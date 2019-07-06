《不連續殺人事件》導讀：「無賴派」坂口安吾寫出「過剩的遊戲美學」

文：陳國偉（國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所副教授、台灣人文學社理事長。著有研究專書《越境與譯徑：當代台灣推理小說的身體翻譯與跨國生成》（聯合文學）、《類型風景：戰後台灣大眾文學》（國立台灣文學館），並執行多個有關台灣與亞洲大眾文學與推理小說發展的學術研究計畫）

導讀坂口安吾《不連續殺人事件》：過剩的遊戲美學

曾經日本有過一個純文學與推理文學界線不那麼分明，推理小說作為一個新興的文學形式，因此吸引了大量創作者投入的黃金時期。在那個時候，推理小說剛從歐美傳入日本不久，還在摸索在地化的路徑，屬於日本自身的書寫形式尚未確立，所以眾聲喧嘩，推理小說的邊界也曖昧不明，許多懸疑、恐怖，甚至奇情的作品，都掛著當時通行的「偵探小說」一詞，風行於世。而包括夏目漱石、森鷗外、谷崎潤一郎、志賀直哉、芥川龍之介、太宰治、川端康成等後來被譽為文豪的純文學作家，也都試著創作他們心目中的偵探小說 [1]。

當然，在此同時，許多作家與評論家試圖「正本清源」，提倡回到以愛倫坡、柯南道爾「福爾摩斯探案」為代表的，講究理性邏輯的解謎式作品，並將其確立為具「正宗」意涵的「本格」，而在創作與論述的層面，江戶川亂步和甲賀三郎都作出了重要的貢獻。然而，即便如此，在一九三○到一九四○年代的日本推理文學場域中，本格推理其實還是居於劣勢。隨著二次世界大戰的白熱化，推理小說因為起源於歐美被定位為「敵性文學」遭到查禁，本格推理更失去了深化的機會，直到二戰後才又重新擁有復甦的機會。

因此，在推理這個類型試圖在日本文壇中重新建立的同時，戰前推理文學和純文學的曖昧，也延續到戰後的推理文壇，文豪們繼續馳騁著他們對於推理類型的想像，或暴走。

而坂口安吾，正是其中一個名字。

在日本文學史上，他與太宰治因為「無賴派」而聞名，成為戰後日本文學的一個「異數」。其實在推理文學史上，他的定位也相當巧合地有著相似性，雖然他一心想要往歐美古典推理的典範靠攏，但在作品的世界觀中，仍是無法扼抑地表達著「無賴派」的「反秩序以追求自由解放」的文學理念。

這點從他一九四七年九月開始在《日本小說》雜誌上連載，一九四八年十二月出版的《不連續殺人事件》中就展露無遺。故事以詩人歌川一馬收到了跟繼母忌日有關的恐嚇信，因此邀請小說家矢代寸兵前往位處深山、交通不便的歌川家避暑開始，然而一馬的邀請其實別有所圖，原因在於矢代的妻子京子，原本是一馬父親歌川多門的妾，並與多門的私生女加代子交好，與彩華新婚未久的一馬，卻長期迷戀著同父異母的妹妹加代子，因此希望京子能給予寬慰。然而就在矢代即將啟程之際，卻又收到一馬的來信委託，希望力邀巨勢博士同行，但等到矢代一行人抵達之後，才發現許多一馬未打算邀請的賓客竟紛紛到來，而且彼此之間都有複雜的情感與肉體關係，這才知曉原來以歌川家專屬信紙所寫的信，內容已被不知名人士更動，而在忌日即將到來的犯罪，正在暗中蠢蠢欲動。

這樣的故事架構與設定，其實不難想到坂口安吾最喜愛的作家，英國的謀殺天后阿嘉莎・克莉絲蒂。他可說是藝高人膽大地在這部處女作中，就試圖以長篇的架構，來挑戰大家族複雜人際關係背景的故事形式，並且創造出有如克莉絲蒂筆下名偵探白羅那樣，以所謂的「心理足跡」來進行推理的系列偵探巨勢博士。更不用說後來接二連三出現的殺人事件，複雜的房間平面圖與密室，動輒被懷疑與下藥或下毒有關，以及最後導向符合理性邏輯的推理與解謎，都看得出克莉絲蒂對他的深刻影響。

