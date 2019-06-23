《1624，顏思齊與大航海時代》：一個英雄與強盜不分，海商與海寇合夥的時代

文：楊渡

【一、從魍港出發】

1624年，當荷蘭來到台灣的時侯，台灣已不是一個蓁莾未開，草萊未闢的島嶼，而是有不少福建商人、外商、漁民、海盜、小生意人齊聚的地方。李旦、顏思齊已經有自己的艦隊勢力。顏思齊所面對的1624年，是一個歐洲諸國強權來臨的複雜局勢。

那是大航海時代伊始，一切海洋秩序尚未建立，海洋世界還沒有國際公法，沒有規則、沒有領海觀念的戰國時代。

那時，沒有一個中國人會想到，大歷史的改變，會從邊彊海隅開始。

1. 割肉治病的魍港媽祖

冬天的南台灣，天空藍得透明，照著濱海遼闊的平野。

平野上，養殖魚池連綿相接，海風吹拂，水波盪漾，回映出蔚藍的天空。

偶而有躍起的魚，輕拍平靜的水面。天地無聲，波紋如畫。

老漁民坐在池邊抽著長壽菸。空曠的海，遼闊的天，漁民的影子顯得更渺小了。

冬季的海風帶著鹹味，吹過台灣嘉義八掌溪的出海口，吹進布袋港邊的太聖宮，卻吹不散古廟香火繚繞的煙霧。

在廟的深處，供奉著一尊台灣最古老的媽祖。鄉民傳說，這是四百年前顏思齊時代從福建拜請來的媽祖神像。這是台灣最早的開台媽祖。

神像凝立在煙霧深處，穿過信眾的香火，望向遠方的台灣海峽。

為了追尋台灣開拓史，找尋顏思齊的歷史足跡，我特地前來踏查。我想從地方耆老的口中，從民間流傳的記憶裡，找回一頁屬於民眾的歷史。而中國沿海的居民，都信奉媽祖，無論多遠的地方，遠到日本的長崎、平戶，東南亞的印尼、新加坡、馬尼拉等，都有媽祖廟。

媽祖廟的歷史，往往就是一頁中國人的移民史。

我在長崎看過十七世紀初的中國人廟宇：崇福寺、聖福寺、福濟寺等，都是一部部比歷史記載更真實的移民史。那歷史，存在於媽祖神像身上，連美國的原子彈都不能毀滅。

在台灣，擁有最古老媽祖神像的太聖宮，就是一個必須踏查的所在。廟宇的管理委員會前任主委蔡隆德是一個地方史的研究者，他曾和學者黃明德根據「1636年荷蘭人密德爾堡（Pieter Jansz van Middelburg）手繪的台灣西海岸航海圖，使用GARMIN公司衛星定位儀，推定1636年荷蘭人建立的魍港城砦（Reduyt Vlissingen）位址在北緯23度22.32，東經120度10.94附近。當年海圖上標示的漁夫島符合現今前東港龍山宮的經緯度位址。」

他用古航海地圖和衛星定位，找出古魍港泊船的水域介於現今布袋鎮前東港﹕義竹鄉龍蛟潭、槺榔港與北港仔之間。當然也說明台灣的海港總是隨著每年的颱風大水沖刷，積沙成洲，不斷改變沿海的地形地貌。找到古港口的地址，就能找到當年顏思齊來台時停泊的港口，顏思齊開台建寨的地點，那歷史活動的軌跡，也才能找到。

