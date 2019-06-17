跟資方談判不能請律師幫忙，華航「禁搭便車條款」為何被駁回？

2016年華航空服員罷工後，主導罷工的「桃園市空服員職業工會」（桃空職工）與華航公司簽訂協約，並納入「禁搭便車條款」，非工會會員不得提高津貼，但最後華航公司卻一併調高非會員員工的津貼，工會成員因此提出訴訟。今年3月地方法院以工會所簽協議，未能符合《團體協約法》的一條「強制規定」，認定「禁搭便車條款」無效，駁回工會的要求。

華航企業工會、長榮企業工會、全國航空業總工會14日聯合舉辦「禁搭便車條款法律爭研討會」。會中勝綸法律事務所律師程居威認為，桃空職工與華航公司的協議，讓非會員就算另組一個新工會，也無法爭取到相同的福利，間接壓縮新工會形成，又不依《團體協約法》的「強制規定」讓非會員用繳費的方式取得福利，因此認定其「禁搭便車條款」無效。

華航公司違反「禁搭便車條款」，工會訴訟被駁回

2016年華航空服員罷工後，主導罷工的「桃園市空服員職業工會」（簡稱「桃空職工」）與華航公司簽訂協約，要求調高「外站津貼」注，並納入「禁搭便車條款」，但最後華航卻給了非會員和會員相同的「外站津貼」，甚至讓非會員比工會會員早一天拿到調高的津貼，桃空職工會員因此在2017年提出訴訟。

當時桃空職工主張，他們所簽訂的協約是《團體協約法》規定的「團體協約」，而《團體協約法》第13條就寫明可以納入「禁搭便車條款」，華航給了非會員同樣待遇，等於違反協約，應該依雙方協議第四點，提供桃空職工會員差額。

華航工會與當時與中華航空在「外站津貼」這部分簽訂了4條協議：

一、外站津貼逐步調升至每小時5美元。

二、非會員不得享有第一點外站津貼調升之待遇，公司應嚴格執行。

三、公司如有提高非會員之空服員第一點外站津貼之情事，公司應再提高相同金額之外站津貼予會員。例如：公司將非會員空服員的「外站津貼」由每小時2美元提高至每小時4美元時，則公司應同時提高會員空服員的「外站津貼」由每小時5美元提高至每小時7美元。

四、公司如有違反第三點約定之情事，其差額應按法定利率2倍計算之遲延利息給付予會員。

因為一條法條但書，法院駁回工會訴訟

不過，3月出爐的法院判決卻認為，《團體協約法》8條第1、2項規定，要是工會章程沒特別規定，簽訂團體協約的「代表」都必須是工會會員。但2016年6月實際簽訂時，除了工會的5名會員，還包括了4名不屬於會員的「外人」，包含兩名律師，兩名別的工會幹部，法院認為，這有違《團體協約法》的程序，因此當時簽訂的不能叫作「團體協約」，只是《民法》規範的「一般性團體協商」。

此外，法院的判決也寫道，《團體協約法》第13條雖然明文規定可以寫入「禁搭便車條款」，但卻有一條「但書」：沒加入工會的勞工，如果支付一定費用給工會，可不受「禁搭便車條款」的限制。《一起讀判決》解釋，這條但書是為了讓沒加入工會的勞工，也有機會和公司個別協商，或另組工會另外協商，屬於「強制規定」。如果這條「強制規定」沒達成，整個「禁搭便車條款」就無效。因此最後法院駁回工會判決。

《團體協約法》第13條完整條文：「團體協約得約定，受該團體協約拘束之雇主，非有正當理由，不得對所屬非該團體協約關係人之勞工，就該團體協約所約定之勞動條件，進行調整。 但團體協約另有約定，非該團體協約關係人之勞工，支付一定之費用予工會者，不在此限。 」

