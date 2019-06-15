「人生還是必須結個婚」的心理狀態，真的是多數人類無法控制的嗎？

古代人治療感冒有很多種方法，比方喝柳丁汁、喝可樂、喝加鹽沙士、喝雞湯、喝熱水、喝花草茶等等的，每一種方法都有擁護者，他們由自己的經驗判斷：「當我感冒時，我喝了『這玩意兒』後就好了，因此證實有效，且是本人親身經歷。」

這樣的想像到了人類發現病毒的存在後，才真正找到感染機制與治療手段，但同時，過去的偏方擁護者並沒有接受同等的醫學教育，所以在現代社會裡，面對各種疾病，現代醫學與民俗療法同時存在，只不過有些病，人們「比較知道」民俗療法沒效，而會跑去看醫生，比方那些沒有症狀就突然身體爆掉或死掉的病，連看都來不及看到，那也無從有經驗療法了。

通常只有那些拖很久的病，才會有偏方，就是人們試驗了一輪各種方式後身體居然好了！於是回想到底是中間做了哪些舉動或吃了哪些東西造成的？偏方跟現代醫學的最大差異在於「有沒有科學驗證」，而科學驗證的關鍵是「找到真正原因」。



為什麼有閃電？為什麼有日蝕？農作物為什麼死了？



古代人面對這些問題只能拼湊答案：「啊！大概是天神發怒了吧～大概是沒有殺幾個人獻祭吧～大概是植物被詛咒了吧～」

這些說法現在聽起來很荒謬，因為我們知道那些不是真正原因，因此現代沒有「天神會發怒」的擁護者，而是知道要用科學去研究成因、原理，然後再想對策，不過，在許多領域，我們仍然有大量非科學或「想科學卻科不起來」的擁護者存在，簡單可分為：

空想派

比方「點石成金」術，這是想像中的法術，只要你用手指點一下石頭，石頭就能變黃金，由於是空想的，所以不同信仰者會創造各種想像來支撐主題，比方說要用誠心、比方說要站在特定的方位、比方說要用特定的石頭。

古代人跟小朋友都常活在空想的世界，因為人的想像力豐富，所以可以光靠用想的就能快速解釋這個世界是非常過癮的事，人們心裡就不會被太多問題困擾，缺點是，空想派的各種超能力、超技術都沒有效，只能在「轉述」的時候描述的天花亂墜，比方「聽說古人可以點石成金、可以飄在空中、可以騎掃把飛行。」但真要找一個能辦到的卻沒有。

經驗派

比方「煉金術」，這是由經驗推測出應該要有的技術，像你在家裡炒蛋時，發現透明液體的蛋白居然加熱後就變成白色固體了！這是多了不起的發現！那如果用其他金屬來加熱煮一煮，難道就不能變成黃金嗎？

於是人們把各種金屬拿來加熱、混合、竭盡所能地惡搞，「再」加上以訛傳訛：「喂喂喂！聽說隔壁村的小華用咖啡提煉黃金成功了！我們也要加緊努力啊！」而讓人類沈迷上千年。

經驗是動物生存的關鍵，「看到火能避開」跟「知道用火」都是經驗，但還不到科學，要進到科學必須知道「原理」，而尋找原理的時候就要觀察各種可能性才能去做分類、歸類，最後在技術可行的前提下，去發掘最後的原因、原理。

人類很早就知道吃不乾淨的東西會生病，但技術上無法進一步觀察，要到顯微鏡發明後，我們才能看到微生物，等到我們能觀察到小至細菌、病毒、分子、原子的級別後，空想派跟經驗派就很少擁護者了，因為許多科學原理被確立了，但在還沒被科學研究出來以前，經驗跟想像仍是多數人的心理支柱，再者，雖然科學不斷有新發現，但這些新發現要能普及大眾還需很長一段時間，而在科學還沒有到達的地方，空想跟經驗仍是人類最直覺、理性的判斷方式。