這裡古地名叫魍港，是台灣最早進入歷史紀錄的地名之一。十六世紀，福建的漁民、海商和海盜，最初就集聚在這個港灣， 和大海奮戰，和日本人、荷蘭人交易。

「再來就要進入烏魚季了。啊，那可熱鬧了。我們這個魍港啊，就是這樣來的。四百多年前，福建人渡海來台，就是從這裡開始。」對魍港的歷史如數家珍的文史工作者蔡隆德說。

「來吧，我先帶你進去看那一尊最古老的媽祖像。」蔡德隆以一種準備帶我走進歷史隧道的口吻說。

太陽慢慢西斜，冬日的陽光射在廣場上，反光照進幽暗的廟廳裡，幾尊神明在夕陽下閃動著金身光澤。

前殿祀奉中國道教傳統的五府千歲（李府千歲、程府千歲、九龍三公魏天忠、令公爺、尹府千歲），神像的衣服看起來金身鮮亮，我們合十敬拜。進入後殿，才看見這座廟主祀的神明——台灣最古老的明朝開基媽祖——「魍港媽祖」。媽祖像已鑑定為歷史文物，所以用柵欄保護起來，再覆以金黃色的布幔。布幔兩邊供奉著鮮花素果。簡單樸素，莊重寧靜。媽祖的臉上， 經歷三、四百年的香火熏繞，蒙上一層深深的黑色，更加讓人無法看透媽祖的表情。

民間傳說，這一尊媽祖有神奇的治癒能力，會透過乩童開藥方，如果碰上疑難雜症，還會指示乩童挖掘底部一小塊木屑以為藥引。所以她也被稱為「割肉治病的魍港媽祖」。

太聖宮傳說，這是1621年顏思齊來台開墾之後，生活日漸安定，乃回湄洲媽祖廟請來的這一尊神像。在那草萊初闢的階段，生存都來不及，何況留下文字紀錄，因此這一段歷史沒有任何可證明的文件。

然而，1994年成功大學史學教授石萬壽率先發布它是明朝媽祖後，震驚各方。經過教育部、文化界的鑑定，雖然不敢完全肯定，但從它的造型、面容、神像特徵，可以證明它是明末風格， 而非清朝所雕刻。「魍港媽祖神像，金身長，額頭寬，座椅小， 符合航海方便，而安座於船上也。魍港媽祖神像，造型與人類體型比例相等。冕旒珠廉九條為妃，十二條為后，而魍港媽祖，冕旒珠廉九條為妃。」成功大學石萬壽教授如是說。

媽祖本被封為「天妃」，是在1684年（康熙二十三年）才從「護國庇民妙靈昭應安仁普濟天妃」改封為「天后」。所以有九條冕旒珠廉的是「天妃」，為明朝所供奉。若是清朝，便應是十二條冕旒珠廉了。

從福建開始，在世界各地，有航海人的地方，就有媽祖，有媽祖廟，這幾乎是一種常民文化。北至日本的長崎、平戶，南至麻六甲海峽，菲律賓、新加坡、萬丹，天涯海角，中國人的海神——媽祖就在那裡。

然而這「魍港」的地名又是從何而來？

2. 烏魚子

台灣人保持傳統習俗，農曆春節總要全家團圓。除夕夜圍爐的時候，為了慶祝，小康之家總喜歡烤一片當令的烏魚子當下酒菜。用金門高梁酒先浸泡一小時左右，讓酒香浸透烏魚子，再利用五十八度的高梁酒，點上火燒，等到火熄，就可以了。表皮烤得微焦褐色，內裡金黃鮮亮，口感綿密彈牙，配合一小片大蒜苗或蘋果一起入口，讓烏魚子的微苦回甘與蘋果的清爽和著酒香一起緩緩咀嚼，年節的氣氛便充滿濃郁的幸福感。

日本人好烏魚子，但那裡所產的總是瘦瘦薄薄的，因為烏魚還未長好，等到烏魚洄游到台灣，正好長大肥美，特別飽滿。烏魚子，真是台灣特有的珍品。

在文史紀錄裡，明朝時期已有不少福建漁民乘著東北季風來台灣捕魚。

烏魚是洄游性的生物，順著黑潮，沿大陸的東海南下，進入台灣海峽。到了農曆冬至前後的二十天左右（大約是陽曆12月中旬），正好穿過台灣，從北部新竹、苗栗南下，經過鹿港、嘉義、台南等地，最後到屏東。依季節的變化，氣候的冷暖，烏魚或許會早幾天、晚幾天，但南下到屏東海域產卵，卻是生物的本能，永恆的旋律。此時正是烏魚最肥美的時節。等到產完卵，魚瘦了，便不再捕。

