《1624，顏思齊與大航海時代》：一個皇帝派來收稅的宦官，改變福建的商業命運

文：楊渡

【三、海上風雲】

（前略）

4. 吃人腦的宦官

從後世的眼光看，十六、十七世紀的海洋，是一個風雲變色、群雄並逐的世界；也是一個「人類商業與文明活躍的舞臺」。中國南方的浙江、福建、廣東，都是這個浪頭拍打的海岸，也是異國文明進入的窗口。然而生存於當下的人，只能在有限的情境下，找尋自己的生機。對有遠見敢冒險的人，這個時代卻是一個新的開始，即使他並不明白未來會如何，但廣大的世界、異國的文明既已展開，為什麼不走出去一窺「天下之奇，萬物之異」？

成長於青礁顏慥家族的顏思齊，就住在海邊，靠近月港，那裡有活躍的海商，各種進出港口的異國珍奇，吸引年輕的眼光； 更有一個個在海外經商致富，從貧戶轉變為富商的故事，如何不招引他的雄心？

對顏思齊來說，他的書香世家背景，或許更容易選擇科舉之路，這是當時讀書人的出路。但他卻自幼「雄健好武藝」，顯然無意於仕途。然而，在二十二歲那一年，他卻因為「遭宦家之辱， 憤殺其僕」，為什麼？是什麼原因，讓一個青年憤怒殺人？是什麼侮辱，讓人難以忍受？是什麼時代，讓一個青年敢於反抗，不惜亡命天涯？

原因唯有回到當時的情境才可能理解。因為，一個被皇帝派遣來收稅的宦官高寀，不僅改變福建的商業活動，更改變許多人的命運。

萬曆二十七年（1599），顏思齊十歲那年，福建來了「稅璫」高寀。

「稅璫」，是一個明朝的專有名詞。「璫」本是指掛在帽子前面的玉飾，後來變成對宦官（好像掛在皇帝前面的飾物）的稱呼，頗有輕視之意。「稅璫」意指皇帝專門派出到各地去課稅、並監督地方財稅的宦官。

萬曆年間，發生三大遠征戰役，分別是寧夏戰役、朝鮮戰役、播州戰役。依據《明史》的統計，「寧夏用兵，費帑金二百餘萬。其冬，朝鮮用兵，首尾八年，費帑金七百餘萬。二十七年，播州用兵，又費帑金二三百萬。三大征踵接，國用大匱」。明朝的稅收本就不重，三大戰役主要動用的是皇帝的內庫。明朝財政本就分為皇室財政的內庫，與國家財政兩部分。內庫，是指本屬朝貢、特殊稅收等的收入，專為皇室的建築新屋、陵墓、賞賜官員、皇室婚喪喜慶等之用，而與國家財政的用途區分開來。但在戰爭中國家財政本就不足，所以就先從皇室內庫借用，以後再由國家財政追還。

但皇帝的內庫空虛，於是就想出由皇帝派出宦官到各地去收稅的辦法。宦官到鹽礦、銀礦、各個主要交易地區，去查稅徵稅， 這本屬常理，可這一次卻造成非常大的弊端，原因何在？

根據利瑪竇的描述，在1600年從南京前往北京的過程中， 他在臨清遇見了一個宦官馬堂，這人是皇帝派來收稅的稅璫。他聽到利瑪竇帶了許多珍稀禮物要獻給皇帝，立即說要護送上京， 還叫他們把禮物呈上去給他看。不料他看到喜歡的，就自己先收了起來，如果有什麼沒呈上，就暴跳如雷。利瑪竇被扣在手上， 只能求助於北京的官員。可是那官員只能回覆說：「現在皇上只聽宦官的，你的上上策是捨財保命。」

皇帝派到福建的宦官就更惡劣了。張燮在《東西洋考》〈稅璫考〉一文中把高寀的惡行劣跡，作了詳實的、令人髮指的刻劃。

高寀是1599年被派來福建的。他一到，帶著皇上的天命，立即招兵買馬，準備大幹一場。原本的地方官員是科舉出身的知識分子，總是瞧不起不學無術的宦官，所以他只能召集被罷黜的官員、逃犯、惡少、無業游民等，當作打手稅吏，到處找人麻煩。他總是在繁華的市集設關卡，把皇上的聖旨牌放在桌上，無論舟車、雞豬都得課稅。後來他發現，漳州海澄的大利在海港，於是親自到船舶上去巡視收稅。