技術足夠的話，理論上，人際交往也能運用科學研究。

要做到這一點的關鍵是要能將人分類，分類後研究各別喜好及思維方向，就能推導出兩個人是否適合。

「亂講！要是這麼簡單的話早就有人做了！」有人跳出來說。

對啊，如果只要稍微研究一下就能有成效，這樣的研究為什麼沒人做呢？

而結婚時，男女雙方又是用什麼方式判斷這個人值得託付終生呢？（注釋1）

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合乎大家意料的，絕大多數人都是用「空想」跟「經驗」來判斷，幾乎沒有人會去思考對方的本質、行為、思維模式，原因是：

1. 繁衍效用低

在天災人禍、兵荒馬亂當前時，生物要不被滅絕就是趕快生小孩，最好是一到生育年齡就馬上繁衍，根本沒時間考慮：「在一起快不快樂？小孩快不快樂？未來又如何呢？」生下來再說！

生了以後就趕快找吃的、遮風避雨 、等小孩長大，小孩長大以後就趕快再生！這樣的生物本能對於動物及智慧生物（比方人類）都是凌駕各種理智思維與欲望之上的行為控制指令，如果沒有這樣的指令，人類可能在一場又一場的戰爭裡就理智地想著：「媽的！未來一片茫然，生小孩來世界上挨子彈嗎！不生！」那人類就滅絕了。

但歷史發展上，戰爭一場比一場恐怖，人們卻還是沒停止過生小孩，父母都想著：「我也不知道爲什麼，但就覺得應該生個小孩才對，而且小孩很可愛，我想生一個來玩玩。」那站在社會上那些不幸福小孩的立場，他們完全能質問自己的父母：「為什麼要把我生出來？難道是生好玩的嗎？」

這些父母也只能戴上耳機繼續追劇，因為他們只是被本能驅使，而不是合乎邏輯的理智行為。

2. 抵觸愛情

有人跳出來說：「我結婚又不是為了要生小孩！是為了愛！L.O.V.E！」那愛情是什麼呢？

在「華華咖啡廳」我們定義過：愛情，就是遇到一個可以瞬間觸動自己對於未來想像的對象。

也就是當愛情故事突然發生，你腦中那「複雜、多重、融合過往經驗的喜好，與潛意識的各種私慾、貪戀」通通都瞬間組成一套對於美好未來的澎湃想像！這個想像隨著時間過去，會越來越豐富、越來越期待！

也就是當你愛上一個人的時候，會極端渴望去享受對方「能帶給自己開心滿足」的各種特質，因此希望「能跟這個人有未來」。請注意！是「能帶給自己開心滿足」的特質，而不是「世人普遍認可的正面條件」。

所以因人而異，有些人喜歡物質、有些人喜歡名份、有些人喜歡趣味、有些人喜歡情慾、有些人喜歡能當小公主、有些人喜歡能當大男人，等等的愛情盼望，但通常都不會是什麼「溫柔、體貼、上進、認真、有原則」這種，因此多數感情小品文、語錄才會把這些「最普通的條件」當成最難得的優點，因為多數人當初選對象的時候，都是以其他條件為優先。

比方如果你跑去跟女生說：「千萬要想清楚喔！男生有錢是很麻煩的喔！會亂來喔！能挑的對象多喔！主動送上門來的也多喔！」

那女生最理性的選擇是什麼？

當然是騎驢找馬，直到找到又有錢又乖的男生才定下，但除非妳條件很好或不斷增加自己優勢，否則如何能一直往上高選呢？因此女生會想：「身旁這個已經不錯了，雖然缺點一籮筐，但如果過了這個村恐怕就沒這個店了～」

此時如果跑去結婚，請問這是最好的選擇嗎？

當然不是，可是在此刻，這個男生能付出的「有車、有房、有正當職業、能帶自己出國玩、能帶自己見家人、能在此刻娶我」符合了女生戀愛理想的最主要條件，那你要她再找找、再研究，就牴觸了戀愛發展。