漁民把烏魚稱為「烏金」。

盛產的時節，烏魚會成群的來臨，多得不得了，魚群所經之處，溢滿整個海面。幾十萬條烏魚互相推擠，爭著要躍出水面， 躍起了又落下，像一群歡快的孩子，蹦蹦跳跳，不知休止。魚群會形成一條巨龍般的柱子，在大海中翻滾。由於牠的集體力量太強大了，魚網根本無法撐住，很容易衝破，所以有些聰明的漁民這時會用鏢槍。但鏢槍太慢，那種集體狂野，龍柱般的魚群，也不是常有，為了抓得更多，漁民還是用漁網。

抓了幾天下來，魚網不免被強大的魚群衝破，破了就得捕。於是漁民在八掌溪口的海岸邊晒網子，一邊補破網。

每年烏魚季節，福建漁民從廈門、泉州、漳州來，就在海邊築了簡易的草寮而居，把漁獲收集在草寮裡，把烏魚卵取出來， 和魚肉分割好，用鹽巴醃漬，分別晒乾。金黃色的烏魚子貴重價格好，連日本商人都喜歡，更不必說福建的富貴人家。烏魚乾雖然較便宜，但它耐保存，可以成為海上的食物，賣個好價錢。

整個烏魚季，福建漁民就在這裡捕魚、晒魚、晒網。海港邊都是魚網，所以這裡自然而然被稱為「魍港」。也有寫成了「蚊港」，無非是閩南語發音的「網」、「魍」與「蚊」，是一樣的。

魍港，不是因為它有海盜，是「魑魅魍魎、牛鬼蛇神」的窩， 而是漁民勞動、生活的寫照。

《熱蘭遮城日誌》1633年1月14、15 日有這樣記載：「…… 下午有十八艘漁夫的戎克船從南邊來，載來約一萬五千條烏魚。」

說來好玩，「戎克船」，根據史學家的考證，就是閩南語音的船，寫為「䑸」或「艚」的音譯，其實就是中國風帆船，被外國人音譯，又翻回中文，就變成了中國人都不認得的三個字「戎克船」。

想想，當時僅僅是台南附近海域，可以供十八艘設備簡單的中國帆船，一兩天內捕到一萬五千多條烏魚，那是何等盛況 ！荷蘭人發給捕烏船每船一面黑旗，准其撈捕，再課以什一稅，也大賺了一票。

漁民在這裡捕魚，也要吃飯、補給淡水過日子，所以就得學習平埔族的語言，溝通無礙，才能買菜買肉過生活。他們向平埔族買鹿肉、鹿皮、鹿角、山產、小米等，生活上的必需品，但台灣沒有貨幣交易，福建人便帶來瑪瑙、服飾、耳環、鈴鐺、木箱子等，一些平埔族不會有的新奇東西，以物易物，互通有無。

每年的烏魚季節只有在冬至前後約二十天，季節結束，漁民整理好漁獲，就回家了。所以福建漁民都回去了，只有少數人留下來開墾。漸漸的，也有一些人找地方建屋長住，成為通曉平埔族語言的居民，他們會屯積一些鹿皮、鹿肉乾、山產，等中國漁民、商船來的時候，可以賣給他們，提供服務，賺取一些費用。

也正因為如此，魍港之名在福建漳泉一帶頗有名聲。十五、六世紀，連海盜都知道可以來這裡補給、躲藏。

3. 海盜時代

明朝歷史曾記載，嘉靖年間，著名的海盜，漳州人陳老「結巢澎湖」，廣東人林道乾被官兵追剿，逃到澎湖，隨即「遁入魍港」。因為魍港的地形複雜，沙洲連綿，海水深淺不一，官兵的大船不容易追查，而留下來居住的福建人又可以提供各種補給， 因此變成一個很好的避風港、海盜窩。

所謂「海盜」，也並非是「盜」，他們和一般傳說中燒殺擄掠的「海盜」不一樣，其中有不少人是因為海禁而被迫成為非法海上交易的「海商」，為了避免被朝廷追查而來台灣交易。在這裡，有時為了等候其他地區的買家到來，得花上一兩個月；有時為了等候南下或北上的季風，得等上一個季節。一條幾十人的船，食物、水酒的需要量不小，當然要向百姓買食物用品，進貨出貨也需要人手幫忙；等候太久，就得建一個臨時倉庫。這都是海上交易的必要條件。

