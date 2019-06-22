《完全犯罪》小說選摘：動機？是對女人移情別戀的嫉妒

文：福永武彥

二之三 不可能犯罪

這是個典型的春季溫暖夜晚，但安原清在漆黑的房間裡，坐在椅子上一動不動地等待著，寒意仍悄悄自腳邊爬了上來，令他膝頭顫抖。他面對三樓的樓梯口，椅子斜擺在房間入口，不時看手表確定時間。整幢屋子一片寂靜，隔壁房間的叔叔也沒有半點動靜。敵人會來自何方？玄關和後門都鎖起來了，每一道窗戶也都檢查過了，但即使這麼想，依舊全身毛骨悚然。只要使用忍者祕術，就算是屋內，也可以自由侵入。印度也有古老的魔術。既然恐嚇信是用英文寫的，歹徒一定是頭戴白頭巾的印度人。也許他會飄浮在半空中，像一陣輕煙般自窗戶侵入。

清回望圓窗。除了門以外，圓窗是房間唯一的入口。沒問題，窗戶左邊的插銷確實鎖上了。屋中沒有任何聲響。手表指著十點半。清認為敵人不會這麼早現身，一定會等到眾人都睏倦萬分的近黎明時分才動手。時間緩慢地過去。

忽然間，他感覺到異常，是異於先前的感覺。但樓梯口明晃晃地亮著燈，沒有人上樓來的樣子。清站了起來，左右張望，發現是哪裡不對勁了。房間裡幽幽地亮了起來。他轉頭看窗戶，玻璃窗外，庭院角落有疑似火堆的紅色火焰正燃燒著，就是那火光幽幽地照亮了房間。那是什麼？清走到窗邊，把鼻子貼在玻璃上。

這是個星月無光的暗夜，遠方零星有燈火閃爍，但庭院的火光與那些燈光截然不同。怎麼會有人在這種時間生火？啊，是打算製造火災嗎？然後再趁亂入侵。但以這樣而言，距離未免太遠，而且火勢並不大。清這麼想，稍稍放下心來，又回到原先的椅子坐下，看看手表：十一點五分。

就在這時，他聽見隔壁叔叔的房間傳出重物「砰」地倒下的聲音。怎麼回事？他嚇了一跳，跑出走廊。沒有人。他在隔壁房間前小聲呼喚：

「叔叔？叔叔？」

沒有回應。他抓住門把，但門內上了鎖。清尖叫起來，大聲呼喊各人的名字，「別府先生！嬸嬸！」然後將門把亂轉一通。第一個趕到的是別府，片刻之後，一臉蒼白的弓子夫人跑了過來。

「門打不開！」清哭喊著。

「好，我來破門。」

「等一下。」夫人制止，「媽那裡應該有鑰匙。清，你去拿。」

清連滾帶爬地跑下一樓，急著敲門，進了老奶奶的房間。

「不得了了！叔叔好像出事了。聽說奶奶這裡有房間的鑰匙？」

老奶奶坐在床上，手裡拿著棒針正在打毛線，聞言頓時臉色大變。

「全家的鑰匙都在那個櫃子的右邊抽屜。喏，快拿鑰匙過去，我等會兒就過去。」

清手裡嘩啦啦地搖晃著鑰匙串，一口氣直奔三樓。夫人和別府在樓梯平台處焦急萬分地等著。

一打開房門，走廊的燈光便照亮了陰暗的船艙內部。每個人都看見倒在地上的雁金。別府立刻打開垂掛在天花板上的吊燈。

雁金腳對著圓窗，身體扭曲，已經斃命。即使蹲下來檢查，也顯然沒有呼吸了。他的右手緊握著一條鮮紅色的長繩，多餘的繩索盤在地上。

「不可以摸。他是被勒死的。」別府伸手喊道。

別府站了起來，喃喃自語，「可是……」接著一臉蒼白，匆忙環顧室內，但裡頭只有驚嚇得說不出話來的少年，以及隨時都像要昏倒的夫人而已。他走近半開的圓窗，但任誰來看，都明白兇手不可能從那裡逃脫。