海澄的縣令叫龍國祿，個性梗直，不畏權勢，規定部屬不得被高寀驅使，要嚴守法令。高寀叫人去通報他事情，那人駕了馬車衝到官府，態度傲慢，他馬上把人抓起來，當庭鞭笞。高寀氣得要向皇帝上疏彈劾他，手下有一個人說：「這海澄很亂，所以沒有造反，是因為還有他在，如果他有危險，會激起民變，不如讓他賴著吧。」高寀這才忍下一口氣。但他每年都要到海澄，不僅建了一座官署在月港，還在船隻進出的圭嶼另設一個官署，專門收稅。此外還在漳州城中和三都澳開了稅府。攔下出入的船， 上船看到什麼奇珍異寶，喜歡的東西，就說是要獻給皇上的，一律拿下再說。敢違逆的，就人船一起扣押沒收。

萬曆三十年（1602），所有回到港口的船隻，他不許任何人上岸，必得交完稅才能走。船舶排長龍在港口等交錢，等了好幾天，有家歸不得，有人等不及先回家，他竟把人抓了去關。被抓的人太多，在路上相望，海商一個個氣得哇哇叫。最後有人鼓噪起來，暗自計議要把他殺了，再殺他的隨從，一起沉入海底餵魚。高寀一聽，嚇得連夜逃走，再不敢來港口惡整。

皇帝鼓勵宦官到地方上去開礦，好增加收入。高寀就到漳州龍巖地區，不論有沒有礦藏，他先找有錢人風水好的墓區，就宣布此地有礦，命人當場開挖。富人嚇壞了，怕破壞風水，只得奉上大銀，直到他滿意了，才放過一馬。他指揮徒眾開了許多礦， 卻沒一個有生產的，徒然浪費了公帑，賺飽了私囊。

他還接受荷蘭的賄賂。萬曆三十二年（1604），海商潘秀、郭震等帶了渤泥（即今日汶萊）國王信，為荷蘭請求互市，聲稱舊浯嶼是彼國本來就與荷蘭通商的地方，想重修舊好。荷蘭船也不等回答，把船隊開到澎湖，卻被當地的官軍嚴肅拒絕了。荷蘭聽到高寀的事蹟，認為可以收買，就請人允諾以三萬兩銀元賄賂，先支付訂金，還許諾事成後會再給足。高寀收了大紅包，於是問計於大將軍朱文達說：「這荷蘭互市如果成了，大有利頭。可海防這邊意見不一致，你幫我想想辦法。」

朱文達跟跟高寀交情不錯，他的兒子還是太監的乾兒子，於是代為向邊防官員說：「紅夷（當時對荷蘭人的稱呼，以其頭髮為紅色而名）勇鷙絕倫，戰器事事精利，整個福建的舟師加起來都打不過，不如允許互市。」高寀很高興的派遣一個叫周之範的手下去通報荷蘭，索取賄賂。荷蘭船長韋麻郎很大方給了一大筆錢，認為大事已成，就派了九個荷蘭通事一起回來，到省裡等候同意的命令，可是一直下不來。

此時福建的參將施德政已奉命要趕走紅夷，於是派了沈有容帶了幾十條船，去澎湖勸說荷蘭人。沈有容早知道賄賂的事，便勸他們不要被小人所欺騙，不如儘早離開。韋麻郎是精明的人， 他知道荷蘭船隊不是沈有容的對手，而福建官方也沒有互市的意思，於是決定撤退。想不到高寀竟然上疏皇帝，為荷蘭乞求互市。還好，明朝中丞和御史都認為「璫疏不納」，而否決了。

福建的海上人家聽到了，都高興的直呼「萬歲」。只有高寀記恨頓足說：「都是德政敗壞了我的好事。」

萬曆三十四年（1606），皇帝看到開礦只會賠錢，終於下令封閉所有宦官的礦洞，礦產的稅收歸給主事官員，這才改變了「假採礦真勒索」的亂象。但在福建搜括了七年的高寀早已坐大， 還得到皇帝拔擢為太監，賞賜緋魚服。他在福州近郊烏石山建別墅，在官署後方建樓房，宏偉如同皇宮。這還不打緊，人有權勢就淫亂，太監富貴，下面沒辦法淫亂，怎麼辦？於是就有一個道士獻策說：「有一個偏方說，只要生取童男童女的腦髓，配藥吃下去，就可以讓陽具再生，能御女種子。」

