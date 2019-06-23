《冷戰、霸權秩序與兩岸外交》：天安門事件後中國突破外交頓挫的關鍵

文：蔡東杰

【後冷戰：一九八九－二○○七】陰影下的新時代

全球權力結構的重新調整

政治現實主義者向來認為，國際環境乃是影響國家行為及國際關係之最重要變數之一。特別是在以歐洲為火車頭，逐步帶來全球化浪潮後，由於國家之間互動日趨緊密，從而在權力分配過程凸顯出某種結構性「體系」現象。基於不同歷史階段展現出來的時代特徵，體系並不具備一致之內涵。例如，一九四○年代末期以來的世界，就被認為具有「兩極」特徵，其中，美蘇兩國各自帶領一批具附庸性的集團國家彼此對抗，兩個領導國家皆企圖藉由吸納新成員以擴張勢力，達到取得絕對競爭優勢之地位，但儘可能迴避使用武力手段。究其原委，則是為美蘇帶來霸權地位之核武的毀滅力量，反過頭來制約了其對外行為的緣故。

相較過去，「兩極」時期的國際體系具有三個特色：首先是「超強」（super power）國家的誕生，特別是冷戰初期的美國，不僅一度擁有核武壟斷權，軍事預算與國民生產總值佔全世界百分之五十，工業產值更高達全球三分之二以上；其次是體系的「全球化」，亦即競爭與活動範圍遍及全球，幾乎沒有國家能自外於這兩大集團的影響；第三則如加迪斯所言，「即便同時考慮其中的對抗、焦慮與無可置疑之危險，如同眾所周知，冷戰仍創造了二十世紀大國關係中最持久的穩定狀態」，這也是他傾向稱之「長和平」的緣故。

不過，無論對「霸權」（hegemony）興衰的解釋有多少，很明顯地，一九七○年代乃冷戰體系轉型的第一個重大分水嶺。在第三世界勢力崛起，致使兩極內涵由「緊密」轉趨「鬆散」之後，包括美國親自摧毀由其一手建構的布萊頓森林金融體系，第一次石油危機帶來全球經濟動盪，日本與西歐迅速復興並逐漸形成威脅美國的競爭力，蘇聯經濟受長期軍備競賽拖累等因素，都讓曾經維繫長期和平的「兩極」架構為之鬆動，逐漸朝向更多元化或如尼克森所謂「五強世界」（a five-power world）方向邁進。至於對冷戰兩極體系的最後一擊，則來自一九八九年的國際環境變化。

體系崩塌的關鍵在於蘇聯的發展。正如前述，美蘇雖常被並列為冷戰時期雙強，其實彼此存在著明顯之「不均衡對等」狀態，在各種指標（尤其經濟與工業程度）上，蘇聯都不具備真正與美國並駕齊驅的條件，所以能長期維持表面上之競爭態勢，除了美國主觀認定之外，主要或因極權政體提供之資源集中化效果，以及它迅速在核武製造技術迎頭趕上的緣故。

無論如何，在經濟根基薄弱的情況下，此種「虛矯平行」狀態不可能存在太久，至於美國總統雷根在一九八三年提出的「星戰計劃」，不啻是以透過軍備競賽來強化對蘇聯經濟壓力之關鍵作為，一般認為也是「最後一根稻草」。其後，戈巴契夫在一九八八年底宣佈將自東歐撤軍，既反應出蘇聯已理性地將國家建設或競爭重點由軍事轉至經濟面向，同時預示著東歐變局的爆發，結果不僅是翌年的骨牌性民主化效應，在跟著引爆蘇聯境內複雜的民族問題後，這個共產集團的老大哥終於被「埋葬在歷史的灰燼中」。

如同孔華潤（Warren Cohen）不無調侃的描述，「如果有人曾懷疑美國是否真是上帝選定的國家，那麼，發生在一九八○年代的重大事件足以消除此等疑慮」，隨著蘇聯以超乎各界想像之速度土崩瓦解，戈巴契夫雖在一九九○年獲頒諾貝爾和平獎，卻在翌年失去了自己的國家，最終遭到同胞唾棄。一九九一年聖誕夜，戈巴契夫在布爾什維克革命七十四年之後，親口為它宣讀了祭文：「冷戰、軍備競賽和我們國家瘋狂的軍事化已然結束，它曾經拖垮我們的經濟、扭曲了我們的思想、破壞了我們的道德，從現在起，世界大戰的威脅已不復存在。」

雖然未必如「霸權穩定論」者所言，超強的存在將是世界體系中政治與經濟穩定的保障，無疑地，主要霸權的衰落仍必然帶來一定程度的不穩定，或至少是體系內涵的轉變。原來的「兩極」體系已如過往雲煙，取而代之的則是個不確定的未來。