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而問題就在於，愛情牽涉的是未來，婚姻牽涉的是時間。

人類很難想像長遠後的未來，但終究會渡過長期的時間。

所以愛情觸發的美好想像都很短，一開始最美好，彼此非常陌生，隨時心都砰砰跳，充滿無數熱戀想像，這時如果跑去結婚，結果「才」發現對方習慣不好、態度不好、價值觀不好、生活目標不同、甚至！長得也不太好（注釋2），那也來不及了，於是婚姻就出問題。

這就是市面上幾乎所有婚姻問題的背後根源。

妳以為老公的錢能讓妳花，沒想到錢在婆婆手上，於是妳花不到。

妳以為老公是好爸爸，沒想到他只對小孩好，對妳可一點也不好。

妳以為老公單純安全，沒想到他只是本質無聊，於是妳終生無聊。

妳以為老公大男人可以幫妳駕馭世界，沒想到他只用巴掌教育妳。

妳以為跟老公情投意合，沒想到他只是見少識窄，婚後才遇到真愛。

妳以為生小孩可以挽救婚姻，沒想到根本沒用，還連帶拖累小孩。

雖然這是用女生舉例，但對男生也同樣適用，有多少男生就是因為覺得：「結婚好玩啊！」「生小孩圓滿啊！」「三代同堂幸福啊！」「不能讓小孩叫別人爸爸啊！」「老婆要選單純無聊的才不會有被外人搭訕的危險啊！」於是憤而娶了，婚後這些戀愛想像破滅了，回頭再看就是一位討厭的黃臉婆在家裡，於是自己心情也不好，每天愁眉苦臉。

路上所有表情不好的男人，都是因為看老婆、看婚姻不爽，覺得自己這一生「零」成就、零滿足，創業失敗的男人反而還不至於會這麼淒苦，因為創業失敗可以東山再起，對「未來」還能有所期待，如果你婚姻失敗又不想離婚，請問還有未來可言嗎？當然就沒有了。

所以，愛情那種「不計時間長短」的未來想像，導致了你在其中無法理智研究對象，相反地，如果你已經感情沒了，再去思考就能很清晰，而大家不覺得這很惱人嗎？想像破滅前，一切美好；想像破滅後，一無是處。那為什麼我們不能好好地事前「檢查」自己的想像？

因為戀愛感的觸動是人類本能，如果大家都能繞過這個本能，那現存婚姻可能九成以上會崩解，人類又滅絕了。雖然，社會上也有極少數的人沒有很強的戀愛感受，但他們常常還是因為其他社會因素而嫁娶，比方父母安排了相親，或自覺「應該要結個婚吧～」於是還是跑去結婚了。

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3. 不知道有所謂類型

地球上有七十多億人，我們多半以為「那好歹有幾千萬種類型的人吧？」因此覺得無所謂分類這回事，同時又一直被主流師長跟朋友莫名地正面告知：「你是獨一無二的！特別的！最棒的！」導致我們也認定自己是不屬於任何類型。



此時要去研究思考身邊的對象就變得更不可能，只能籠統地區分為：

「這我老公，條件好，是我的老公。」以及「渣男！這是渣男！渣男欺騙感情！」

也就是一個愛玩、油條、家境有成、金手起家、不知人間疾苦、不知人生目標的人是交往對象時，我們覺得「他條件很好」，但等到他甩了你、不給你好、給別人好、或「一次給很多人好」的時候，我們就覺得上當了！這狀況同時適用男女雙方，也可能一個女生漂亮、自信、懂事、懂技巧，那她想當誰的女神，難道不是她說了算嗎？

而且「女生去外面找男生」比男生去外面找女生容易，男生你要準備汽車、晚餐、話題、穿著體面、甜言蜜語，但女生只要「人到」就好了，所以邏輯上來說你該怎麼做？當然是先問問對方：「我是不是你的最愛？我是不是你的唯一？你有沒有哪裏不滿足？」