高寀大喜，自此出高價去買窮人家的童男童女，生吃孩子的腦髓。窮人家起初不知道是如此殘酷，以為只是買孩子去養，後來聽說了，便沒人敢賣。高寀的手下就出高價去市面上買。市上便有一班惡少，專門在路上騙小孩，迷昏了帶來高價賣。據說高寀的稅署後方有一座池子，裡頭都是纍纍的白骨和孩子的牙齒。

高寀想試試藥有沒有用，就再買了幾個少婦，在房中祕戲， 又買數十個歌舞孌童，來增加情趣。

高寀橫行無忌，只要看不順眼的，逆了他的意的，就以逃漏稅的名義，去搜括查扣。他買東西從不出錢，而是給商家票子， 過了很久才給錢，但給的是一半的價錢。所有福州商家都不想看到他來光顧。

萬曆四十二年（1614），廣東的稅璫李鳳病死，上面有旨令高寀兼督廣東。福建父老心想，廣東稅比福建富多了，高寀一定會去，大喜過望，只希望早早送走瘟神。卻不料廣東人非常強悍，他們知道高寀的惡行，早已歃血訂盟，誓言如果他敢踏進廣東一步，等他船到，就揭竿而起，寧死也不讓他來。

高寀覺得自己又高昇了，神氣飛揚，就造了兩艘雙桅的超級大船，號稱要航向廣東，但到廣東怎需要如此大船，他其實是看到海商有利可圖，自己要來插一手。所以他的船上，插著黃旗， 兵士不得盤問，而所有貨物都是違禁品，如番段、龍鳳紅袍、建鐵刀胚，硝磺、鉛、錫、氈單、湖絲，價值數十萬。這完全是準備和荷蘭交易。但他出入陳兵，家丁三百餘人，賓客謀土及歌童舞女百人。這樣的陣仗，誰敢攖其鋒？

可偏偏他碰到一群堅持原則的東林黨人。施政德當時任福建都督，硬是把船擋在海門，讓他無法出發，中丞袁一驥則找了部屬上船查緝走私貨品，找證據要治他。浦城人有很多被高寀的手下禍害過的，就控制海港出口，不讓船走。青礁村的進士周起元則上疏皇帝，寫長文一條一條控告高寀的罪狀，請皇帝把他抓起來治罪。後來袁一驥乾脆把他的手下先抓起來法辦。

4月11日，高寀要坐船出海的消息傳出去，幾百個被他打了欠債借條的人群聚集在宦署，要求還錢。從金飾、絲綢，到油鹽柴米都有，加起來有幾萬兩。群眾氣憤高喊還錢。高寀卻不怕， 指揮了平日訓練的家丁打手去毆打群眾，立刻有幾個人被打死了。群眾趕緊走避，卻不料宦署還有人從高樓射箭，把周邊的民宅放火燒了，延燒的火勢非常嚴重，群眾嚇得潰逃。

消息一傳出來，遠近不平的人更多了，死傷者的家屬朋友， 路見不平的人，數千人群聚在宦署前，團團包圍起來，高喊要他還個公道。高寀那有在怕的，他拿著長刀，跳上馬，帶上兩百多甲士，對著沒有裝備的群眾就衝殺過去。直衝到中丞袁一驥的官府前。這時，正是皇太后過世，哀詔剛送到，整個官府官兵解嚴， 大開中門，迎接哀詔，高寀就在這空檔中，率領兩百多個手下， 持刀破關，直接衝進去。

袁一驥一看，大怒叱罵說：「我們正在等候皇太后的哀詔， 你這樣衝來，要造反嗎？」

高寀看袁一驥詞鋒慷慨，頓了一下，氣勢受阻，想到皇太后哀詔，也不敢亂來，就用刀挾持了袁一驥，一起走出去。走到大門口廣場前，碰到他的副使李思誠等人，他才把袁一驥放了，把副使等人抓起來，當做人質。

欠債不還，殺人放火，挾持中丞，所有老百姓都憤怒了。上萬人圍住宦署，要殺人償命。此時要殺了高寀一點都不難。但袁一驥擔心殺死皇帝命官，有傷國體，終究忍了下來。他勸告百姓說：「大家不要激動，皇上自有處分，我們不要狂鬥吧。」

周起元、袁一驥上疏的狀子告到皇帝那裡，各地大小臣工的狀子堆滿一桌子，走私的證據明確，大太監也保不住，皇上於是下令把高寀撤回北京，等候處分。相較於他的罪惡，這個處分未免也太輕了，但福建人想到十六年的陰霾，十六年的委曲，一朝可以除去，也就不想多計較了，只願快快送走瘟神。