然而，也許正是因為坂口安吾太想實踐出本格推理的「理想形狀」，反而讓他的推理世界有著太過飽滿的色彩，充斥著「過剩的美學」：過於飽滿的動機、人物關係、說明、角色配置、毒殺、絞死、不在場證明、平面圖，不但每出現一個死者，坂口安吾便利用連載的形式，向讀者下一次挑戰書，甚至直接點名江戶川亂步與木木高太郎。江戶川亂步曾在《不連續殺人事件》的評論中，指出坂口安吾是「偵探小說的遊戲論者」 [2]，顯然對於坂口安吾而言，唯有這些推理小說中該有的「零件」都到齊，甚至不少還有「備料」，這樣支撐「本格」的推理敘事秩序才夠穩固，才能達到推理小說所需要的智性遊戲規模。

當然，從日本推理小說的歷史背景來看，坂口安吾在戰後會進行這樣的書寫不是不能理解。北海道大學的押野武志教授便認為，在戰前跟二戰期間，坂口安吾是無法書寫本格推理的，主因在於當時日本是國家權力高漲的時代，只靠自白就可進行司法起訴，執法機關與相關制度並不重視物證。而到了戰後，日本制定了立基於民主主義的新憲法，開始進入民主社會的階段，具備了歐美推理評論家與史學家海克拉夫（Howard Haycraft）所提出的民主作為推理小說的社會前提時，推理小說作為邏輯的智性遊戲才擁有了成立的現實條件，而坂口安吾便是以這樣的推理小說觀寫出了《不連續殺人事件》 [3]。

即便如此，坂口安吾的純文學血緣，仍然深刻地烙印在他的推理小說之中，在《不連續殺人事件》裡，克莉絲蒂作品中所殘留的哥德小說基因，縈繞著大家族的各種傳聞與瘋狂，意外地與無賴派為追求主體自由的救贖對人性刻意的縱情與墮落，產生了微妙的合流，並且影響了他對角色的人性塑造，以及動機所具備的心理足跡。

《不連續殺人事件》中的許多角色之間，都具有強烈的情感與愛恨情仇，但這與一般本格推理小說中角色的符號性有所差異。在一般本格推理中，作者對於不同角色通常會傾向於進行性格與動機的分配，好讓角色的刻板性能夠製造差異。也許有部分角色為了造成故事謎團的複雜性，以及保持案件能夠繼續發生的延展性，會有相似或重疊之處，然而為了在最後能夠建立真凶的合理性，以及揭露真相時可能的意外性，基本上不會有太多角色被賦予相似的性格或形象，也就是符號性的區隔。

但在《不連續殺人事件》裡，大部分的女性都被投射各種情色慾望的奇觀目光，幾乎是無差別的，而男性角色也都彷彿是從未離開思春期的動物，對一個或多個女性有著淫思慾想，甚至他們之間已經有著複雜的肉體關係。因此對於坂口安吾而言，雖然他試圖在不同角色的目光之間，塑造出角色在形象或特徵上的差異，然而在人性甚至是動物性的本能層面，這些角色在他的筆下其實有著高度的普同性，無論是他們的行動或結局，往往與此脫離不了關係。在這一點上，坂口安吾顯然是秉持著無賴派的風格，試圖描繪出他所認知的人性世界。是故，這些角色的刻板不是因為他們只是推理小說的工具人，敘事與推理程序是透過他們代表的符號性意義來運作；相反的，他們是有血有肉的人，但在這個只能墮落的世界中，他們只能依照自己的動物性本能浮沉，以情慾驅力爭取主體的自由，但投射出來的愛慾情仇，恰好很能符合推理小說所需要的複雜人際關係。

