【動畫】為什麼刷牙會流血？你知道這件事比你想像更可怕嗎？

一早醒來刷牙又流血了，每次小心翼翼、避免太過用力而導致牙齦出血，但似乎還是免不了流血的意外。現在，你可能正在思考最近一次「刷牙流血」的情況。是因為最近刷牙太用力、常加班、熬夜導致火氣太大；或是牙刷的刷毛太硬早該換了，又刷得太用力傷害了牙齦；還是中醫常說的：「因為腸胃上火，容易導致牙齦紅腫、劇烈牙痛的可能？」

其實這些都不是刷牙會流血的原因，真正的原因你可能從來都沒有想過。

刷牙去除牙菌斑、保護牙齦健康

每天早起刷牙，不只是因為要消除口臭，更重要的是，要把口腔裡的「牙菌斑」刷乾淨。牙菌斑其實就是細菌與糖分或是食物殘渣等，在牙齒上形成的黏稠無色薄膜；它長期堆積在牙齒上便會造成牙齦發炎，成為蛀牙與牙周病的主因。所以睡前刷牙遠比早起刷牙，來得重要許多。

但你知道嗎？「刷牙流血」其實就是因為牙菌斑堆積所引起，長時間累積的話，牙菌斑會形成牙結石，導致牙齦浮腫，之後會開始慢慢向下滲透，造成在刷牙時牙齦出血的狀況。根據 國民健康署 調查，國內多達9成的人有牙齦問題，但一般人卻不知道，其實擁有健康的牙齦，才不會在刷牙時刷出血來。

多數人容易忽略刷牙流血的問題，認為只要不痛就代表沒有問題，但其實只要一不注意，牙菌斑堆積的情況可能就會愈來愈嚴重，導致產生口臭、牙齦退縮、牙床鬆動等狀況，最後甚至可能會掉牙，小小的牙菌斑問題可不能忽視。

Photo Credit: TNL Brand Studio

養成潔牙好習慣、牙齦護理很重要

健康的牙齦會呈現淡粉紅色，且質地緊實、表面有格紋、邊緣銳利等，並藉由直接深入牙骨質的結締纖維與牙齒緊密貼合，讓細菌無處躲藏，在刷牙時或以探針檢查時通常都不會出血。若是堆積在牙齒的牙菌斑增加、引起發炎，將會造成牙齦炎，而未治療的牙齦炎，通常會使結締組織一起喪失，導致牙齒脫落等危險。

想要擁有一口好牙，非常不容易。除了平常要養成良好的潔牙習慣，飯後、睡前、起床刷牙，還有每半年定期看牙醫進行口腔檢查與清潔之外，更要選用專業的牙齦護理牙膏。每餐飯後口腔內的食物殘渣易與口內細菌結合，容易滋生牙菌斑，建議掌握餐後30分鐘內完成潔牙，並搭配專業牙齦護理牙膏，達到預防牙齦流血等問題#。

那麼，到底該如何選用牙膏，才能幫助預防牙齦流血等問題#呢？

Photo Credit: TNL Brand Studio

牙周適專業牙齦護理牙膏，四倍更有效去除牙菌斑**

專業的牙齦護理牙膏，除了要能清除牙菌斑、減少牙齦流血、味道清新之外，最好要能富含獨特配方的「礦物鹽」。礦物鹽因為分子特別小，能滲透牙菌斑內部並瓦解牙菌斑組織，比一般含氟牙膏四倍更有效去除牙菌斑**。另外，礦物鹽的低磨耗性，也能減少琺瑯質磨損、牙齦流血等發生機率。

牙周適牙齦護理牙膏，擁有高達67%的礦物鹽成份，不含抗菌成份可強化清除牙菌斑，特別是在難以清潔到的溝槽部位，運用細緻的礦物鹽微粒穿透牙菌斑層，以物理性方式瓦解牙菌斑。牙周適是牙醫第一推薦的品牌*，刷牙流血只要改用牙周適，及早幫助預防牙齦流血等問題，讓您擁有更健康的牙齒和牙齦。

有牙齦流血問題就找專業牙齦護理牙膏——牙周適

若有任何牙周適產品問題請洽消費者專線: 0800-212259

**GSK Study RH02434，相較一般單純含氟牙膏可清除4倍更多牙菌斑，配合專業洗牙後且每天兩次正確刷牙習慣。

*根據2017年12月～2018年1月GfK市場調查報告。

#每日刷牙兩次，並配合正確刷牙習慣。如有任何牙齦問題，請諮詢牙醫師。

CHTW/CHPAD/0016/19