這是不是一次掃遍「大多數的感情問題」了！（注釋3）

但女神或條件好的男生都會說謊，因為這些人的條件「明明可以得到更多」，為什麼要輕易地定下來？加上一般人從沒想過該問這個，而天真地用自己經驗判斷：「你應該跟我情投意合吧？妳應該也陷入熱戀吧？」否則，「你怎麼會這麼喜歡找我過夜呢？妳怎麼這麼喜歡拿我當工具人呢？」所以必定是戀愛沒錯！於是又開開心心跑去結婚了。

要了解人的類型別無他法，就是多觀察、多研究，就跟男生研究汽車或女生研究保養品一樣，更重要的是，我們應該要知道自己是什麼類型！

有很多類型是「不討喜」的，容易惹人厭或在他人心中埋下排斥種子的，那也許一開始對方被我們的美貌、物質或其他條件吸引，但等新鮮期過了後就湧上強烈的反感，於是鬧翻。而我們幾乎從沒有辦法去意識到自己是顧人怨，原因是：

4. 人權

科學家辨認出各種細菌、病毒後，想消滅誰就消滅誰。感冒病毒不能抗議說：「我們也只是想好好地活著！傳宗接代！」牆角黴菌也不能吶喊：「我們是特別的！我們是獨立的！為什麼要用漂白水澆我們！」

沒辦法，因為病毒沒有人權，但討厭的人可是有人權的。

大男人很討厭，但你能公開藐視大男人嗎？你的鄰居是大男人、成天罵老婆；你的業務員是大男人、成天上酒家，你能說什麼？你敢對他們的老婆說任何話？

不行，見面時依然是陪笑臉，所以大男人、小氣鬼、壞婆婆、懶老公、笨媽媽、刻薄太太、無趣人士等各種討厭鬼，通通都沒有人能去指責他們，那如果他們一生中都沒被別人「指認」，他當然也就無法改這些壞習慣、壞個性。（注釋4）

同時，一般大眾也就沒辦法清楚地學習到：「原來世界上有這麼多該避開的問題人物啊！」

大家就又牽著手開開心心地去結婚了，人生苦不堪言。

「但教練！我好想結婚啊！」有人跪下來泣訴。

好的，但為什麼呢？

如果是要見證愛情，那何不「交往更久、談戀愛更久」就好了？何不「天天買戒指、天天送禮」給對方？何不「天天做盡所有肉麻之事、分分秒秒傾訴情意」？

為什麼非要為了一紙證書而把彼此綁死？

「因為，教練！我好想被綁死啊！」有人不依不饒。

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是的，人類的一切行為的終極指導準則還有一項：

5. 欲望

欲望不是單指情慾，而是所有腦部產生的愉悅感，「追尋愉悅感」這個動機幾乎主導了人類所有的行為。主要的追尋模式有兩種，「得到更多」跟「持續得到」。

a. 得到更多

這很好理解，比方：

你今天賺到一百萬，未來就想賺一千萬；你去過日本旅遊，未來就想去看看歐洲；你爬過百岳，未來就想挑戰聖母峰；你偷吃過一次，未來就想吃更多次；等等的，人類總是想要更多，而這樣的欲望會跟所處的社會環境交互作用。

比方在資本國家，你可以拼命炒房，賺到幾百輩子都花不完的錢，雖然你明明知道花不完，但就是無法停止自己去「繼續炒」，於是房價就永恆高漲。

如果你在北韓國家，你可以拼命讓百姓挨餓，賺到幾百輩子都吃不完的漢堡薯條，雖然你明明知道此生吃再胖也吃不完，但你還是不願分給老百姓一點，於是民眾就永恆飢瘦。

如果你在歐洲國家，都市建築漂亮、人人都有個小窩、隨處都是漂亮的街景或河岸，那你可能就不想炒房也不想霸佔所有糧食，而決定致力於創作或為世人貢獻。（注釋5）

b. 持續得到

那如果我們得不到更多愉悅、更多爽感的話呢？那人就會追尋「小量、持續」的愉悅感。

假設我不能年年加薪？那起碼就讓我繼續能領同樣薪水吧～

假設我不能看到更多好片？那起碼讓我每天有追不完的劇吧～

這樣我們就理解了，在感情裡如果要更快樂，想靠「持續熱戀」非常困難，需要雙方都有趣、有興趣、有情慾、有對世界的好奇、有想要上進的衝力或最起碼「有安於現狀」的耐力，這些條件加總對一般人來說太過苛刻，於是，追求「更多戀愛感」變成比較容易達成的選項。