就短期而言，若干樂觀派美國學者雖認定由美國主導的「一元體系」時期將接續降臨，自老布希以降的美國總統也一再倡議所謂「國際新秩序」，但畢竟美國自一九七○年代以來相對優勢不斷削弱乃不爭事實，因此後冷戰初期的國際結構，或可稱為「單極多邊」或「一超多強」格局。至於就中長期來看，由於武器裁減與軍備管制概念逐漸成為普遍共識，區域經濟合作蔚為當下風潮，未來似乎是個「最好的時代」，但因冷戰解體以來民族紛爭戰亂不斷、南北經濟對抗日趨惡化，諸如糧食、人口與環保等全球性問題至少目前看來亦似乎暫時沒有解決的跡象，未來也很可能是個「最壞的時代」。無論如何，未來必定是個「機會的時代」，亦即在國際體系前景渾沌未明的情況下，唯有能掌握諸多變數中最為關鍵者，才能夠創造未來。

天安門事件與中國之外交頓挫

雖不像一九五○年韓戰與一九六六年文革兩度外交挫折般影響深遠，一九八九年「天安門事件」對中共的國際形象仍帶來嚴重打擊，同時拖緩了兩岸的交往進程。表面看來，此一事件似乎僅是學生示威運動極端化、或恰因戈巴契夫訪問北京以致擦槍走火的結果，但正如史景遷所言，「後毛時代蓄積的內在張力以及提出的未來許諾，到了一九八五年，彷彿都一一遽然而至。」由於鄧小平主政後採取開放性政策，從而讓中國由相對靜謐、流動性低的社會，轉為更動態且具活力的新結構，結果則帶來許多改革者意料之外的挑戰。

例如，當公有共享的社會主義思維被追求私人利潤的想法取代後，大量人口流動立即對都市與沿海地區造成公共安全壓力，至於開放國營企業自主改革但未曾先改良官僚習氣，亦滋長了貪污腐化的現象，又如為了抑制人口膨脹壓力而實施的「一胎化政策」，因直接牴觸了社會傳統，一方面造成對執政者的反動，也在社會底層出現無數墮胎或殺嬰悲劇。總的來說，起自一九八○年代的普遍變革不僅扭轉了中國的經濟結構，也逐步修改其社會生活方式以及更重要之人民思維路徑。確切地說，「挑戰權威」的想法因此浮現開來。

在這種情況下，風行於文革時期但一度沉寂的群眾運動，再度於一九八五年後重新燃起。一九八六年底，數萬名上海學生與民眾走上街頭並散發下列宣傳字句：「我們的指導原則是要在人民間宣傳民主的觀念，我們的口號是反對官僚作風與權威主義，為民主自由而奮鬥，把長久以來遭到壓抑的民主觀念重新喚醒的時代已經到來了。」政府對此的官方定調是，「一小撮人企圖破壞穩定和分裂團結，利用學生的愛國熱忱與對民主的渴望，擾亂生產與社會的秩序」，作法則為貫徹「政治緊、經濟鬆」之基本政策，「一條是堅持四項基本原則，一條是堅持改革、開放、搞活的方針，兩者互相聯繫而且缺一不可」，隨即封鎖並鎮壓相關活動。但類似運動仍隨著社會問題未解而日益擴大，終於在一九八九年爆發為大規模群眾示威事件。這年正好是五四運動七十週年，中共建政四十週年，以及中美關係正常化十週年。

有關「天安門事件」之國內意涵並非此處焦點，值得一提的還是其外交影響。由於大批西方媒體正為採訪戈巴契夫訪華之行而群集北京，將學生運動經過即時傳送至世界各地，於是在國際輿論中掀起軒然大波。

關鍵評論網專題 ►六四30週年：天安門鮮血帶給共產世界的勇氣

正以「世界新秩序」領導者自居的美國立即做出回應，除由兩院通過包括停止美國海外公司擔保美商在大陸投資行為、停止美國貿易發展署在大陸資金運用、停止出口軍火、停止核子合作項目，以及停止放寬對中國輸出貨品與技術談判並加強管制等措施外，華府同時推動停止輸出衛星與飛彈零組件等制裁行為。而歐洲共同體方面，立即取消原定六月五日在布魯塞爾與中共召開的貿易混合會議，並於同月底在馬德里通過譴責聲明，以及停止軍售、凍結部長級官員互訪、取消經濟合作計劃和暫停審核中共信用貸款等制裁措施。

