己完美地準備好面對一個不復存在的世界。──美國作家艾力．賀佛爾（Eric Hoffer）



就算不喜歡改變，你也不會想要變得更無足輕重。──退役美國陸軍參謀總長艾力．新關（Eric Shinseki）將軍

這是你的選擇──無知或開悟。答案會是哪一個呢？

巧妙運用社群媒體打造「你」的品牌

一九九七年美國《快速公司》（Fast Company）商業雜誌八月／九月號出現在報攤架上時，震撼了商業界。那篇文章在當時堪稱是革命性的，敲響了「景觀不斷變化」的警鐘。就連標題〈稱之為「你」的品牌〉（The Brand Called You），也挑戰了當前的思維。

在那篇文章中，作者湯姆．彼得斯（Tom Peters）傳達了某些震憾人心、最精采且最具代表性的精華。許多話今天聽來仍舊真實可靠：

今天要經商買賣，最重要的工作是成為稱之為「你」的品牌的首席市場行銷員。

誰都可以擁有網站。你會回頭再看的網站是你信任的網站。這個品牌是承諾，保證你將會接收到的價值。

當每個人都有電子郵件時⋯⋯你如何決定要先閱讀和回覆誰的訊息？而誰的訊息你會看都不看便送進垃圾筒呢？答案是：個人品牌是關鍵。這是承諾，保證你將會因為花時間閱讀訊息而接收到的價值。

我該怎麼做才能增加非凡、重大、卓越、獨特的價值呢？

我想要因為什麼因素而成名呢？

推廣「你」的品牌時，你所做的一切、以及你選擇不做的一切，都會傳達這個品牌的價值和特點。

增強力量的一大關鍵是，要體認到這個簡單的事實：現今我們生活在一個「專案」世界中。幾乎今日的所有工作都被組織成稱之為「專案」的小小封包。

要成為「我公司」（Me Inc.）的執行長，需要你採取自私的行動—讓自己成長、為自己宣傳，然後讓市場回報你。

不要讓自己成為職業階梯概念的奴隸。要適時地重塑自己。

你是一個品牌。由你負責你的品牌。

人們很容易忘記一九九七年的生活是什麼模樣。而如果你真的忘了，那麼這篇文章便喪失了它的某些預言性。

還記得一九九七年嗎？也許你不斷地活在那個時候，也或許你不是這樣。那是一個沒有Facebook、LinkedIn（領英）或Twitter 的世界。許多人還在聽卡式錄音帶，人人用公共電話撥打電話。

面對現實吧，好好看一看這位風靡一時的作家在文章最後如何撰寫他的個人簡歷：

談到撰寫、演講或思考新的經濟時，湯姆．彼得斯（TJPET@aol.com）是世界一流的品牌。他剛剛發行了一張CD-ROM，「湯姆．彼得斯的職業生存指南」，由霍頓．米夫林互動公司（Houghton Mifflin Interactive）出品。

顯然，一個美國線上（AOL）電子郵件地址和一張CD-ROM，在當時大嚷著要求「先鋒地位」。彼得斯甚至在那篇文章中提到「呼叫器號碼」。（千禧年後的這一代如果想知道彼得斯提到的古老小玩意兒，可能需要Google 一下。）

但不要讓彼得斯最後的簡歷愚弄了你。

彼得斯的三千八百個英文字洋溢著時間旅行的氣味，幾乎就像是他劫持了一艘太空船，飛進未來，在地平線上方窺視，然後潦草地寫下眼中所見。

這篇文章的副標只有一個措辭在今天的市場上是錯誤的（我用粗體字標出）：

大公司了解品牌的重要性。今天在這個個人的時代，你必須是你自己的品牌。



以下是成為「我公司」執行長所需要的條件。

今天，你不再有機會選擇「必須是」你自己的品牌。在數位連結的世界中，無論喜歡與否，你「就是」你自己的品牌。而且託社群媒體之福，你的品牌透過狀態更新、推文和標籤，得以定期宣傳推廣。剩下的唯一問題是：你所傳達的是哪一種品牌？

每一個人都可以在任何地方看到你，尤其是潛在客戶、賣家、合作夥伴、雇主等既得利益者。根據Y世代專家丹．舒貝（Dan Schawbel）的說法：「一項新的調查⋯⋯顯示，九二%的雇主今年正在使用或計畫使用社交網絡招聘員工。」