送小禮物、送大禮物；去小旅行、去大旅行；公開承認、宣告親友；曬小恩愛、曬中恩愛；咦？再來呢？怎麼能做的事情這麼少啊？

請問，你要怎麼能做到「讓感情更轟轟烈烈」的舉動來讓自己有更大的愉悅感？你要怎麼樣能曬到更大的恩愛？

理論上應該是「你要變成一個更好的人，為這世界做更多貢獻或幫助更多的人，讓你的伴侶覺得選你真的選對了！」形成一個不斷向上增加的進步曲線，此時即使不主動曬恩愛，旁人也會幫你們煽風放煙火。而也要再次強調，如果能接受「安於現狀」的話，彼此不做什麼也能很快樂。

但問題就在於，向上進步他媽的太困難也太花時間了，而多數人又不願意安於現狀，覺得：「我只是想要感受更多戀愛感，犯得著去擔這麼多人生目標嗎？」大家心裡的矛盾不斷糾結，於是，結婚變成一個「可見又可行」的大目標，想像力再次馳騁：

那會是最美的一天、最漂亮的新人、最亮的鑽戒、最浪漫的投影片。

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所有的戀愛感受將在此刻到達巔峰、眾人的羨慕與祝福把我們推向空中、配偶欄的空格將不再寂寞、愛是永恆會帶來更燦爛的婚姻生活！

That's all.

一般人們的想像力只到這裡而已，後面想不到了（注釋6），但這一段想像就足以驅使大家前仆後繼地衝進婚姻裡，渴望被「綁死」。而如果真的婚後就開始覺得好像不太滿足，那接下來的「生小孩」會讓彼此再有一點事情做，且，起碼能持續個二十年左右，因為「看著小孩慢慢長大」這個過程就能提供給人「小量」、「連續」的愉悅感，所以大家總是想像生小孩有多美好，然後一開始的確也很美好，小娃娃可愛又好玩，父母覺得：「這真是幸福、天倫之樂啊！」

直到小孩開始唸書、跟社會接軌後才見真章，父母會不會教育？本身會不會學習？能不能自省？以及「彼此相不相愛？」這些才是影響小孩發展的關鍵，最後只有少部分小孩真的很開心地成長，其餘都是半哀怨、半隨便地長大了。

半輩子過去後，很多人暮然回首發現：「自己怎麼完全不快樂、不幸福？」

憤而指天罵地：「為什麼婚姻不是解藥，為什麼生小孩不是解藥，為什麼為什麼？」

是的，雖然悲哀，但在這裡要說句平衡話：歷史上絕大多數人就是這樣的人生軌跡。他們雖然沒有享受到幸福婚姻、美好人生，但他們「替人類繁衍、使人類不至於滅絕」，所以即使你是這樣不開心的人，也不要過於氣餒，因為你的小孩或孫子或後代，也許他們會有更好的發展。

「那我這份真摯的愛到底該怎麼辦？」有人跳出來嚴肅地問。

讓我們再用理智思考一次，如果，談戀愛很美好，那就一直談下去不好嗎？



問問大家，一個人說出：

「我已經結婚二十年。」vs.「我跟伴侶感情好了二十年。」

哪一個更讓我們羨慕？百分之百是後者吧。結婚不管幾年，如果感情不好又有何用？而感情如果很好，一輩子沒結婚又損失什麼？大不了九十歲再結婚麻。

如果真的「想的非常清楚」，仔細思考研究過種種要素，確定對方就是唯一的對象、就是要一直走下去的對象，那去結婚也不會有什麼問題。而如果「沒有想的非常清楚」，又「非常想要結婚」，那就心態要像歐美現代人一樣，認知到「結婚、離婚」都是自己的自由、都是可以選的選項。