也因此，雖然《不連續殺人事件》在出版不久，便獲得了日本推理作家協會獎的前身「第二屆偵探作家俱樂部獎」，然而相較於同時期連續以《蝴蝶殺人事件》（一九四六）、《本陣殺人事件》（一九四六）、《獄門島》（一九四七）在戰後復出被譽為重振戰後本格推理的橫溝正史，在日本推理文學史上的評價就有顯著的落差。雖然兩者都是涉及了日本地方鄉野的封建社群，坂口安吾與橫溝正史仍然有本質上的差異。橫溝正史的鄉土封建有著強烈的在地性，透過地方傳說與大家族陰暗面的緊密連結，提供了批判的可能。《不連續殺人事件》中令人喟嘆的墮落人性風景，因設定在「藝文界」這樣的菁英小眾，而有著高度的現實性，但坂口安吾的歌川家終究與在地是脫離的，所有的鄉野都只是符號性的意義，只是為了完成「暴風雨山莊」這種推理小說的既有子類型敘事形式而存在。

我們可以這麼說，坂口安吾以一種「過剩的美學」，表達了他對推理小說的狂熱與想像，這正充分展現了戰後初期日本推理小說，在古典本格形式與文學性中擺盪的時代象徵。他最大的意義，在於延續了戰前純文學與推理文學密切互動的傳統，並試圖在本格推理的敘事秩序與文學性的人性解放中找到新的出路，這樣的企圖在文學場域與類型區分得非常清楚的今日，已不容易見到，而《不連續殺人事件》可說是那樣的時代轉折點上，才會出現的產物。這也可說是坂口安吾，對日本推理小說史的「另類」貢獻吧。

註釋

[1] 詳情可以參考同樣由獨步文化出版、曲辰編選的《文豪偵探》。

[2] 江戸川乱歩，〈附「不連續殺人事件」を評す〉，《幻影城》（東京：双葉文庫，一九九五），頁二六四。

[3] 押野武志〈〈一九四五～六五年〉：〈戦後文学〉としてのミステリ〉，押野武志、谷口基、横濱雄二、諸岡卓真編著《日本探偵小説を知る 一五○年の愉楽》（札幌：北海道大学出版会，二○一八），頁四十五。

書籍介紹

本文摘錄自《不連續殺人事件（全新譯本・專文導讀）》，獨步文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：坂口安吾（Sakaguchi Ango）

譯者：詹慕如

以《墮落論》聞名

「無賴派」文學大師──坂口安吾，

生涯唯一的長篇推理小說！

「提供知性的娛樂，送給各位在這枯燥乏味的世界中，幾天、幾小時開心的遊戲，用天真的喜悅撫平嚴肅面孔上的皺紋，就是我微小的心願。」──坂口安吾

【故事介紹】

我要為這部推理小說提供懸賞。

我保證，一切事實都揭露在讀者眼前。

擔任偵探的巨勢博士，絕對無法靠讀者不知情的證據找出犯人。

──坂口安吾〈致讀者的挑戰書〉

戰爭結束不久的夏天，日本數一數二的財閥──歌川多門，收到奇妙的恐嚇信。而後，身為小說家的「我」接到多門之子的邀請函，寫著「可怕的罪行即將展開，務必大駕光臨」，於是忐忑前往赴約。

不料抵達後，「我」發現賓客雲集，學者、詩人、作家、畫家、醫生、演員等，多達二十餘人聚集在山中別墅。除了歌川一族荒謬的不倫關係，訪客之間也都有剪不斷、理還亂的愛恨情仇，密密織就一張透明的巨大蛛網。在詭譎的氣氛下，終於爆發了慘劇。儘管警方進駐，仍被幕後黑手耍得團團轉，導致八人殞命，歌川家滅亡……

明明是連續殺人命案，卻看不出一貫的動機，也無法預測下次可能遇害的對象。面對不賣弄小聰明，甚至不將現場偽裝成密室，謹慎不留下任何線索的天才型罪犯，偵探「巨勢博士」該怎麼看透凶嫌的「心理足跡」，撥開重重迷霧揭示真相？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航