「難以置信……」別府喃喃說道。

二之四 坂田刑警的調查

轄區警察署接到電話報案，馬上派出經驗老到的坂田刑警和小島刑警前往雁金邸，而警視廳則有鑑識課人員火速趕來。隔天午後，坂田刑警出示以下的筆記，與偵查主任討論善後之道。

一、死因顯然是勒斃。死亡推定時間是晚上十一點左右。後腦有挫傷，可能是被平面的板子毆擊，或是倒地時自己撞到地板所致。

二、死者腳朝半開的圓窗，左半身朝下橫躺，身體扭曲。

三、死者手中抓著長約四公尺的紅色和服腰繩狀物體。中間打結，形成繩套，顯然很適合拿來絞殺，但繩索並未纏繞在屍體脖子上。怎麼看都不可能是死者被勒斃之後，再自行用右手取下繩子。

四、門從內側上了鎖。鑰匙在屍體的褲袋裡。

五、房間的備份鑰匙都收在一樓的雁金梅子老夫人房間的櫃子小抽屜裡。案子剛發生後，弓子夫人想起這件事，取來備份鑰匙開了門。

六、被害人房間有個圓窗，大小至多足以讓成年男子伸出頭和一隻手（少年安原的話，或許可以探出全身—待確定）。此外，此窗的玻璃是往內側右邊拉開，案發當時呈半開狀態。

七、屍體腳邊掉落著一把約一尺長的銀製拆信刀。

八、室內很整齊，沒有失竊的跡象。

九、室內沒有除了被害人以外明顯的指紋。拆信刀的刀柄因為有花紋，無法驗出指紋。

十、發現屍體的三個人，分別為弓子夫人、別府正夫（社長祕書）、安原清（寄宿的中學生）。

十一、建築物周圍的腳印，別府正夫的鞋印特別明顯。據稱是本人在當晚九點半巡視屋外時所留下的。

十二、庭院角落有生火的痕跡。餘燼檢驗出英文報紙和汽油。附近也有許多腳印（調查中）。

十三、小倉庫後方有梯子。梯子的高度可爬上二樓臥室。

十四、從環境來看，不可能沿著牆壁爬上三樓。

十五、被害人房間正上方的屋頂有方形的磚造煙囪（煙囪通往一樓餐廳的暖爐，穿過二樓臥室的牆壁，及三樓被害人房間的牆壁）。但煙囪附近並沒有人攀爬過的痕跡。

「目前大概就這樣吧。」坂田刑警語帶失望地說。

「是偵探小說裡常見的密室嗎？」長山主任諷刺地說，「首先是那道門，門鎖確實嗎？」

「我們徹底調查過了，但不可能從鉸鏈把門拆掉，或用繩索之類的機關從外側上鎖。鉸鏈和門鎖都找不到動手腳的跡證，而且鑰匙就在被害人的口袋裡。」

「可是有備份鑰匙吧？」

「沒錯，不過在老奶奶的櫃子抽屜裡。家裡的人都知道這件事。不只是夫人，連中學生都知道，但他說當時他整個人慌了，想要開門時沒有想到。女傭當然也知道。但即使有備份鑰匙，中學生就在被害人隔壁房間監視著，二樓走廊又有祕書別府監守，所以不可能神不知鬼不覺地前往被害人的房間。就算要對門動手腳，一旦發出聲響，立刻就會被聽見。」

「前提是那夥人不是兇手。這個問題晚點再討論。門不行的話，那就是圓窗，從圓窗進不去嗎？」

「沒辦法。不過這道玻璃窗並非完全關上，所以有動手腳的餘地。」

「死者到底是被什麼東西勒死的？依你之見，凶器不是那條紅繩吧？」

「不，如果紅繩是凶器，那就是兇手勒死被害人之後，把繩子塞進被害人手上，不可能是死者自己從頸脖上解下來的。所以凶器或許是與那條紅繩相似的柔軟繩狀物。換句話說，如果凶器是紅繩，那麼當時兇手就在房間裡；如果是別的東西，就代表凶器消失了，實在離奇。」