他刊載在《時代》 雜誌的文章〈招聘人員如何利用社交網絡立即做出聘用決定〉（How Recruiters Use Social Networks to Make Hiring Decisions Now）解釋說：「你的貼文或推文，可能使招聘人員對你產生正面或負面的看法。」在此警告：你的推文可能會毀掉你的機會。

舒貝的思維並不孤單。根據CareerBuilder.com的說法，人資經理正在使用社群媒體評估求職者的個性與人格，這是傳統面試過程無法顧及的。被問及為什麼使用社交網絡進行背景研究時，人資經理的說明如下：

看看求職者是否以專業的方式展現自己（六五%）。

看看求職者是否與公司文化契合（五一%）。

更加了解求職者的資格（四五%）。

看看求職者是否多才多藝（三五%）。

尋找不聘用求職者的理由（一二%）。

社群媒體是一把雙刃劍，極力幫助求職者，同時也大大傷害求職者。聰明的雇主「研究」未來的新雇員，以此作為管理損傷控制的手段。

目前透過社群媒體研究求職者的人資經理，有三分之一表示他們找到了導致資方不聘用某位求職者的資料。那樣的內容繁多，從行為不當的證據，到與資方列出的資格相牴觸的信息：

求職者發布了挑釁或不當的照片、消息（四九%）。

有求職者酗酒或吸毒的詳情（四五%）。

求職者的溝通能力差（三五%）。

求職者說前雇主的壞話（三三%）。

求職者發表了與種族、性別、宗教等相關的歧視性言論（二八%）。

關於資格，求職者撒謊（二二%）。

不是在求職嗎？不妨想一想，因為被錄取，你就免疫了嗎？再深入想想看！《赫芬頓郵報》發表了一篇短文，標題是：「在臉書上被炒魷魚：十三則害人被開除的貼文」（Fired Over Facebook : 13 Posts That Got People CANNED）。臉書上一篇簡單的貼文意味著十三個人不再有工作。

作者解釋了社群媒體的目的，以此作為這篇文章的引言。「臉書的使命是，讓這個世界成為『更加開放且相互連結』的地方。但網站的用戶有時可能有點太過開放，透過臉書社交網站發布圖片、看法、視頻、玩笑，以致讓雇主有機會駐足觀看，也讓員工抒發快感。」《赫芬頓郵報》鼓勵讀者投票，看看讀者們覺得這十三個被免職的實例是處分過當，還是罪有應得。

不當的照片應該被「大斧一揮」，對吧？但《赫芬頓郵報》還發表了一篇相關文章：「在推特上被炒魷魚：十三則害人被開除的推文」（Fired Over Twitter : 13 Tweets That Got People CANNED），揭示了一百四十個人如何發動一場足以將某些員工「永遠」置於尷尬窘境的火焰風暴。

以下是一篇有毒的推文：

思科剛剛給了我一份工作！現在我必須權衡孰輕孰重，是優渥的薪水實用，還是每天通勤到聖荷西同時討厭那份工作。

根據這篇文章所言，「在思科系統（Cisco Systems）經過某次面試後，康娜．萊莉在一則推文中坦承她一定會討厭那份工作，但又超愛『優渥的薪水』。某位思科快訊（Cisco Alert）的通路合作倡導人無意間看到了萊莉的推特帳戶，這時，康娜的命運就被決定了。」

好好想一想，打從湯姆．彼得斯的文章在一九九七年發表以來，時代改變了嗎？就連教宗方濟各似乎也這麼認為，還有他的一千七百萬推特追隨者。

書籍介紹

本文摘錄自《為自己工作的九個步驟：未來職場出路計畫》，橡實文化出版

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作者：凱利．歐柏布納（Kary Oberbrunner）