結婚後不開心，馬上離婚，再尋找下一段熱戀，熱到頭就再去結婚，再次嘗試，這樣一生中能體驗很多次熱戀、體驗很多次婚姻、體驗很多次自由，哪裡不好？好的很。千萬不要像「保守、不獨立、害怕世人眼光、以『忍耐』為美德」的舊人類那樣，覺得結婚是不可逆、不可悔的誓約。

是的，有人結婚是為了家族延續、有人結婚是為了家人沖喜、有人結婚是為了見證愛情、有人結婚是為了彼此利益，但不論什麼理由，這些都跟我們「是否想清楚後才踏進這段婚姻」並不牴觸，既然你買個手機、買個乳液、買個打蛋器都會研究再三，那要搞「求婚、結婚、找場地、找新房」這麼龐大一齣，為什麼不多花幾小時思考一下呢？

別再說自己多拼命養家、拼命給家人好的東西，把無感的婚姻延續下去那叫做認命，而不是拼命。

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如果不是適合的人，那就先緩一緩，不要急著結。如果已經結了，那好歹也先不要生。如果已經生了，那好歹在某一天，自己也該振作自己，重新找回人生的掌握權。

也許你可以對小孩好一點、也許你可以選擇經營事業、也許你可以用興趣作品娛樂他人、也許你可以讓自己多微笑一點。

然後，路人看到你在笑，心情也會好一點。

注釋1：

「結婚時，男女雙方又是用什麼方式判斷這個人值得託付終生呢？」抱歉，我忘記我要注釋什麼了，以後想到再補上。

注釋2：

人類的好感、戀愛感，跟「對方的外顯元素」有直接相關，大家都看過那種「化妝大改造」的影片吧，一個看似普普的人化妝打扮後就變得很漂亮，這同時也發生在感情交往裡，有些人只有穿特定的衣服才好看，那如果換了工作，可能就不那麼吸引人，導致伴侶漸漸無感。

或某些人婚前的動作很矜持，婚後整個大解放，腿也開了、走路也外八了、馬尾掉下來、眼神也渙散了，那伴侶同樣可能感到不適。

注釋3：

來請問大家，有誰曾問過伴侶：「我是不是你的最愛？我是不是你的唯一？你有沒有哪裏不滿足？」這樣的問題？有的話，歡迎留言或私訊心得，可以給世人做個參考。

注釋4：

「各種討厭鬼，通通都沒有人能去指責他們，那如果他們一生中都沒被別人『指認』，他當然也就無法改這些壞習慣、壞個性。」講個趣事，我騎的是gogoro電動車，每天都要去換電池，有一次我停好了車、打開坐墊，正準備抽出車上電池時，突然一對情侶騎過來停在我後面，男生用超快速跳下來，然後飛快抽出他的電池，搶在我前面插入換電座。

我愣了一下，看了他女友一眼，然後用口哨開始吹《The Final Countdown》，而他女友一臉「我也不知道這是怎麼回事，但好像這場面有點丟臉」的神情，而那個男生則是滿臉勝利感。我就在想，這女生會嫁給這男生嗎？他們會生出怎麼樣的小孩？而我們旁人，能去當面指責嗎？



後來我在換電站觀察過幾次類似的情形，不嚴謹地統計發現一個現象，那種長褲穿特別短的乾瘦男生（腳踝上還會露出約10cm左右），似乎有這種貪小便宜（貪快）的傾向，喜歡加速搶在近距離的車主前面。這或許是我的刻板印象，但我相信這類數據在gogoro總公司都有紀錄，只是他們還沒想到如何變現而沒有善加利用，或許未來可以推出個「搶快徽章」或「插隊徽章」。

anyway，婚前最好多觀察、多思考，如果當事人就在枕邊，那也不妨進諫幾句。

注釋5：

一個國家漂亮與否、舒適與否，也是女生選擇嫁人對象的遠因。在一個市容紊亂、住宅醜怪的環境裡，「嫁入豪門」或「夫家有能力讓小夫妻裝潢設計」可能是女生跳脫的唯一方式。

大家去租屋網、房仲網看，幾乎全部的台灣住宅原本樣貌都很糟糕，糟糕到你會懷疑「我們國家真的有所謂建築系嗎？」「我們建築人真的崇拜過安藤忠雄嗎？」「誠品真的有放設計雜誌嗎？」

