【圖輯】申請庇護遭丹麥刁難，伊拉克難民：難道要請想殺我的人開證明？

2015年，27歲的阿德南（Ali Adnan）逃離他的家鄉伊拉克首都巴格達來到丹麥時，受到了丹麥好心人士的幫忙，在這個陌生國度安身立命。但如今，他被困在丹麥的出境中心，這裡都是被拒絕庇護請求的移民待的地方，阿德南感到一股政治浪潮席捲北歐，而且要逆轉的機率相當渺茫。

「不知道在丹麥獲得庇護有這麼難。當時逃離家鄉時根本不會考慮這些，只想著去個安全的國家。」阿德南之所以選擇來丹麥，是因為他的哥哥住在這裡。

阿德南｜Photo Credit: Reuters/達志影像

不過阿德南的庇護申請，因為缺乏明確證據證明他在伊拉克的處境，因此被拒於門外。

丹麥移民部的最新數據顯示，2017年庇護申請通過率只有35％，遠低於2016年的72％與2015年的85％。

以往丹麥和整個北歐都給人社會福利完整的舒服印象，但自從2015年的難民潮開始，北歐輿論及政府都轉而對移民政策採取嚴厲態度。

移民中心的聯外道路｜Photo Credit: Reuters/達志影像

位在Kaershovedgaard的移民中心，有鐵門和鋼製圍籬，可以容納250名左右的移民，距離最近的城鎮約五公里，沒有對外的大眾運輸工具。自從2016年3月成立以來，已有不少人被安置在此，他們也不知道什麼時候才會離開。

很多人還期待母國政局可以穩定，這樣就能在丹麥政府出手前就先回家，或者是希望能說服丹麥當局給予他們庇護。不過這一切變得如此充滿不確定性，就是因為母國常常拒絕這些移民回家，不提供簽證或是質疑他們的國籍。

阿德南說：「政府不相信我的遭遇，但我要怎麼證明？我總不可能向要殺死我的人申請一張證明書吧？」

Photo Credit: Reuters/達志影像

36歲的亞莎曼（Yasaman Paknejad）來自伊朗，她也明白丹麥政府沒有能力替所有人提供庇護，但不知道何時被遣送才是她最擔心的事情。「我們陷入進退兩難的困境，浪費了太多時間在等待上。」而根據歐盟的規定，尋求庇護的移民，只能在一個國家進行，所以也不可能到其他國家重新申請。

來自伊朗的亞莎曼（右）｜Photo Credit: Reuters/達志影像

這些人沒有身分就無法工作，社會福利也享受不到。白天可以離開移民中心，但到了晚上就必須要回來，且每72小時就要以指紋查驗身分一次。

「他們不能在丹麥挑三揀四，所以我們才要施加壓力，讓他們承擔自己應負的責任離開丹麥、回去家鄉。」丹麥移民部長史托伯格（Inger Stojberg）如此形容這些在移民中心內待遣返的移民。

來自索馬利亞的莎蒂尤（Sadiyo Hussein Omar）在使用移民中心的跑步機，她說這能稍稍減緩她的壓力｜Photo Credit: Reuters/達志影像

25歲的羅斯塔米（Hoshang Rostami）是移民中心的伊朗難民之一。他已留在丹麥四年之久，這四年間換了五個不同的移民中心，而他也不再相信丹麥政府要幫助他，因為他們懷疑羅斯塔米因誤踩底雷失去一條腿的事情是假的。

「他們跟我說，我在伊朗的監禁和政治迫害紀錄，通通是假的。」羅斯塔米如是說。

少一條腿的羅斯塔米，地上擺著義肢｜Photo Credit: Reuters/達志影像

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