放非會員一條「生路」，是必要的「強制規定」，還是可以「自由選擇」？

法院的判決認為，協約並沒有依照《團體協約法》第13條寫明，是否能讓非會員，以繳交費用的方式，不受「禁搭便車條款」的限制，且此條屬於「強制規定」，沒寫此條會讓整個搭便車條款無效。

但交大科技法律研究所助理教授邱羽凡認為，《團體協約法》立法用意是保障工會團結，因為一條但書而讓整個「禁搭便車條款」無效，並不符合立法原意。此外，邱羽凡說，條文寫的是「但團體協約另有約定」，從條文的語意來看是「你可以這樣做，而不是你一定要這樣做，」如果這樣的語意是強制規定，邱羽凡調侃，「那台灣的契約有90%以上都無效，這是台灣《民法》重大危機。」

不過程居威有不同見解，他認為，桃空職工與華航公司協約的第三條，讓沒加入桃空職工的空服員，就算另組一個工會和公司協商，無論這個新工會實力多強、談判技巧多好，在法律邏輯上無論如何都不可能拿到和桃空職工相同的外站津貼，等於間接壓縮新工會形成的條件，牴觸了《憲法》保障的「結社自由」，因此，在德國法律務實普遍認為「不得締結這樣特殊差別條款」。程居威推測，因為協議第三條有這樣的疑慮，因此法官在這個案子中，才會將法條的「但書」當成必要的「強制規定」。

想找律師幫忙談判也不行？《團體協約法》要求協約代表必須是工會會員

另外，法院以「協約代表並非工會會員」為由，認定空服員與華航公司簽訂的並非「團體協約」，魏千峰律師事務所律師李柏毅在研討會中表示，像「由誰代表出席」這樣的「程序」與協約的「效力」應該區別開。

李柏毅認為，桃空職工沒有遵守《團體協約法》關於「協商代表」的規定，只是讓華航就沒有履行協商的「義務」，但如果華航不介意協約代表到底是不是會員，無視程序瑕疵而同意締結協議，那麼程序瑕疵不影響團體協約的效力。

而他認為，真正影響效力的，應該是《團體協約法》第9條的「締約權限」，也就是，締結的協約應該取得多數會員同意，而不是膠著在協約代表到底是不是會員。

此外，李柏毅也認為，「立法者對團體協約有個典型的想像」，因此設立了許多嚴格、制式化的要求，「要求協約代表必須是工會會員」這樣的規定就太過嚴格，有修法放寬的空間。邱羽凡也認為，「團體協約的協商代表，我要怎麼選，跟你國家沒有關係，這應該是我工會自治的範圍。」「為什麼一定要逼我選（會員）呢？我就是覺得他（非會員）的協商的技巧比較好，不行嗎？⋯⋯這違反整個契約自治的原理。」

邱羽凡也認為，就算按照法院說明，華航空服員的協約不屬於《團體協約法》保障的「團體協約」，至少也是《民法》保障的「一般性團體協商」，雇主要是違約，就得負起民事損害賠償的責任。

長榮取得罷工權，隨時可能罷工

今年6月7日，長榮空服員也正式取得合法罷工權，目前隨時有可能發起罷工。而勞工與資方協商數度破局的爭點之一，就是「禁搭便車條款」。

桃空職工會員、長榮企業工會理事長廖以勤表示，會員每年繳會費，冒著被處分的風險，利用休假參加抗爭，如果非會員和會員都享有工會爭取來的福利，並不公平，因此長榮空服員的訴求也包括「禁搭便車條款」。

但廖以勤說，長榮公司堅決不肯答應，甚至有勞動部的官員協助協商時，建議長榮航空幫「非會員」支付會費，讓非會員也能享有會員爭取到的福利，嚴重影響工會團結。廖以勤表示，預計20日還會再開一次協商會議，但不可能讓長榮公司無止境的用協商拖延罷工。

注：「外站津貼」是一種飛國際航程時，以小時計費發給空服員的津貼，又稱「日支費」，航空界習慣稱「Per Diem」。

核稿編輯：楊之瑜



