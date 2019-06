秋行軍蟲已「遍布全台」：不只到處是幼蟲，馬祖也捕獲了成蟲

從10日起確定在苗栗飛牛牧場出現第一起秋行軍蟲案例,農業害蟲的災害在台灣呈現「天女散花」,今(14)日應變小組在記者會中表示,截至目前民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定已達39件,幾乎遍布全台,馬祖福澳港也發現「成蟲」。如果不能再僅剩1週多的幼蟲期儘速殲滅,以後就要與之共存了。

農委會副主委陳駿季日前表示,秋行軍蟲(Fall armyworm,FAW)最早分布於美洲與非洲,於2019年1月開始進入中國,短短6個月已經蔓延到18個省份,主要分布在西南部,台灣之前抓到的都是幼蟲,證明是第一代的秋行軍蟲。

行院院長蘇貞昌也指出,秋行軍蟲是聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)」全球預警的重要農業害蟲,遷移擴散能力相當強,足以侵害全國45%的經濟作物(玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等),造成重大農業損失。

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今天在記者會中,農委會防檢局長馮海東說明,迄今確診幼蟲39例,包含台灣本島及金門家戶後院的2例在內,都是在作物上發現,有危害農業生產之虞。合計通報及確診案件分布,因為是天女散花式分布,幾乎遍布全台,初判仍是西南氣流帶來,台灣本島除了高雄市、屏東縣、南投縣,都已有幼蟲,外島目前只剩蘭嶼、綠島還沒通報發現蟲體。

Photo credit: 行政院農業委員會

另外,防檢局於邊境港站佈設在馬祖福澳港及澎湖馬公港的偵察點亦各誘集到成蟲,其中,馬祖福澳港發現的4隻成蟲經鑑定確認是秋行軍蟲,澎湖馬公港誘集到的成蟲則尚在鑑定中。但是這兩個外島都不是在作物上發現,將強化運輸管理的防疫監控,包括加強來自疫區寄主產品、貨櫃及載運工具檢查、於機場、港口及貨櫃場定期巡查等工作。

農委會副主委陳駿季強調,迄今全台不論是幼蟲,或是外島發現的成蟲,都還是未經在地繁衍的第一代,因此要強化防疫,把握僅剩1週多的幼蟲期(秋行軍蟲從幼蟲長至成蟲只需7至10天)儘速殲滅,否則以後就要有心理準備,要與之共存。

發現秋行軍蟲該如何處理?

疑似發生秋行軍蟲的田區,會立刻執行封鎖任務。目前通報形態鑑定符合共39個個案,經劃定疫區之農地將拉出封鎖線,進行移動管制,並依天候及地形條件採用現地「焚燒」或以3公尺深洞「掩埋」燻蒸等方式銷燬,並進行全區噴灑殺蟲劑,處理後之農田,都需加掛性費洛蒙誘集器,等3個月後無蟲跡後,始得耕作,也會發給2筆補償,第1筆是依評定價格補償農民被剷除的作物,第2筆是不能種植的期間補償農民每公頃4.5萬元的休耕給付。

此外,農委會也祭出獎勵,如果在農田看到,經鑑別確定為秋行軍蟲,通報一隻將獎勵通報者1萬元。也可透過「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」臉書或防檢局LINE@回傳照片,也可以下載「農作物天然災害即時回報app」,機關單位選擇「農委會」並輸入密碼「0000」,即可利用系統快速拍照上傳。(通報獎勵要點|防檢局專線0800-039-131)

目前本島僅發現幼蟲,還屬於「第一階段」,鼓勵民眾積極通報疑似案例,確定者立刻落實現地銷毀機制;不過成蟲一晚可飛行100公里,一生可飛行1000公里,一旦確認秋行軍成蟲入侵本島,就會進入「第二階段」,採取強制噴藥政策;而若噴藥無法控制,就會轉為「第三階段」,以「自主管理」拉長防疫戰線。

Photo credit: 農委會

秋行軍蟲出現的「高風險區」在哪?

農委會副主委陳駿季指出,有的田前期種玉米、後期種植綠肥,而前期的玉米粒可能掉到土裡長出植株,這類耕作又較粗放,是秋行軍蟲出現的高風險區。

還有就是「不用農藥的有機田」,陳駿季提到,因為一旦本島也發現成蟲,不只是幼蟲,就不再只是焚化掩埋,也要噴藥,不然成蟲會飛到鄰田擴散,而有機農會擔心因此被撤銷有機資格,為此已依據《有機農業促進法》授權的子法新增規定,讓有機農用藥前通報專責單位監控,因為相關用藥不會殘留很久,去認無虞後即可恢復有機資格,讓農民不擔心、配合用藥防疫。

農糧署也說明,這次為了秋行軍蟲防治所使用的氰氮化鈣(烏肥)為化學肥料產品,非有機農業允用資材,但因配合防疫需要則可適用上開規定辦理。