「發現屍體的人裡面，有沒有人能趁機動手腳？」

「沒辦法吧。因為他們三人是同時進房間的。實在教人不解。」

「別氣餒，不是還有拆信刀嗎？這會不會是機關的一部分？」

「刀子是銀製的，刀柄嵌有紅寶石等等，價值不菲。這把刀是夫人的。她說被害人手中的繩索或許是她的腰帶繩。她非常誠實。」

「這樣啊。但死者又不是被那把拆信刀刺死的。夫人怎麼說明？」

「這裡有三人的訊問摘要，我來唸出其中幾段吧。夫人是這麼說的：

——我害怕極了，聽從外子的吩咐，鎖上臥室的門，開著燈，坐在床邊的椅子上。我原本想讀個書，卻怎麼也讀不進去。沒多久，我聽見細微的沙沙聲響，哆嗦起來。那聲音就像是蛇在爬行。我非常害怕，想要去找婆婆，但聲音一會兒後就消失了。—妳看了窗外嗎？—沒有，但我把窗戶鎖上了。後來過了許久，我總算平靜下來的時候，又聽到清在喊人，便急忙開門上去三樓，發現別府先生和清站在外子的房間前……。—這部分可以省略。當時妳立刻注意到拆信刀了嗎？—是的。—那是妳先生的嗎？—不，是我以前的朋友送給我的，我應該收得好好的，所以覺得很奇怪。—妳說的朋友是誰？—一位本山先生。—後來呢？—我因為害怕，請婆婆讓我待在她的房間。婆婆說我可以睡她的床，但我實在睡不著，便看著婆婆打毛襪，和她說話。……大概就這樣。」

「她說的蛇爬行的聲音是什麼？看來夫人相當神經過敏呢。她說的那個本山查到了嗎？」

「本山太郎，英文報的記者。小島刑警調查後發現，本山昨晚沒有確實的不在場證明。他八點左右離家，十二點多返家，聲稱他去新宿看電影，接下來便在街上閒晃。」

「這樣啊。對了，其他人怎麼說？」

「這是祕書別府正夫的說法：

——我一開始並未認真地當一回事擔心。我查看過庭院，沒有異狀，再說這年頭寄什麼英文恐嚇信，簡直滑稽。我認為社長是有些被害妄想了。但實際前來一看，我發現夫人一副憂心忡忡的樣子。咦？梯子？小倉庫的梯子嗎？沒注意。我只檢查過倉庫的門鎖著，沒繞到倉庫後面。我回去客房後，就老老實實地盯著走廊，覺得自己答應了一件無聊得要死的差事，正覺得憂鬱，結果忽然聽到清的叫聲……」

「接下來不用了。」警部抬頭說，「這個人在公司似乎也非常能幹。調查一下。還有呢？」

「中學生的部分很簡單。他一直盯著三樓樓梯口，確實沒有人上樓。」

「等等，那個中學生走到窗邊看到火堆吧？難保有人在這段期間跑上樓來。」

「確實是有那麼一點可趁之機，但被害人的房門鎖著。」

「門就先別管了。不過還有屋頂的煙囪。煙囪就在被害人房間的圓窗正上方，也是有可能從那裡動手腳。你說如果凶器不是紅繩，就等於凶器消失不見了，會不會是丟進煙囪裡了？煙囪底下是餐廳的暖爐吧？」

「這部分我們會詳加調查。」

「其他人呢？反正也沒什麼重要的證詞吧？」

「其他的簡單明瞭。梅子老夫人一直在自己的房間打毛線。她說她沒聽見中學生的叫聲。後來中學生來拿鑰匙，她便跟著上樓，但走到二樓腳就痛了，又折回房間去了。後來她便一直和弓子夫人待在一起。」