譯者：星光餘輝

覺得工作困住你的人生嗎？對未來感到焦慮嗎？

在衝動離職之前，你需要先訂定一份「離職創業計畫」

這輩子，我只能做這個工作嗎？

想離職，卻又不知道下一步往哪走？

面對多變的未來職場，唯一不變的出路，就是「為自己工作」，

有方法、有步驟，逐步將「正職工作」轉換成「夢想工作」。

愛去哪兒就去哪兒，想賺多少就賺多少，拿回時間自由，找到人生意義！

今天，就開始規劃你未來的夢想工作吧！

在這變動的時代，我們對工作應有的認知：

即使想相信自己的正職工作安全、可靠、永久，但事實並非如此。

你必須現在就為未來的工作做好準備，而不是以後再擔心這件事。

九個步驟，從現在的「正職工作」走向未來的「夢想工作」

將你的熱情轉變成一場全職演出──現在就開始吧！

【步驟一：設計故事】 在表意識和潛意識裡，你每天告訴自己成千上萬則「關於你的故事」。如何建立正向的、有正確願景的信念？你給自己的大師定位故事，決定了未來將得到的成果。

在表意識和潛意識裡，你每天告訴自己成千上萬則「關於你的故事」。如何建立正向的、有正確願景的信念？你給自己的大師定位故事，決定了未來將得到的成果。 【步驟二：設計空間】 你的大師定位故事需要適合的空間，才能發展茁壯。空間反映出你的價值觀與過往累積的經驗。這包括了網站和社群媒體的虛擬空間，以及實體店面、工作室的物理空間。

你的大師定位故事需要適合的空間，才能發展茁壯。空間反映出你的價值觀與過往累積的經驗。這包括了網站和社群媒體的虛擬空間，以及實體店面、工作室的物理空間。 【步驟三：設計服務】 你所提供的方案，必須能立即解決問題。解決方案不需要複雜。最佳的解決方案必須是可以達成的、真實可信的，並且是以你自己的風格提供服務。

你所提供的方案，必須能立即解決問題。解決方案不需要複雜。最佳的解決方案必須是可以達成的、真實可信的，並且是以你自己的風格提供服務。 【步驟四：創建平台】 如果你想被聽到，就必須先被客戶看見。超讚的產品已不再足夠。你現在還需要一個平台。沒有平台──某樣使你能夠被看見、被聽到的東西，你就沒有一展才華的機會。

如果你想被聽到，就必須先被客戶看見。超讚的產品已不再足夠。你現在還需要一個平台。沒有平台──某樣使你能夠被看見、被聽到的東西，你就沒有一展才華的機會。 【步驟五：創建產品】 活動帶來的是主動收入，產品才能增加被動收入。你的時間、體力是有限的，但產品收益是無限的。想增加被動收入，就要提升產品的影響力。

活動帶來的是主動收入，產品才能增加被動收入。你的時間、體力是有限的，但產品收益是無限的。想增加被動收入，就要提升產品的影響力。 【步驟六：創建活動】 如果還沒有產品，就先行銷再製造。告知並不是銷售。不要一開始就推銷你的產品，反而要先花時間理解潛在客戶的相關需求。當你的產品連結上對方的需求，行銷活動才有意義。

如果還沒有產品，就先行銷再製造。告知並不是銷售。不要一開始就推銷你的產品，反而要先花時間理解潛在客戶的相關需求。當你的產品連結上對方的需求，行銷活動才有意義。 【步驟七：維持社群】 夢想工作者需要的四種隊友：1.粉絲：相信你的人。2.其他的自由工作者：與你合作的人。3.朋友：可以為你背書並說真話的人。4.資助者：願意花金錢或時間投資你的人。

夢想工作者需要的四種隊友：1.粉絲：相信你的人。2.其他的自由工作者：與你合作的人。3.朋友：可以為你背書並說真話的人。4.資助者：願意花金錢或時間投資你的人。 【步驟八：維持清明】 面對創業過程中許多困難又危險的決定，想做出正確判斷必須保持頭腦簡單清醒。當你頭腦清明時，神奇的事會發生。而當你不清明時，沒有人會購買你的服務或產品。

面對創業過程中許多困難又危險的決定，想做出正確判斷必須保持頭腦簡單清醒。當你頭腦清明時，神奇的事會發生。而當你不清明時，沒有人會購買你的服務或產品。 【步驟九：維持信譽】真正的成功開始於信譽，也結束於信譽。你讓人感受到的是什麼樣的頻率？當你運用社群媒體傳達混雜的頻率時，人們會被搞迷糊。一旦人們迷惑不解，你就失去了這些群眾。

Photo Credit: 橡實文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航