但其實台灣仍然是有建築系的，不過多數建設公司蓋房子的思維是：「就盡情地蓋吧，蓋了就賣吧！如果多做一點造型可以賣更高就做吧，如果弄個不能睡人的小房間可以號稱一房那就弄吧！」可絕對不是什麼「希望這棟房子能讓台灣市景好看一點」「希望這棟房子能讓臥室規劃好一點」「希望這棟房子的浴室廚房能寬敞一點」，沒這回事。

所以如果妳身為一個小資族，偶然去過別人漂亮裝潢的家，那種衝擊可是極其強烈的。更別說如果有人對妳說：「想要進來住也不是不可以喔，嗯～怎麼樣啊～？」那真的會讓人覺得：「這是一個好提議啊。」但如果妳身在歐洲，妳放眼望去「通通都很漂亮」，妳隨便找的房子也比「台灣九成九的房子」還漂亮，妳也有能力租、甚至買，那在挑選對象時就能有更多選擇。

這是不是很悲哀，在這裡，當妳賺到了錢，想要享受漂亮的房子？無法。想要享受漂亮的美景？無法。想要出國去感受一下？薪水、租金、物價都呈現很奇怪的比例。

如果有女生跳出來說：「難道我們女生就賺不到兩、三千萬的房子嗎？就賺不到三、四百萬的裝潢費嗎。就賺不到漂亮的歐式廚具、歐洲房車嗎？別小看人了好不好！」請理解，我寫這種話只是反諷，因為男生也很難賺到，而歐洲那些比全台灣都漂亮的房子，卻都不需要兩、三千萬。

同時，當你的錢都投入房子後，你就只能用便宜家具、低水準的現代生活，小預算的興趣，而且此生目標很難變大，因為買房已經成為代表性目標。

注釋6：

「對婚姻的想像就足以驅使大家前仆後繼地衝進婚姻裡。」

是的，世人已經被教育成去信仰「婚姻會是戀愛的極致高峰點」，所以愛情電影或故事都喜歡結束在這一刻，而這也是還沒有婚姻權的各種族群想要擁有結婚權的動機之一。

不過如果大家設想一下，假設，現在世界上又多出一種更厲害的婚姻名目，比方「永恆婚」或「超級婚」或「光速婚」或「哥吉拉婚」，泛指「感情最好的人才能去申請的婚姻」，那你可以確定，社會上不管感情夠不夠好的人，都會想要去結這種婚，因為這帶給的想像空間又增加了，彷彿愛情又更幸福了、轟轟又更烈烈了。

大家依然不會想：我們好像不需要結婚耶？我們好像明明沒有這麼開心耶～

後記

新聞媒體三天兩頭都是些「男女婚姻問題」或「男女交往問題」，什麼情侶過馬路，男生不理女友，結果女友被汽車撞飛，或什麼情侶出遊看海芋，女生跌到水溝裡，男友用手機側錄還同時訕笑女生囧樣，完全沒去救助。

我看到這則新聞時心裡只想到：「他媽的，陽明山海芋旁的水溝裡可是有水蛇的。」管他有沒有毒，這種行徑通通都不對吧！

此刻，也許這些新聞情侶已經結婚了或生小孩了，而到底那種「人生還是必須結個婚」與「終究還是來生個小孩吧」的心理狀態真的是多數人類無法控制的嗎？還是其實只是大家覺得：「沒差吧～結婚生小孩就跟假日去好市多一樣啊，想去就去啊。」這樣的無足輕重呢？

畢竟，婚姻出問題所帶來的種種影響、代價，好像超過「人生所得到的快樂」太多了～再想想，再想想。

本文經作者授權刊登，原文發表於華華咖啡廳

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航