魍港，就是這樣的地方。

然而，海商在當時要生存是非常不容易的。

那是一個沒有國際公法、沒有安全秩序的時代。海洋是開放而自由的，誰都可以來，誰都可以交易，誰都可以搶。搶到便是你的，被搶了就得認命。各憑本事，各顯神通。

碰上來搶的海盜，只能武力對抗，廝殺一場，保命兼保貨。殺伐成性，「海商」往往變「海盜」。

從歐洲來的葡萄牙、西班牙、荷蘭的大船，擁有強大武器， 火炮精良，資本充足，做生意的時候是大海商，搶起來就變大海盜。如果火力夠強大，像荷蘭東印度公司，那海盜就變殖民地的領主。

成王敗寇，亂世出梟雄。十六世紀，有一個強悍的福建海盜， 叫林鳳。1574年，他被明朝的官兵追剿，帶領手下，一路逃到魍港，正在休整兵馬，手下居然在海上抓到兩艘從馬尼拉要返航福建的帆船。這是漳州月港合法開港時期，商船特別多。林鳳除了劫獲滿船的金銀財寶，一盤問，知道西班牙人已經占領馬尼拉， 但只有七十幾個人在馬尼拉防守，武力虛弱。他一聽大喜，立即集結七百多個部下，開了船隊，想打敗西班牙，占據馬尼拉。

試想：一個海盜有七百多名部下，顯然他的勢力不小，而這七百人的飲水補給、食物等，天天都需要，也是一個大問題。由此可見當時的魍港應該有不少漢人在這裡幫著交易補給。

林鳳的海盜船從魍港出發，幾天後到達馬尼拉，一上岸，自恃人馬比西班牙多了十倍，採正面圍攻。不料，西班牙火槍是新式武器，殺傷力強大，林鳳的傳統刀劍弓箭根本不是對手。幾度衝鋒，死了一百七十來人，也沒能攻下，他看到死傷狼藉，久攻不下，只好放棄。林鳳不得已退回魍港，明朝還派兵追捕，他只好跑到東南亞其他國家，最後不知所終。

這是一個英雄與強盜不分，洋槍與土炮齊發，海商與海寇合夥，各種族、各國家，一起混戰的時代。設想林鳳如果打敗西班牙，攻下馬尼拉，成就一方霸業，那今天會是什麼局面？說不定他會成為統領菲律賓和台灣的英雄。但他失敗了，就成為不知所終的海盜。

在歷史交會的時刻，魍港躍上了國際舞臺。

相關書摘 ►《1624，顏思齊與大航海時代》：一個皇帝派來收稅的宦官，改變福建的商業命運

書籍介紹

本文摘錄自《1624，顏思齊與大航海時代》，南方家園出版

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作者：楊渡

1624年，鄭成功在日本平戶出生、顏思齊帶領眾家兄弟赴台灣、荷蘭從彭湖撤退到台灣建造堡壘……大航海時代的風暴彷彿把英雄豪傑齊聚到台灣，目光投向廣闊的海域，把台灣、日本、中國等亞洲國家，捲入暴風圈之中。

顏思齊，作為個福建漳州青礁的子弟，因殺官宦之僕，逃到日本平戶。1624年因結合志士，反抗慕府壓迫，流亡台灣，於魍港上岸，建十寨，成開台基地。那是大航海時代伊始，一切海洋秩序尚未建立，海洋世界還沒有國際公法，沒有規則，沒有海觀念的時代，他如何在這個海洋爭霸的時代生存？

1624年，荷蘭在紐約建立一個貿易站，開啟了如今世界第一大都會紐約的歷史。

這一年，世界的版圖已經改變。台灣的故事，才剛剛開始。

這是一個人，一群兄弟，一個大時代，兩種文明衝擊的故事。

本書特色

1624是台灣的轉捩點，是英雄與海盜、東西文明交會的瞬間，台灣的全球化命運，自此開啟。

繼《有溫度的台灣史》之後，另一部書寫台灣起始之作

特別收錄1670年荷版《第二、第三次荷蘭東印度公司使節出訪大清帝國紀聞》珍貴彩圖

Photo Credit: 南方家園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