這高寀帶了上百個手下，帶了太多搜括的寶貝財物，走不動，一路慢行。走了好幾個月才到京城。他還行賄大太監幫他說話，免於處罰。最後被皇帝下令拘禁，但不知所終。

這是張燮在〈稅璫考〉寫下的沉痛見證。從1599到1614年， 十六年荼毒，從城市到港口，從油鹽柴米的小販到富商巨賈，從山礦到船舶，支使數百惡僕在地方橫行無忌，還出賣國家利益， 公然接受荷蘭賄賂，上疏開港互市，這樣的宦官，如何不引起民眾反抗。

依照民間的江湖道義，袁一驥本不需要寫那麼多奏摺，去上告皇帝，反而該讓高寀上船出海，再傳訊息給幾個海盜，在海上把他「做」了，把船貨賣了，拿來救濟受害民眾，這才真正符合江湖道義。只是袁一驥身為官員，不能傷了國體，壞了法治，鼓勵報復而已。

回頭看，1611年，高寀橫征暴歛最猖狂的時候，正是歐洲列強風狂雨暴，用銀錢、收買、槍炮，要打開貿易大門的時代。生活在這個時代的青年，如果沒有憤怒，沒有反抗，那就太沒有血性了。

高寀到福建的那一年，顏思齊十歲，而「遭宦家所辱，殺其僕」，是在1611年，他二十二歲的時候。一個人的青年時代， 面臨巨變風雲，卻眼見宦官黨羽橫行，到處欺侮百姓，甚至劫持政府官員，如何不生氣？

當然，我們不能判斷「宦家」指的是「官宦之家」的官員， 還是「宦官之家」的宦官，所以不能說他一定是受到宦官所辱， 為了伸張正義而殺了僕人。但想想那個時代，月港開放，整個海洋世界在青年眼前展開，西洋的新鮮事物，東洋的貿易航程，南洋的香料珍稀，乃至於金髮碧眼、紅髮白臉的葡萄牙人、西班牙人、荷蘭人都來了，這個世界，卻被宦官的貪汙腐敗所綑綁、勒索、劫持，連百姓都起來包圍宦官的官署，則民憤有多強烈，顏思齊的憤怒，便有多強烈。他的行為，便不難理解了。

二十二歲的顏思齊殺了宦家僕人，只有逃亡海外，跟了走私船到日本。開始另一段人生。

高寀只是一個典型。整個官僚體制的落後，改變的不只是一個青年的命運，而是一個時代。

這是一個全新的海洋時代，所有人都還沒有準備好，一切仍在摸索。歐洲國家來東方尋利，槍炮與白銀齊發；東方民間看到利益，壯大貿易，卻缺乏制度性保障。明朝官方思維仍是大一統的帝國管理體制，不知變通，貪婪腐敗。最後民間新起的海商文化，只能東奔西突，尋找自己的出路。

相關書摘 ►《1624，顏思齊與大航海時代》：一個英雄與強盜不分，海商與海寇合夥的時代

書籍介紹

本文摘錄自《1624，顏思齊與大航海時代》，南方家園出版

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作者：楊渡

1624年，鄭成功在日本平戶出生、顏思齊帶領眾家兄弟赴台灣、荷蘭從彭湖撤退到台灣建造堡壘……大航海時代的風暴彷彿把英雄豪傑齊聚到台灣，目光投向廣闊的海域，把台灣、日本、中國等亞洲國家，捲入暴風圈之中。

顏思齊，作為個福建漳州青礁的子弟，因殺官宦之僕，逃到日本平戶。1624年因結合志士，反抗慕府壓迫，流亡台灣，於魍港上岸，建十寨，成開台基地。那是大航海時代伊始，一切海洋秩序尚未建立，海洋世界還沒有國際公法，沒有規則，沒有海觀念的時代，他如何在這個海洋爭霸的時代生存？

1624年，荷蘭在紐約建立一個貿易站，開啟了如今世界第一大都會紐約的歷史。

這一年，世界的版圖已經改變。台灣的故事，才剛剛開始。

這是一個人，一群兄弟，一個大時代，兩種文明衝擊的故事。

本書特色

1624是台灣的轉捩點，是英雄與海盜、東西文明交會的瞬間，台灣的全球化命運，自此開啟。

繼《有溫度的台灣史》之後，另一部書寫台灣起始之作

特別收錄1670年荷版《第二、第三次荷蘭東印度公司使節出訪大清帝國紀聞》珍貴彩圖

Photo Credit: 南方家園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