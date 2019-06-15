解析民進黨總統初選民調的優劣、價值，以及對整體選戰的啟示

文：把自己撿回來愛：阿水心理師的日常

民進營在6／13完成了初選，身邊的綠營朋友安心了一天。我想也該來跟大家分析民進黨初選民調的結果。

在全球局勢不明，香港風雨飄搖下，說實話還是比說好話重要。

Photo Credit: 民進黨

什麼是民調？這次初選民調的樣本怎麼來？

所謂的民調是在某個時間點，受訪對象對於某些人物、事件的態度調查。由於不可能收集台灣1800萬名20歲以上民眾的整體態度，只好透過抽樣的方式取得足夠的樣本數（至少1000份），以模擬1800萬公民的民意。

民調要準確有幾個重點，第一是足夠龐大的資料庫，資料庫要跟母體（台灣整體投票公民）的人口結構相近，第二是抽樣要隨機樣本數夠多，第三是試題跟訪員不具引導性。

而這次民進黨的民調，在雙方陣營見證下隨機抽樣。其中市話後兩碼隨機、手機後五碼隨機，接著亂數切成25份樣本庫。每家民調公司，一天抽一份樣本庫來打，每一家預估約共收3000份有效樣本。所以五家民調公司，一天共消耗五份樣本庫、三天總計消耗了15份樣本庫，完成16000份有效樣本後完成民調。

民進黨民調的優點與可能問題

這份民調在調查方以及民進黨方，已經做到技術上能做的公正。加上高達16000的有效樣本，理論上統計誤差在1%以內。但即便如此，這份民調還是會有些地方跟整體民意有許落差。

首先，關心民進黨初選的民眾，會知道6／10－6／12晚上6點到10點，是民進黨初選調查的時間。這會讓挺蔡跟賴的民眾，為了自己支持的候選人獲勝而特地等電話，也特別願意接電話、受訪問。而民進黨初選民調期間，剛好又遇到了6／9香港反送中大遊行，後續媒體的報導效應也需要考量在內。因此，民調對於形象上較為親中的韓，或對中友善的柯較為不利，而對明確表態反對一國兩制的蔡與賴有利。

民調可能高估了蔡跟賴且低估了韓跟柯

從上述可知，即便民進黨與民調公司盡量做到了調查的公正公平，但蔡賴支持者接到電話會較樂於回答（拒答率低），韓郭等藍營支持者，除非想灌票給某個人，否則不見得有意願參與民調（拒答率相對較高）。

這使得本民調，蔡跟賴的支持度，較真正的1800萬公民母體，更支持蔡跟賴。我個人預估蔡可能高估了3－5%、賴高估2－4%，韓可能低估3－5%、柯可能低估2－4%。

因此看待這份民調時，可能要把蔡賴的民調往下調、把柯韓往上調，才比較接近真實的整體民意。

民進黨民調的釋疑

而有些人對這份民調提出質疑。主要的質疑有兩個：

1.為何五份民調結果如此相近？

上面我們解釋過，五家民調公司的樣本庫都是隨機拿取，而且在同樣的時間做同樣的題目。樣本相近、題目相同、時間一樣、樣本數又夠多，只是執行的公司不同，自然測量到的民意態度就會相近。如果五份民調結果差很多才需要懷疑！

2.未表態率明顯較其他民調低，而在蔡／賴兩組中，組合賴的未表態率又更高。

這份民調其實表態率算高，特別是「蔡韓柯」的組合，30－39歲這一組人的未表態率只有12.5%。原因是民調問卷是三選一，除非受訪者明確表達支持三人之外的其他候選人，才會被算在未表態。而面臨「賴韓柯」的組合，唯一支持蔡的人，就會被歸在未表態；反之支持賴的，遇到「蔡韓柯」的選項，唯一支持賴就會被歸在未表態。也因此，當唯一支持蔡英文比唯一支持賴清德的人多，就會造成「賴韓柯」那組的未表態率較高。

Photo Credit：Kim Hong-Ji／reuters／達志影像

這份民調的價值與發現

雖然我認為這份民調高估了蔡賴的民意、低估了韓柯。但這份民調還是十分有價值：

1.約有30%的中間選票

這次民調中，蔡英文加上韓國瑜後的整體得票約有六成，再扣除唯一支持賴的人的誤差，藍綠之外可能還有30%的中間選票。這30%的中間選票的動向，投與不投、投給誰，會是明年最後決定總統是誰的關鍵。

2.即便扣掉高估部分，蔡在三角督的狀態下，民調首次高於三成。

在去年1124以後，不管哪家媒體，蔡韓柯或蔡韓郭的三人民調，蔡始終沒有高於三成。而這份民調顯示出：國人反一國兩制的態度、蘇行政院長受肯定、賴逼出蔡支持者的危機感，使得蔡的民調首次高過三成。這代表蔡的民調已經突破了過往的天花板，也顯示蔡不怕柯進來競爭。

3.蔡民調高於賴

這份民調做出的結果蔡高出賴8.2%。而即便扣掉蔡賴兩人高估的誤差值，蔡也高於賴有5%以上，蔡代表民進黨選2020年大選有其正當性。

4.韓的民調持續往下走

韓市長從美國回來後的五點聲明，民調從40%以上慢慢往下走，即便這份民調低估了韓，加回誤差後韓的支持度可能只有28%，這對韓是很大的警訊，除了原來的鐵粉支持者，韓在40歲以下民意大量流失。這將是其初選和大選的隱憂。

這份民調的未竟之處，以及對日後選戰的啟示

除了一開始提到的，民調可能高估蔡賴與低估韓柯。再者，民進黨此次為了選出明年大選的代表，沒有把郭台銘放進來還是可惜。最近明顯可以觀察到，郭的選舉團隊反應速度變快，比如反對一國兩制、反親中媒體遊行，可以看出郭換了選舉團隊後，因應時事的速度更快。若有把郭放入，或許可以觀察，郭團隊的反應是否能吸納從韓國瑜出走的民意。

另外，去年的選舉給我很大的啟示是地方勢力的整合，這不見得會在民調出現。去年韓在高雄的獲勝，地方派系出力不少。而農會系統的蕭景田與張麗善都在6／1出面挺韓，特別是明年水利會開始官派，農會系統應會奮力一搏，這部分的民意可能無法完全反應在民意調查上。

整體來說，這份民調還是很有價值，比如蔡在40歲以下的高支持率，顯示反一國兩制的亡國感，以及蔡的網路空戰已從去年的劣勢成為優勢。但是蔡在女性、高中跟專科的支持者明顯支持率較低，這是接下來的時間裡，蔡要努力去爭取的族群。

把誤差加回來之後，還是蔡>韓>柯，但三人間的差距可能都只有2%，更何況郭台銘的民調還在走強。這份民調只能說綠營還是要謹慎，藍營也不用喪志，選戰還有七個月，一兩件大事就足以翻盤。

而不管結果整樣，都希望台灣明年能選出一個足以在中美冷戰趨於激烈的世局中，帶領台灣走向更好榮景的總統。

一起加油！

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本文經Tsai Ming Fang（把自己撿回來愛：阿水心理師的日常）授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航