接著，日本也決定加入經濟制裁行列，包括凍結貸款並停止「中日友好環保中心」等合作計劃。值得注意的是，日本政府對此並不以「制裁」稱之，僅認為是種暫時中止貸款支付的措施，顯然是想保留日後和緩空間。態度最平靜的，當屬剛剛與中共完成關係正常化不久的蘇聯，最高蘇維埃甚至指責他國不應干預中共的內政問題。至於台灣方面，則趁此契機擺脫長期外交劣勢的陰霾，在一九八九至九○年間連續爭取了九個邦交國。

面對如此惡劣之國際局勢，鄧小平首先擬定「冷靜觀察，韜光養晦，站穩腳跟，沉著應付，朋友要交，心中有數」方針，隨即召開駐外使節會議凝聚共識，並推動高層密集出訪，例如外長錢其琛在一九八九至九一年間便出訪達七十五國次。這些作為儘管有助於部分突破外交困境，真正關鍵還在於美國的態度，以及特別是在一九九○年底科威特戰爭之後續情勢。陷入與中共「交往」或「圍堵」抉擇的美國，在不確定之中東局勢挑戰下，由於有出兵波斯灣以維護利益的必要，此決定又有賴身為安理會常任理事國之中共的配合，於是給了北京一個突破孤立的難得契機。

在第一次波灣戰爭塑造之有利環境中，中共既順勢強化與美國高層互訪，也配合其要求釋放若干政治犯來表達善意。以此為基礎，一方面老布希政府自一九九二年起開始將對中共政策主軸定調為「交往而非對抗」，同年底上台的柯林頓政府更接著將振興美國經濟、以推動政治民主與經濟自由之擴大戰略取代圍堵政策、重新評估後冷戰國際局勢，以及透過國際多邊機制解決爭端等列為其外交目標，愈發有助於北京擺脫孤立困境。只不過，儘管中共因此暫時消減了國際壓力，天安門事件對其國際形象的影響仍極深遠，自此也成為「中國威脅」主張者與國際人權份子口中的最佳論據，因而如何走出此事件的陰影，對中共來說仍是個重要的長期議題。

相關書摘 ►《冷戰、霸權秩序與兩岸外交》：陷入單極迷思的美國或許才是終極流氓國家

書籍介紹

本文摘錄自《冷戰、霸權秩序與兩岸外交》，暖暖書屋出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：蔡東杰

中國三部曲 THE CHINA TRILOGY

隨著中國全球影響力與日俱增，我們既須探究其內涵，更需要積極尋找更有意義的客觀切入點，纔能深入理解其未來前景。

本系列將透過兩千年、四百年、一百年之不同長度視野，由「大歷史」角度重構中國歷史進程。

本書即為此系列之第三部，將目光拉至最近的過去，兩岸關係雖是中國問題核心所在，實則卻僅是全球結構下的因變數。本書將嘗試解析以下疑惑：究竟冷戰如何奠下當前兩岸互動之基礎？以美國為中心的冷戰秩序又如何影響其間曲折起伏？我們又應如何放眼未來？

回首對峙七十年，聚焦關鍵歷史轉捩點

從全球宏觀視野切入，展望兩岸現在與未來

起自一九四九年之中國外交史（或兩岸之對外關係）所以具有特殊性，至少直到二十世紀末為止，原因主要來自兩岸之間因競逐單一主權與正統性所引發的對立、衝突與相互牽制。儘管如此，值得注意的是，承緒中國自清季以來的國際弱勢地位，此期間之衝突緣由，最初雖基於不同政治團體為爭取統治權所致，外部因素（特別是若干與中國關係密切的強權國家）所佔之關鍵地位實不容忽視。

隔海相望七十年，除了就是兩岸關係，還能從甚麼角度脈絡來觀察？與兩岸分治同時開展的全球冷戰，提供了何種時代背景？作為戰後雙強，美國與蘇聯的對抗又扮演何種角色？隨著冷戰終結，兩岸面對的又是甚麼樣新結構？本書將透過若干關鍵轉折，娓娓細數這一段漫長曲折之歷史進程。

列寧（Vladimir Lenin）：

到歐洲去的捷徑，是經過北京和加爾各答。

羅素（Bertrand Russell）：

既然中國人口約占世界總人口的四分之一，因而即使中國人不對其他國家人民產生影響，中國問題本身也是個意義深遠的問題。

杜魯門（Harry Truman）：

除非我們強烈支持中國，否則蘇聯將在遠東取代日本的地位。

毛澤東（Mao Zedong）：

我看美國、蘇聯是第一世界，中間派、日本、歐洲、澳大利亞、加拿大是第二世界，咱們是第三世界。

尼克森（Richard Nixon）：

美國的任何亞洲政策，都必須切實掌握中共存在的事實。從長遠觀點看來，不能永遠讓中共隔離於國際社會之外。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