「那剛才夫人提到的蛇爬行的聲音呢？」

「梅子老夫人說沒聽到。她可能真的重聽吧。不過她是個很剛強的老奶奶。」

「這樣啊。奇怪的是，看起來沒有任何一個人為死者難過，好好查一下動機這部分。屋裡的人就這些嗎？」

「有個女傭，但她睡著了，完全不知情，我們去找她，她才總算醒來。」

「對了，三樓出事以後，這些人後來怎麼了？」

「弓子夫人去老奶奶房間，祕書和中學生把門鎖上，在一樓的餐廳等警察來。是祕書打電話報警的。所以並不像主任猜想的，有任何人單獨留在被害人身邊。」

「被你猜到了。那麼接下來就是外人了，那些恐嚇信查過了嗎？」

「那是英文信，製作精美，應該是從英文報剪下單字貼上去的，選擇的都是些平易、常見的詞彙。這若是從日本的報紙剪下的，應該很費事吧。信封和信紙都是很普通的東西，封面的字跡拙劣，是刻意偽造的筆跡，每一封的筆跡都一樣。住址的部分分成兩行，收件人是『雁金收』，郵戳是東京市內的新宿或新橋……」

「等一下，上面只寫『雁金收』嗎？那不一定是寄給男主人的吧？」

「但其他人並沒有會被惡徒盯上的可疑之處。」

「剛才提到的沒有不在場證明的本山，是英文報的記者吧？」

「是的。不光是信，庭院的火堆焚燒的也是英文報，但這並不代表本山就可疑。被害人是貿易公司的社長，貿易公司當然會訂英文報，祕書別府也說得一口流利的英語。再說，雁金家也訂了英文報，老奶奶和中學生也每天讀報。」

「外國人的部分也仔細調查一下。恐嚇信刻意使用英文剪貼，只是單純為了隱藏筆跡嗎？但信封卻是用日文寫，這讓我覺得有些矛盾。這部分得從被害人雁金玄吉船員時代的經歷仔細調查一下，或許能查出某些端倪。這會是一起棘手的案子。」

長山主任說完，對刑警露出鞭策般的冷笑。

二之五 本山太郎的告白

隨著調查進行，坂田刑警的筆記變得更為詳盡。

十六、雁金夫婦結婚時，買了以彼此為受益人的保險。

十七、雁金玄吉素行不良，經歷也有許多不明之處（仍在調查中）。他待夫人十分粗暴，所有的家人都證實了這一點。

十八、弓子夫人與本山太郎過去曾深深相愛。銀拆信刀即是當時的信物。

十九、梅子老夫人對入贅女婿玄吉沒有好感，甚至懷疑獨生女（被害人的前妻）的死因（但確實是死於心臟病）。

二十、別府正夫（祕書）疑似背著社長侵占公款。

二十一、安原清（中學生）應該是梅子老夫人打算日後收為養子，才從鄉下接來同住的。安原很同情弓子夫人的處境。

二十二、本山太郎憎恨橫刀奪愛的雁金玄吉，有多人證實此事。

二十三、外籍人士目前尚無任何有力線索。

「真是，感覺每個人都有動機。」長山偵查主任笑道，「不好意思這樣笑，但不管是夫人、舊情人本山、老奶奶、祕書，就連中學生安原都算是有殺人動機。對了，煙囪那邊查得如何？」

「那是主任想太多了。」坂田刑警也跟著笑了，「那天晚上很溫暖，因此餐廳的暖爐沒有生火，沒有任何物體的餘燼。」

「這條線落空啦？那麼那座煙囪可以讓人通過嗎？」

「沒辦法。就算是中學生安原，也無法鑽過煙囪或圓窗。這麼一來，我這邊已經碰壁了。」

主任正想挖苦幾句時，正在調查外部人士的小島刑警慌張地衝了進來。

「主任，本山終於要招了。我帶他過來。」

「招？」主任驚呼。

「兇手一定就是他。火堆周圍的鞋印與他的吻合，而且有人在當晚十一點多目擊他在電車車站，肯定就是他幹的。」

坂田刑警一臉不甘心，這時本山太郎被帶了過來。他的臉色雖然有點糟，但步伐踏實。

「你就坦承不諱吧。」主任殷勤地說。

「我會全盤托出。其實，我原本一直擔心會不會是弓子下的手，但從刑警剛才告訴我的內容聽來，不可能是弓子殺的，所以我放心了。我想警方應該也查到了，我和弓子原本是一對情人，因此她居然和別的男人結婚這件事傷我很深。但我恨歸恨，卻怎麼樣都無法放棄弓子，連自己都覺得自己真是瘋了。然後就在十三日那天傍晚，我久違地—或者說，自從弓子結婚以後，我第一次收到她的信，是限時信。」

「什麼？」小島刑警問，「信你帶來了嗎？」

「請先聽我說完。內容大概是這樣—我實在對不起你，但我現在遭到殘酷的虐待，甚至無法逃離。如果你記得這天是什麼日子，請在今晚十一點來找我，將我救出苦海。小倉庫後面有一把梯子，請用它爬上二樓，敲打臥室窗戶。我會開著房間的燈。外子睡在三樓，不必擔心被他發現。—大意如此。」

「那封信呢？」刑警已經伸出手去催促。

「那封信的末尾要求把信燒掉，免得留下證據，我照辦了。」

「可惡！」刑警罵道。

「筆跡呢？」一旁的坂田刑警問道。

「感覺確實是弓子寫的。我猶豫良久，最後還是屈服了，照著信上說的出門去。抵達車站時，是十點半左右。我悄悄進入大門，正要往小倉庫走去，卻發現庭院深處有火在燒。我吃了一驚，走過去一看，卻沒有半個人。」

「真的沒有人嗎？」

「真的。除了那堆火之外，是一片漆黑。只有二樓疑似臥室的房間窗簾透出燈光來，其他則是一片寂靜。結果我忽然怕了起來。」

「然後呢？」小島刑警性急地問。

「我開始覺得這可能是個圈套。那封信真的是弓子寫的嗎？內容不會太離譜了嗎？我聽說雁金這個人是個醋罈子，也許是他想要惡整我。我想到這裡，忽然覺得危險迫近身邊，決定撤退。」

「撤退？你真的回去了嗎？」

「我回去了。我沒有再從火堆那裡前進一步。我說的都是真的。」

小島刑警沉吟起來。這時主任提出問題。

「剛才你說的信件內容，有一句是『如果你記得這天是什麼日子』，那是什麼意思？」

「三月十三日，是以前我和弓子互許終身的日子。」本山驕傲地宣言。

「這句話在心理上具有十足的引誘效果呢。知道這件事的有誰？」

「您說除了弓子以外嗎？我不清楚，也許雁金知道？但他那個人就像個魔鬼……」

二之六 魔鬼的計畫

本山太郎的自白對案情絲毫沒有幫助。弓子夫人堅稱她沒有寄限時信，案發當晚，更沒有隔著窗戶與本山私會。小島刑警卯起勁來設法反駁，但即使本山真的可以用梯子爬上二樓，隔著臥室窗戶見到夫人，他也想不到有何方法能夠殺害三樓的雁金。

「問題是凶器呢。」長山搜查主任說，「如果不是兇手侵入房間，用那條紅繩殺人，那麼凶器是什麼？又消失到哪裡去了？還有殺人的手法是什麼？……對了，再次徹底搜索雁金邸吧。如果兇手是裡面的人，凶器應該還沒有被帶出去。」

「不過只要是繩狀物，什麼都有可能是凶器。」坂田刑警窩囊地嘟噥說。

「沒錯。但它與殺人手段應該密不可分。來吧，睜大眼睛仔細找。」

接下來主任身先士卒，親自再次調查雁金邸上上下下每一個角落，以及家人所有的物品，結果卻找到了一樣完全出人意表的東西，令案情變得更加撲朔迷離。

亦即，警方在雁金玄吉三樓的船艙房間發現一個精巧的祕密櫥櫃，在其中找到一張便箋，上頭寫著如下內容：

計畫正順利進行。 三月十三日。知道這個日子的含義的，應該就只有弓子。英文的恐嚇信，目標其實是弓子，但是在案發以前，不會有人知道。（因此恐嚇弓子的就是M） 我會在前天寄出最後一封恐嚇信。 看過信之後，我會在上午出門，寄限時信給M，然後帶B回家。 要弓子待在主臥室，B守在對面房間，清則在我隔壁房間，監視樓梯。 十一點，M會出現在二樓臥室的窗戶。弓子會大吃一驚。她毫不知情，會急忙要M回去。（但不管他們把聲音壓得再怎麼低，事後B還是會作證有人來過吧） 然後我把圓窗打開（正下方就是主臥室窗戶），確定M不在，放下預先準備好的繩索。 繩索是弓子的腰帶繩，事先打結，索套的部分橫向卡入弓子的拆信刀，如此便會形成一個圓形環套。 垂下繩索，用刀子的部分敲打臥室玻璃窗。弓子會以為M又回來了，打開窗戶。這時先將繩索拉起。弓子不會查看上方，而是探頭出去找M。這時再放下繩索，套住弓子的脖子勒緊。徹底勒斃之後再放手。弓子會倒在臥室，而刀子會掉在她的腳邊或地上。 兇手是誰？是M。拆信刀是M送給弓子的紀念品，而弓子的脖子上纏繞著自己的腰帶繩。 動機？是對女人移情別戀的嫉妒。（恐嚇信可以證明這一點。弓子的限時信會變成是M偽造的，但他應該會把信燒掉） 這將是一起完全犯罪。

書籍介紹

本文摘錄自《完全犯罪－－加田伶太郎傑作集》，獨步文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：福永武彥

譯者：王華懋

雖然誕生於昭和，但是現在認識仍不嫌晚－－

日本的福爾摩斯：伊丹英典

日本推理小說史上最神秘的作家，

八篇邏輯與遊戲性共存的短篇小說，

機智風趣、明朗輕快的不朽傳奇推理傑作集。

【日本的福爾摩斯──伊丹英典】

大學古典文學副教授，嗜讀歐美推理小說，自稱「實戰完全不行的安樂椅偵探」。

在擁有警界背景的助手久木進的陪伴下，運用傲人的分析能力、想像力、論述力，颯爽解決陷入迷宮的離奇案件。

然而，瀟灑的神探在妻子面前似乎抬不起頭，兩人的相處情況宛如「京極堂」夫婦，令人會心一笑。

【日本推理小說史上最神秘的作家──加田伶太郎】

一九五六年以一篇一案四破的短篇推理小說〈完全犯罪〉橫空出世。

作者自稱是某私立大學的法文系講師，加田伶太郎為其筆名。

以名偵探伊丹英典為主角的八篇短篇推理小說，

有著難解的謎團、縝密的推理和出乎意料的謎底，獲得極高評價。

一九六二年發表的〈紅鞋子〉為加田最後一篇作品，自此退出推理小說界。

【故事大綱】

密室死亡X消失的屍體X前來索命的幽靈X安樂椅偵探，

八篇日本的福爾摩斯華麗的活躍紀錄。

在從法國返回日本的商船上的深夜雜談中，

船醫提起了自己小時候碰到的一場不可思議的死亡事件。

還是中學生的船醫當年寄住在富有的遠房親戚家中。

某天，一封英文寫成的威脅信寄到親戚家，令眾人人心惶惶。

為了可能出現的威脅，一家人想盡方法加以戒備。

沒想到，照顧船醫的親戚叔叔卻在午夜死在了只有他一人的房間裡。

警方經過調查後，發現家裡沒有任何人能夠下手殺死被害人。

隨著戰事爆發，這個案子也走進了迷宮，成了懸案。

多年後，在大學擔任古典文學副教授的伊丹英典聽到船醫的說法，

大膽表示，他對這個案子的真相有一些想法……／〈完全犯罪〉

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航